瑪麗越柙犯今提堂　法庭戒備森嚴　軍裝警一對一看犯 (15:15)

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首被告李亮Leon Li（34歲）報稱商人，持多明尼加護照，被控一項逃離合法羈留罪。次被告桑田（33歲）及第三被告詹貴友（31歲）則為中國籍，同被控一項協助及教唆逃離合法羈留罪。控方稱，根據入境處紀錄，首及次被告於本月14日一同從內地抵港，而第三被告亦於同日稍後時間抵港。

控方透露，首被告Leon於2015年涉嫌犯下一項使用虛假身分證的罪行，並要求首先處理。Leon當時否認控罪，並在2015年10月25日開審當日棄保潛逃，控方已充公相關200萬的人事擔保金及申請將其100萬保釋金充公，同時反對讓Leon保釋。Leon沒有申請保釋，案件亦因控方要求進一步調查而押後至下月17日再訊。

控方亦申請將今日首次提堂的逃獄案同時押後，亦反對各被告保釋。三名被告中只有次被告桑田有就保釋提出申請，惟遭裁判官拒絕，並將案件押後至下月17日及與首被告Leon的舊案一併處理，其間三人須繼續還押。

案件今早提訊時，法庭明顯有森嚴戒備，安排了軍裝警員在犯人欄內一對一看守三名被告，而三人卻表現冷靜，惟首被告Leon則不停眨眼和臉部抽搐。

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