【七警上訴】代表黃祖成御用大狀：定罪不穩妥不代表原審法官能力有問題 (15:14)

時任有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）今由英國御用大律師Tim Owen代表。黃一方指出，原審法官裁定傳媒片段的真確性時，採用了錯誤的法律原則，以及原審法官採納傳媒片段時，控方舉證是否能達至毫無合理疑點。黃一方亦認為原審法官錯誤接納無綫電視新聞製作經理黃廣海等的證供。

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在本案中，無綫電視拒絕將片段原檔交出，亦拒絕透露攝影師姓名，控方更沒有傳召攝影師上庭作供。黃一方認為拍攝有關片段的攝影師理應出庭作供，解釋片段的真偽；若在沒有攝影師作供或母帶的情況下，以有關片段作參照藍本是犯了法律上錯誤。

另外6名上訴人依次為時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅（32歲）、時任觀塘區反黑組警長白榮斌（45歲）、時任觀塘區反黑組警員劉興沛（41歲）、時任東九龍總區刑事總部警員陳少丹（34歲）、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（35歲）及時任觀塘區反黑組警員黃偉豪（39歲）。

所有上訴人早前已獲准保釋等候上訴，劉卓毅今申請更改保釋條件，由原先5萬元現金擔保及5萬元人事擔保，改為10萬元現金擔保。

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