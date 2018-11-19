【七警上訴】代表黃祖成御用大狀：定罪不穩妥不代表原審法官能力有問題 (15:14)

2014年佔領運動期間，7名警察把公民黨前成員曾健超拖到「暗角」拳打腳踢，去年2月遭裁定襲擊致造成身體傷害罪罪成，判囚2年。7名警察不服定罪及判刑，向高院提出上訴。上訴庭今開庭審理，預料需時3天。其中時任總督察黃祖成的代表御用大律師強調，他們雖認為定罪不穩妥，但並不代表原審法官的能力有問題，而早前外界有人對原審法官的批評亦毫無根據。
時任有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（51歲）今由英國御用大律師Tim Owen代表。黃一方指出，原審法官裁定傳媒片段的真確性時，採用了錯誤的法律原則，以及原審法官採納傳媒片段時，控方舉證是否能達至毫無合理疑點。黃一方亦認為原審法官錯誤接納無綫電視新聞製作經理黃廣海等的證供。
在本案中，無綫電視拒絕將片段原檔交出，亦拒絕透露攝影師姓名，控方更沒有傳召攝影師上庭作供。黃一方認為拍攝有關片段的攝影師理應出庭作供，解釋片段的真偽；若在沒有攝影師作供或母帶的情況下，以有關片段作參照藍本是犯了法律上錯誤。
另外6名上訴人依次為時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅（32歲）、時任觀塘區反黑組警長白榮斌（45歲）、時任觀塘區反黑組警員劉興沛（41歲）、時任東九龍總區刑事總部警員陳少丹（34歲）、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（35歲）及時任觀塘區反黑組警員黃偉豪（39歲）。
所有上訴人早前已獲准保釋等候上訴，劉卓毅今申請更改保釋條件，由原先5萬元現金擔保及5萬元人事擔保，改為10萬元現金擔保。