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赤柱監獄男犯「好望閣」啟用　VR模擬受挑釁　心理治療助重投社會 (15:36)

懲教署在赤柱監獄啟用專為男囚犯而設的「好望閣」，透過心理治療計劃協助他們。計劃首次引入VR虛擬實境，模擬囚犯出獄後在社會受到挑釁時的情景，協助他們處理憤怒情緒。

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計劃設VR虛擬實境訓練，懲教署臨牀心理學家李潔珊稱，參考歐美例子及根據在囚人士真實經驗，度身訂造虛擬貨倉場景，囚犯會經歷被指偷電話、上班初期需請假等受到挑釁的情景，從而學會處理憤怒情緒。參加者訓練時手上戴有手帶，臨牀心理學家會在旁觀察脈搏。李指，虛擬實景可引發參加者不同情緒，有助作心理治療。

另外，計劃亦以「活動為本」，包括電子及桌上遊戲等等。李潔珊表示，過程中可訓練參加者與他人合作及溝通，有助他們日後重投社會。

「好望閣」提供的心理治療計劃為期8至10個月，參加者每星期共花7小時。李潔珊稱，會先為在囚人士做心理評估、按其意願等決定是否參與計劃，預計來年可服務60名在囚人士。

計劃今年4月中先行試驗，5名快將出獄的在囚人士參與，其中一位是23歲的阿明（化名）。明年出獄的阿明稱，自己過往性格孤僻，不願和人溝通及愛自己解決問題，但參加「好望閣」心理計劃後，令他學會與他人溝通，亦明白「尺有所短、寸有所長」，有時找別人幫忙並不是壞事，彼此分享經驗和學習。

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