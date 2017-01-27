【港珠澳大橋】曾指白海豚數量不跌反升　管理局公布數據稱數量跌　稱基本穩定 (13:34)

相關報道：大橋施工 珠江口白海豚減兩成 內地報告送交港府 從未公開

港珠澳大橋管理局行政總監韋東慶早前曾稱，內地白海豚數目未有因大橋施工減少，反而上升。惟管理局昨日於網頁公布其委託中國水產科學研究院南海水產研究所（研究所）所做報告結果，2005至2006年大橋工程前期研究階段時，伶仃洋水域（北至虎門，南至東澳島、桂山島附近水域）中華白海豚平均分佈數量為1167頭；至2010年8月至2011年1月大橋主體工程開始施工前監測，中華白海豚平均分佈數量為955頭；2015至2016年施工中期監測，中華白海豚平均分佈數量為957頭；至近期監測，2017至2018年中華白海豚平均分佈數量為945頭。

若以前期研究階段至近日觀察計算，伶仃洋水域中華白海豚平均分佈數量共下跌222頭，即近兩成。不過管理局形容，數據可見，大橋主體工程開工以來，「伶仃洋中華白海豚的分佈數量是基本穩定的……沒有因施工對中華白海豚造成嚴重的影響」。

管理局又指出，不同調查研究團隊在調查時間、方法以及範圍等方面可能不同，故監測到的中華白海豚數量也有差異，並以原廣東省海洋與漁業廳公報作例，當中在2016年，珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局目擊海豚共258群次、1890頭次；2017年更目擊海豚380群次、2180頭次。

研究員：欣慰沒發生施工直接導致白海豚傷亡事故

研究所研究員陳濤稱，雖然「識別數目持續增多」不能直接推論出「白海豚數量增多」，但珠江口中華白海豚種群總體數量「相對穩定」，而部分中華白海豚個體活動水域發生變化，已成國內多數研究人員共識，強調「人們不宜用局部小範圍海域的中華白海豚觀測數量變化，對這個種群的生存狀態作出簡單結論」。

另一研究員何國民則說：「7年間沒有發生一起因為施工直接導致中華白海豚傷亡的事故。這讓我很欣慰。」他又說，就保護中華白海豚專項來說，「比預想的結果好」，稱守住了「大橋通車、白海豚不搬家」承諾。

其他報道：讚歎一張相拍齊山脊海岸城市 景觀全球獨有 奪國際獎攝影師：港人不懂欣賞香港

其他報道：連續兩年APEC無見習近平 林鄭：月內已見4次 不一定用國際場合溝通

其他報道：英議員動議譴責佔中檢控 林鄭批干預內部事務非常不可取