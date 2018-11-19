【佔中9人案開審】全部被告不認罪　控方：選址中環經計算 (12:23)

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。全部被告今對所有控罪表示不認罪，其中鍾耀華就「煽惑他人犯公眾妨擾罪」作答辯時表示：「何罪之有呢？不認罪。」黃浩銘則表示：「我要真普選，雨傘運動無罪，黃浩銘不認罪。」

控方在開案陳辭指出，2014年9月26日，政總東翼發生暴力事件。在2014年9月27日深夜，大批示威者在添美道逗留，第一至第七被告當日的演講，均被警方攝錄下來。而在2014年9月28日深夜，首被告戴耀廷在台上說：「佔領中環正式啟動！」其後戴耀廷、陳健民、朱耀明、張秀賢和鍾耀華一同在台上高叫：「佔領中環正式啟動」。至2014年9月28日的下午，夏𢡱道、龍匯道、分域碼頭街和龍和道一帶的交通已被人群阻礙。

控方又稱，第四至第七被告（即陳淑莊、邵家臻、張秀賢和鍾耀華）在2014年9月27日至28日期間，共同煽惑在添美道的示威者繼續逗留，以及號召更多人前來，以對添美道一帶的道路造成更大阻礙，干犯「煽惑他人犯公眾妨擾罪」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」，又指戴耀廷、陳健民和朱耀明作為「佔領中環」發起人，共同干犯上述兩項控罪。

控方透露，將會傳召兩名高級警司作供，說明警方僅收到2014年9月27、28日在添美道的集會通知書，事前沒收到通知有關同年9月28日至12月11日期間，在添美道、夏慤道、分域碼頭街的集會。控方還將傳召一名消防處助理消防區長出庭作供，內容為他在2014年9月28日接報指海富中心1座外多人受傷，救護車駛往分域碼頭街附近時，被示威者阻擋，救護車終需改道而行，最終花8分鐘抵達現場，較原定預計時間6分鐘慢。

未開庭前，法庭外人頭湧湧，約200人排隊「打蛇餅」等待取籌入庭聽審，約15分鐘派籌完畢，餘下近百人在庭外觀看熒幕直播審訊，當中有數十人站着、部分人坐在窗台附近，不少是長者，亦有外籍人士，氣氛平靜。

小休時，戴耀廷、朱耀明、陳健民步出庭外，支持者掌聲如雷，並叫他們「加油」。戴示意大家安靜，與支持者握手、打招呼及聊天。

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