【美國會報告】李慧琼：外國影響力在港推波助瀾是公開秘密 (11:49)

李慧琼指，從大環境來看，中美貿易戰如火如荼，美國民主共和兩黨都以中國作共同敵人，故這份報告顯然是政治工具。她稱，報告打香港牌，是希望借香港拖內地後腿，而中美貿易戰是兩國意識形態之間的爭奪，故預料未來美國會繼續炒作香港牌或台灣牌。

李慧琼又對泛民「美國說的一定是對」取態感憤怒，批評泛民這些說法完全無視大環境，對此不能接受。

被問及報告所提及的取締香港民族黨、拒續FCC第一副主席馬凱工作簽證等例子，李慧琼指，民族黨推行「港獨」違反「一國兩制」，大家都「心知肚明」，形容報告提及該些例子是挑起事端。她更言「外國影響力在港推波助瀾是公開秘密」，強調現時記者仍有採訪自由。

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