【短片】連續兩年APEC無見習近平　林鄭：月內已見4次　不一定用國際場合溝通 (11:30)

特首林鄭月娥出席完在巴布亞新幾內亞舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，她離開前會見傳媒。對於國家主席習近平連續兩年都未有在亞太經合組織會議（APEC）期間與她會面，林鄭月娥稱因與述職日期太接近，且不一定要利用國際場合才能與習近平溝通。
林鄭月娥指出，還有不到一個月就會到北京述職，「如果你數回頭的話，我在一個月內，由主席在珠海為我們主持港珠澳大橋開通以來，我們已經見了4次，包括在上海」，故「有時不需要一定利用哪個國際及內地的場合來溝通」。
林鄭月娥又說，不願意見到任何貿易戰或貿易糾紛，「對於香港而言，我們不斷看情況發展，定期與各大商會聯絡。如果知道香港業界特別中小企有困難，特區政府一定提供適當支持」。
至於美國等西方國家批評中國「一帶一路」倡議，林鄭月娥稱「一帶一路」為香港提供更多機遇，「有了『一帶一路』，我們多了機遇可以『併船出海』，即是當有很多內地企業去一些沿線國家投資時，我們可以做一個伙伴，提供香港的專業服務。所以對我們來說，『一帶一路』給了我們一個更大的機會，但沒有『一帶一路』，那些工作也會做」。
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