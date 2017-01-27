【短片】連續兩年APEC無見習近平　林鄭：月內已見4次　不一定用國際場合溝通 (11:30)

林鄭月娥指出，還有不到一個月就會到北京述職，「如果你數回頭的話，我在一個月內，由主席在珠海為我們主持港珠澳大橋開通以來，我們已經見了4次，包括在上海」，故「有時不需要一定利用哪個國際及內地的場合來溝通」。

林鄭月娥又說，不願意見到任何貿易戰或貿易糾紛，「對於香港而言，我們不斷看情況發展，定期與各大商會聯絡。如果知道香港業界特別中小企有困難，特區政府一定提供適當支持」。

至於美國等西方國家批評中國「一帶一路」倡議，林鄭月娥稱「一帶一路」為香港提供更多機遇，「有了『一帶一路』，我們多了機遇可以『併船出海』，即是當有很多內地企業去一些沿線國家投資時，我們可以做一個伙伴，提供香港的專業服務。所以對我們來說，『一帶一路』給了我們一個更大的機會，但沒有『一帶一路』，那些工作也會做」。

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