何時施行心肺復蘇法？　醫生拆解兩大原則：不救一定沒機會 (10:42)

身穿藍色緊身衣的消防處虛擬角色「任何仁」近日掀起全城熱話，引起社會關注急救需求，香港心肺復蘇委員會建議制訂《好人法》，保障施救者免受民事疏忽訴訟。委員會名譽顧問醫生何曉輝今晨出席在港台節目時，建議政府參考外國例子立法，並呼籲市民為有需要者伸出援手，強調「救的話還可能存活，不救的話就一定沒機會」。
他又說，市民可循兩大原則確定傷者是否需要施救，第一是確定傷者昏迷不醒，第二是傷者停止呼吸5至10秒，若符合此兩個原則便可施行心肺復蘇法。
心肺復蘇法程序（資料來源﹕香港紅十字會）：
1. 做30次胸部按壓﹕雙手交疊，手指互扣，掌根放在患者胸部正中位置，手腕貼近按壓部位，用力向下按壓，成人傷者至少要有5厘米深度，1至12歲兒童深度為身體厚度三分之一。待胸部回彈後再次按壓，速度為每分鐘100至120次。
2. 施行兩次人工呼吸﹕將傷者頭部後仰，托高下顎，掐緊鼻孔，用雙唇緊蓋傷病者口部
3. 灌氣1秒，確保胸部有起伏。
4. 第2次灌氣，如胸部沒有起伏，重新將頭部後仰再灌氣。
5. 重複，每按壓30下便做2次人工呼吸，共進行5次循環。
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