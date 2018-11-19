何時施行心肺復蘇法？　醫生拆解兩大原則：不救一定沒機會 (10:42)

他又說，市民可循兩大原則確定傷者是否需要施救，第一是確定傷者昏迷不醒，第二是傷者停止呼吸5至10秒，若符合此兩個原則便可施行心肺復蘇法。

心肺復蘇法程序（資料來源﹕香港紅十字會）：

1. 做30次胸部按壓﹕雙手交疊，手指互扣，掌根放在患者胸部正中位置，手腕貼近按壓部位，用力向下按壓，成人傷者至少要有5厘米深度，1至12歲兒童深度為身體厚度三分之一。待胸部回彈後再次按壓，速度為每分鐘100至120次。

2. 施行兩次人工呼吸﹕將傷者頭部後仰，托高下顎，掐緊鼻孔，用雙唇緊蓋傷病者口部

3. 灌氣1秒，確保胸部有起伏。

4. 第2次灌氣，如胸部沒有起伏，重新將頭部後仰再灌氣。

5. 重複，每按壓30下便做2次人工呼吸，共進行5次循環。

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