【朗思校舍風波】中學部以「崇正中學」名義復課　校長仍拒回應傳媒提問 (10:23)

停課1周後仍沒有公開交代事件的朗思國際學校校長蔡麗如今早約9時返回廣利道校舍，其間並無停下來回應傳媒提問，只說「我們跟家長交代了」。

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記者現場所見，廣利道校舍校門外「Think」（朗思）的字樣仍未拆除。至於校服，原有朗思中學部學生需穿校服，校徽印有朗思，今早復課時穿便服的第8班同學Rainbow轉述校方表示，「崇正校服不夠，所以暫時穿便服」。

Rainbow又說，有約15名學生不繼續在該校就讀，但自己則已重新註冊。她指會繼續在該校念書，「因為覺得老師教導很好」。過去一周雖然停課，但她認為影響不算大，不過也想盡快復課。被問到會否轉校，她指不會轉校，因該校「老師好，可以學到很多東西」，相信有老師離開也影響不太大。

另一位楊同學表示，感覺上周停課的情况嚴重，「頗突然，其實都不應該發生」，自己也擔心課堂進度，故過去一周有重溫以前學習過的內容，「問題是都不知道老師會不會繼續做」。被問到為何繼續上課，楊同學說是「暫時繼續」，曾找過學校，惟暫時未有消息。

兒子讀第8班的家長劉先生表示，不太清楚學校非法的情况，對事件有點失望，「畢竟影響孩子上學」，對學校失去信心，有想過替孩子轉校，「應該會吧，因為害怕老師跟學生都不穩定，肯定會影響到後續教學的工作」，他說會另外替兒子找學校。被問到找學校有否困難，劉先生指「肯定有些困難，還有時間上的不確定，因為畢竟要插班，事情已發生，也沒辦法」。

另一家長王小姐表示，暫時得知就讀第8班的女兒直至今個學期完結都會繼續在崇正校舍上學，覺得安排還可以，「暫時我覺得可以，我的女兒也開心，再見到同學，也是我們想的事情。影響一定會有，但目前為止可以接受」。她指暫時看不到大變化。

崇正中學校長董福表示，事件圓滿解決，今早有約30名學生回校上課，已全部註冊，現時仍處理教師註冊等文件。董福說，中學11位教師中，有8位與崇正重新簽約，未來學校或會額外聘請2名教師。

被問到只有約30名學生註冊，會否影響學校營運，董福稱暫時不會，「由頭到尾無想過收回100%（學生），無可能發生，學生要上堂，一拖一定有人走」，只希望學生繼續讀書。

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