【Emily Online】廉署做「班長」帶領一帶一路地區反貪　斯里蘭卡南非首派員來港上調查課程 (07:43)

而廉署今個月5號至30號，舉行第38期「總調查主任指揮課程」，正正就邀請咗「一帶一路」沿線地區嘅機構以及本港執法機關派出嘅共28位學員，在香港一齊交流反貪策略，其中斯里蘭卡同南非更加係首次派員參與課程。Emily仲留意到，內地對口單位包括國家監察委員會、北京市監察委員會、最高人民檢察院，都會派員嚟「上堂」㖭！

廉署係課程主辦機構，作為「班長」，會安排一班學員去廉署屯門訓練營，參與為期約一星期嘅外展領袖訓練，以加強團隊精神、溝通技巧及領導才能，認真犀利。除此之外，學員仲會飛去北京交流考察一星期，了解內地司法及反貪制度，而返到香港之後，佢哋須以香港、內地同其他國家嘅反貪及執法情況，完成一個專題報告，做埋project，非常認真。

廉署執行處課程總監陳安偉話，要打擊跨境貪污罪行，海外執法機構嘅協助不可或缺，「一帶一路」倡議提供重要契機，令香港廉署喺《聯合國反腐敗公約》嘅框架下，同其他司法管轄區的國際反貪伙伴深化合作，今次培訓課程亦有助廉署人員加強同相關反貪及執法機構嘅聯繫。

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