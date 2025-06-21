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國安法築牢香港繁榮根基（文: 陳曉峰） (15:26)

由港澳辦主任夏寶龍先生親身赴港參加並發表主旨演講的《香港國安法》頒布實施五周年論壇，意義重大。在行政長官李家超先生、新任中聯辦主任周霽、外交部駐港特派員崔建春等嘉賓的帶領下，論壇匯聚中央官員、本地政商界領袖、國際法律專家及青年代表等各界人士，共同回顧國安法立法初心、總結實施成效、展望未來發展方向。

本人回想2019年「黑暴」的畫面仍歷歷在目，全港陷入極度混亂、法紀崩壞、經濟停頓，社會撕裂嚴重，市民無所適從。正是在此關鍵時刻，中央迅速行動，果斷制定《香港國安法》，為香港撥亂反正、重建秩序，讓香港由亂及治，邁向由治及興。正如夏寶龍主任致辭時指出，香港有了《香港國安法》 ，才能抵御反中亂港分子和外部敵對勢力的攻擊，才能實現香港選舉制度和區議會制度的系統性重塑，才有了愛國者治港的新氣象，才有了香港今天朗朗乾坤的良好局面 。

夏寶龍主任強調：「看好香港就是看好機遇，投資香港就是投資未來。」這份信心建基於香港的堅實優勢。在2026年QS世界大學排名中，香港共有9間大學上榜，5間進入全球百大，頂尖學府排名更創新高，反映香港在科研與人才培育方面具備強大國際競爭力，是發展新質生產力的重要支撐。在穩定社會環境下，香港經濟同時穩步復甦，國際社會亦對香港投出信任票，根據瑞士洛桑國際管理發展學院2025年《世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名繼續躍升至第三位，顯示國安法實施以來，香港的法治與制度優勢獲得國際高度肯定。作為全球第四大外來直接投資目的地、最大離岸人民幣結算中心（佔全球交易量近79.3%），香港金融市場活力充沛，在《全球金融中心指數》排名第三，2024年IPO集資額位列全球第四，2025年勢頭強勁，並已正式申請加入全球最大自貿協定——《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），積極拓展區域經濟合作空間。

這一切成就，均印證了國家安全是發展的前提，法治穩定是對外開放的基石。在國安法的制度保障下，香港得以重拾國際信心，持續鞏固其作為理想投資地及國際企業區域總部的地位。

《香港國安法》實施五年來，成功築起維護國家安全的堅固屏障，為香港帶來穩定基礎與發展空間。李家超特首表示香港會保持基本零關稅自由港地位，奉行開放自由貿易、國際規矩原則，用好香港內聯外通優勢，發揮超級聯繫人、超級增值人角色。

要進一步主動融入及貢獻國家發展大局，我們要主動識變、應變求變、與時俱進，實現更高水平的安全治理！社會各界應積極參與，共同推動全面、立體的國安體系建設。例如科技界可發揮科研與人才優勢，加快與大灣區城市聯通， 全面落實「人工智+ 」國策，加強在網絡安全、數據管理、人工智能風險防控等領域的投入與研發，建設新質生產力，提升技術自主能力，為國家安全提供堅實科技支撐；教育界應持續深化國情教育、憲法與基本法教育，強化年輕一代的大局觀念與家國情懷，讓「國安觀念」融入日常；法律界與專業界別可配合法治建設，主動參與國安法治宣傳與專業培訓，以國際調解院落戶香港為契機，大力培養熟悉國際規則的法治人才，進一步鞏固香港作為亞太區國際爭議解決中心地位，為企業「出海」、開放發展保駕護航。

國安穩則香港興，國安強則國家盛。正如周霽主任引述習主席所言，安全和發展是一體之兩翼，雙驅動是雙輪，安全是發展的前提，發展是安全的保障。站在歷史主導的關鍵節點，我們任務在肩，必須倍加珍惜來之不易的的穩定與繁榮，堅定不移支持《國安法》與《維護國家安全條例》，擦亮香港法治名片，積極投身國家建設與香港發展。國安是根、發展是本，團結是力量。唯有築牢國家安全根基，香港才有底氣與信心走向由治及興，實現更光明的未來。

文：陳曉峰律師 BBS, MH, JP
全國人大代表、自由黨副主席、 香港與內地法律專業聯合會會長

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