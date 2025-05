中東市場潛力巨大　深化合作展港優勢（文：財政司副司長黃偉綸） (04:00)

五日走訪兩國 行程緊湊

行政長官繼2023年後,任內第二度出訪中東,除了反映中東市場的巨大潛力,亦充分顯示香港在「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢,以及作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。是次中東之行,為香港掀開「引進來、走出去」的新篇章,展示香港與內地優勢互補,以協同效應開拓更多商機,為中東以及世界提供全方位供應鏈服務。

特區代表團五日內到訪卡塔爾和科威特兩國,行程非常緊湊,成果亦非常豐碩。除了進一步推進特區政府與卡塔爾政府和科威特政府之間的關係,建立合作共識,亦達成了共59項合作備忘錄和協議,涵蓋政府、商界及公營機構間有關經貿、投資、金融服務、科技、法律、貨物通關與流動、航空、專上教育等範疇。

今次特區代表團得到卡塔爾和科威特兩國的高度重視和高規格接待:行政長官分別與兩國國家元首、政府領導及高層官員進行會面,政府代表在科威特更獲安排入住皇宮—白楊宮,而政府代表連同所有企業代表亦獲邀到皇宮內進行午宴交流。而代表團出訪期間,與兩國的商界領袖和業界代表進行多場圓桌會議和會面,當中包括卡塔爾工商會(Qatar Chamber of Commerce and Industry)、卡塔爾商人協會(Qatar Businessmen Association)、科威特工商會(Kuwait Chamber of Commerce and Industry),以及大型企業如Bukhamseen Group Holding、Zain Group等。代表團亦與卡塔爾金融中心、卡塔爾開發銀行,以及科威特直接投資促進局舉行會議,了解兩國的未來發展目標和方向,讓香港商界和內地企業更了解兩國的經濟前景和發展機會,有助「拓商機、覓投資」。

廣交兩國朋友 收穫滿滿

特區代表團透過多場的會議和參觀行程,加深與當地政商界人士的交流和認識,同時亦讓特區政府和商界代表親身推廣香港,說好香港故事。除了達成11項政府間的合作框架協議,商界及公營機構亦簽下48份合作協議和意向書,當中有兩份協議由內地與卡塔爾企業達成,提供對金融服務和高端製造業的支持;一份協議由內地創科企業與科威特直接投資促進局達成;更有一份由香港、內地、卡塔爾三方共同簽署的意向書,就金融科技推進合作,進一步鞏固大家的合作基礎。可見今次出訪成功擴闊了香港和內地的中東朋友圈,也為香港和內地企業聯手拓展海外市場提供非常好的示範作用。

五日的行程,除了連場的會議及交流會外,特區代表團亦獲安排參觀兩國的著名文化地標,包括卡塔爾國家博物館、實地考察盧賽爾市(Lusail City),以及科威特的Sheikh Abdullah Al Salem文化中心等。此外,代表團在卡塔爾哈馬德國際機場考察了由一間在香港設立國際總部的內地科技企業所設計及試驗的自動駕駛巴士。相關項目已在香港國際機場使用,是首個在中東機場應用的自動駕駛項目,展示香港協助企業推廣科技研發產品到國際市場的「展覽廳」作用。

特區與內地優勢互補 協同發展

今次隨團訪問中東的20多位內地企業家分別來自浙江、福建、廣東、江蘇、北京、上海和湖北。它們的業務涵蓋金融、貿易、創科、運輸物流等不同範疇。參與代表團的內地企業認為,今次出訪成果超出預期,不僅讓他們更深入了解中東市場,親身去探究發展的機會,更重要的是與當地商界代表直接交流,更深入和準確了解當地實際情況和發展趨勢。很多代表向我們反映行程中的所見所聞令他們加深理解香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要價值,合作不只在大中華地區,可以一同走得更遠更廣。

正如行政長官在總結訪問行程時表示,這次中東之行成功推動六方面成果,包括(一)進一步推進特區政府與卡塔爾政府和科威特政府之間的關係,建立合作共識;(二) 達成了共59項合作備忘錄和協議,奠定多元基礎;(三) 發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢,深化國際交往合作,展現香港和內地優勢互補的協同效應力量;(四) 進一步建立與海合會國家的關係,開拓更大商機;(五) 加深相互了解,強化商貿網絡;以及(六) 進一步推進與海合會國家的人文交流。

共建「一帶一路」 合作共贏

香港是共建「一帶一路」的積極參與者、貢獻者及受益者,而中東地區是「一帶一路」倡議的其中一個重要地區。卡塔爾和科威特都是中東經濟蓬勃和增長快速的國家。卡塔爾的人均GDP(本地生產總值)是海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)國家之中最高,亦是中東的重要航空樞紐之一。科威特則是海合會的輪值主席國,人均GDP在海合會國家中排名第三,擁有的主權基金是全球資產總值最高之一。這次行政長官率團到訪卡塔爾和科威特兩國,達成及宣布多項合作,有助進一步促進香港與中東地區全方位多領域的合作共贏,為長遠交流合作締造更穩固根基。

在國際政經格局變幻莫測的時代,香港作為零關稅自由港,我們安全和穩定的投資環境、國際化的金融體系、成熟的專業服務和廣泛的全球網絡,加上「背靠祖國,聯通世界」的獨特優勢,都為香港在中東國家帶來發展機遇。而中東國家近年著力推動多元經濟發展,卡塔爾和科威特就分別提出了「卡塔爾2030國家願景」規劃及「科威特2035願景」計劃,為它們國家的經濟和社會未來發展訂定目標。行政長官是次出訪無疑是為卡塔爾和科威特帶來投資和合作的新機遇。

特區政府會繼續通過多元措施深化與中東地區「一帶一路」國家的合作,協助香港和內地企業及專業服務拓展更廣泛商機,擔當好香港作為「一帶一路」功能平台的角色,致力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」作用。香港要致力發揮「一國兩制」下的獨特優勢,突破地緣政治複雜多變的挑戰,為國家的高質量發展作出貢獻。