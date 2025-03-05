保安局長鄧炳強回應《明報》專欄文章 (15:42)

就 貴報今日（三月五日）刊登一篇由陳文敏撰寫題為《評林卓廷7.21案︰上集還是中場？》的文章，指「法院低調處理白衣人有組織、有武器的非法行為，而只針對閘內人士的行為……」，特區政府絕不認同，必須嚴正指出文章罔顧事實、誤導讀者，令人以為法庭裁決不公，對此誤導文章應予譴責。

法庭裁決時已清楚指出，在2019年7月21日發生的事件中，有些在付費區外身穿白衣的示威者（統稱為白衣人）已經被捕及繩之於法。事實上，白衣人中已有12人在其他案件中被定罪，需要為其暴動行為負上刑責。陳文敏指「法院低調處理白衣人有組織、有武器的非法行為，而只針對閘內人士的行為……」絕非事實。

法庭清楚指出，本次林卓廷案的重點關乎另一批在付費區內的人士的行為。閉路電視及公開的視像，都顯示一些在閘內人士擲水樽及用雨傘去襲擊付費區外的白衣人，一群付費區內的人士用傘圍着，成為傘陣，付費區內有人戴口罩或頭盔。在法理上，明顯地除了由白衣人引發的暴動外，另一場由閘內人士引發的暴動在元朗站發生，而7名被告都是在付費區內參與集結的一員，無論他們用任何辯解或藉口，都是他們在付費區內集結在先，而那非法集結其後演變為暴動。

作者身為法律教授卻再次發表偏頗文章，刻意漠視已經有白衣人被繩之於法的事實，以歪曲的觀點誤導讀者以為法庭針對任何一方作出不公平的裁決，動搖市民對法庭的信心，損害香港法治，必須予以譴責。

如果明報是一個負責任的媒體，理應清楚僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。希望明報不要繼續被別有用心的人利用，借此平台散播混淆視聽言論，荼毒社會，製造對立。

保安局局長鄧炳強