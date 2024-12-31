從YOASOBI看「盛事經濟」——不能只靠演練（文：林緻茵） (09:00)

近來網上熱傳的「YOASOBI亞博騷粉絲被抬走」，就是一例：有買了「坐位」門票的歌迷疑因站立、「打Call」應援，惹來後排觀眾不滿，開場僅15分鐘就被多名保安抬離；有歌迷和立法會議員就指做法有損香港形象。

啟德體育園有望成為各類國際巨星的表演場地，不同文化背景與風格的表演者，亦會產生不同的場內互動。「盛事經濟」是香港發展經濟、建立國際形象的策略之一；而「盛事」或「演唱會經濟」，很講求觀眾體驗。一場演出的成功，除了當局的人流和交通管制之外，還需場地管理者、主辦單位等持份者協作。正如今年2月阿根廷球王美斯缺陣的爭議，雖不是來自政府安排的場地和人流管制，但節目內容引起不滿，也直接損害香港形象。一些會影響觀眾體驗的狀况，能否提早預視、及早避免？

歌迷行為 有別於公務員演練

散場是啟德體育園演練重點之一，畢竟這部分的安排與當局直接相關；加上附近兩個港鐵站都屬同一條路線，不能只依靠鐵路疏散人群，需額外交通工具。不過，有別於由公務員演練，真正的歌迷在完場後不會只想着要立即離開，例如有些會留下來拍照（有追星經驗的羅淑佩局長，相信能夠明白歌迷心態），屆時人群可能會出現各樣流動情况，而這些都不屬於「意外」或「突發事件」。同樣，有別於參與演練的公務員，真正的歌迷於開場前會在場外應援，例如日韓團體歌迷就喜歡在場外展示應援物或表演跳舞，部分人可能在開場前30分鐘才進場。除查票和安檢，最需要測試的，一定是開場前洗手間排長龍的狀况。有些以女觀眾佔大多數的演唱會，場地管理會適時把男廁改為女廁，避免觀眾錯失了開場時間。

就散場安排，筆者曾有相當滿意的體驗，亦有不想再經歷多一次的體驗。滿意的體驗來自日本東京巨蛋：巨蛋附近除了有5條集體運輸路線以疏散5萬人之外，場地亦有分批離場廣播，即使要在原地等20至30分鐘，絕大部分觀眾都聽從大會指示。這些配套下，人群散場後可一路走到車站，立即上車。

至於不滿的體驗，是來自新潟會展中心：場地位於人工島，而新潟市內是沒有地鐵線的；通往其他縣市的新潟站，要步行20分鐘才能夠到達，遇上大雨或大雪則要步行30分鐘以上，附近亦「無瓦遮頭」。當要依靠路面集體運輸疏散人群，而行車路線有限，天氣影響下就容易出現堵塞。這點對香港啟德體育園應有參考價值。那次要疏散1萬人，觀眾就用了兩小時在風雪中等巴士。

香港當局指啟德體育園的測試範圍、人數等都會循序漸進。筆者期望在未來演練中，會測試更多情境，避免場地管理與觀眾有不必要爭執，讓他們有最好的體驗。

不同文化背景和風格的歌手，有各自的應援文化。啟德體育園如要承辦不同類型的表演，需有更仔細的規劃。例如，日本演唱會絕大多數不容許觀眾拍攝；韓國則大致容許拍攝。筆者與一些很喜歡到海外看演唱會的朋友都認為，海外體驗很難在香港複製，因各地售票安排根本不同。例如日本演唱會就有實名制，歌迷會會員亦有權優先抽票，場內很多真正的歌迷，自然熟悉應援禮儀（無論是站、坐、搖旗等，都有一定格式）。至於香港，若我們以面向各地觀眾為賣點，可預期觀眾來源會較混雜，會出現文化差異和爭議的機會亦更大。

更仔細規劃 可避免爭議

以站立會否影響其他觀眾為例，亞博舉行的演唱會已不止一次出現這類爭議。記得今年11月，日本女歌手milet來港演出，筆者在演唱會期間就聽到有觀眾突然躁動：「你企喺度我唔使睇啦？」當刻非常突兀，觀眾和表演者都嚇了一跳。這是部分源於亞博10號場館的設計問題：10號場本來是展覽場地，變成表演場地後，觀眾全都要水平觀看，只要有人站着，或者全晚舉機或舉牌，後排觀眾視線必被阻擋。有人突然大叫，是因為當時連大熒幕都突然沒畫面，連影像都看不到。今次YOASOBI演唱會雖不是用10號場館，但表演期間能否容許觀眾站立，已不止一次衍生矛盾。場地管理和主辦單位在規劃上明顯可以改善，而不是以為劃了「坐位不能企」這條線就不會出問題；或是到出問題了，就只由前線保安解決。

前線人員能否專業地處理場內情况，也絕對影響觀眾體驗。有現場觀眾說，YOASOBI第一場演唱會其實也有其他人站立，但因為人數較多，保安沒阻止；發生不愉快事件後，第二天多了人站立；到了表演後段，YOASOBI的Ayase更有呼籲觀眾站立。社交媒體Threads上就有人「感謝首天演出時犧牲的師兄」，這讓人感覺保安安排似乎是「回應式」（reactive）和「選擇性」的——發生不愉快事件後，或因太多人都站起來了，才突然放寬。筆者在亞博看韓團演出時，也見過encore期間有大量後排觀眾衝上前，保安同樣沒制止。這些行為其實對買貴票的觀眾會帶來不公，更有安全問題。這種「選擇性執法」情况，亦會令觀眾體驗下降。啟德體育園應該避免類似情况發生。

不要讓香港以另一方式「揚名國際」

除了YOASOBI之外，12月舉行的「皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽，亦出現了與主辦單位相關的爭議：場面冷清之餘，以費高為首的幾名球星出席活動時，懷疑不滿大會安排而「拍枱」離場；有球迷就質疑大會無妥善安排人流管制，球星發現很多人無守規矩「簽完又簽」，不滿離場。在香港決心成為「文化盛事之都」的過程中，總有不同背景的主辦單位會躍躍欲試。跟美斯事件一樣，這次也與政府無關，卻有損香港形象。

我們的確可以假設：只要找到叫座的巨星，不愁沒人來。但如果客人和演出者到來後，只得到很差的體驗，我們也不需要搞什麼「禮貌運動」，「盛事經濟」亦永遠都做不好。既然「盛事經濟」是重點措施，那便不能完全依賴場地管理和主辦單位的造化。假如政府重視「盛事經濟」，能夠做和需要做的，遠多於演練。

作者是公共政策顧問

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