駁葉蔭聰「去軍事化」論—— 世界正走向另類的新軍事化（文：卿淺葭） (09:00)

上星期驚見《明報》葉蔭聰的文章談「去軍事化」(〈無人能擋「去軍事化」的大勢〉,2024年12月20日),心中不禁嘖嘖稱奇:在封建資本主義時代,竟然說「去軍事化」是大勢,這出自文化研究學者之筆,難道左翼真的無法回應現實問題?韓國戒嚴事件後,總統尹錫悅的無能使這次事件變成鬧劇。正如馬克思所言:「歷史總是一再重演,第一次是悲劇,第二次是鬧劇(history repeats itself, first as tragedy, second as farce)。」但要說這場鬧劇可以統稱為世界大勢,那未免太看不起人類歷史了。