經濟活力才是香港財政來源（文：阮穎嫻） (09:00)

事實上，香港政府在疫情剛開始的2020/21財政年度，出現超過2000億元赤字。這個赤字可以接受，因為疫情是一個重大危機：市民停工停學，政府需要動用資源，支援水深火熱的市民。上兩個財政年度（即2022/23和2023/24年度），香港政府均錄得過千億財赤（圖1）。如果今年繼續過千億財赤，就是連續3年了。

政府仍有很大舉債空間

由於連續多年出現財赤，政府財政儲備由2018/19年度接近1.2萬億元，跌至上一個財政年度的7000多億元，預料今年度再跌1000億元，至6000多億元（圖2）。以政府這個財政年度總開支7800億元計，財政儲備只能夠支撐政府約9個月開支。這個數字是樂觀估計，因為政府將發債計作收入，但發了債要還，上述數字未扣除某些要償還的債務；扣除之後，儲備更少。

即使財政儲備下降，香港的公共財政離崩潰還有一段距離。香港政府的債務比其他先進經濟體仍然低得多，例如美國政府債務佔其生產總值的120%，英國達100%，日本更超過200%。因此，香港政府仍有很大空間通過舉債維持營運。正常人舉債度日，大家覺得「牙煙」；世界各地政府舉債度日，卻是常態。

香港公共財政是個長期問題。我們先要判斷當前的赤字是周期性還是結構性。周期性的財赤指當經濟不景氣時，政府採取逆周期措施，多使錢刺激經濟活動，所以造成財赤。陳茂波認為財政赤字是周期性，香港仍在疫後恢復，可以暫時容許公共財政赤字，推動私人市場經濟復蘇。

政府財赤屬結構性

可是，香港已在2022年10月走出疫情，至今兩年。其他主要經濟體在這兩年間已經完全恢愎，唯獨香港例外。圖3比較一些先進經濟體和區內經濟體由2018年至今的經濟增長：美國、新加坡和韓國，經濟在短短數年已經增長了20%；但香港今日的經濟活動，跟2018年時差不多，經歷完疫情，就缺乏增長動力了。

2022年後期，我已提出當世界各國恢復通關，香港也要重開，與國際接軌，才能夠保住經濟。可惜醫務衛生官僚聲音過大、手段過硬，香港比其他地方晚了至少半年才重新開關，已經太遲，很多貿易和經濟活動已經繞過香港，不再回來。所以，我認為財政赤字是結構性的。

從政府收支平衡角度分析，結果一樣。政府有5項主要收入，分別是利得稅、薪俸稅、投資收入、地價收入和印花稅。利得稅和薪俸稅歷年都很穩定；投資收入受市場影響；地價收入和印花稅最近兩年很少，因為樓市跌了近三成，各大發展商手緊了，無人投地。而且因應樓價跌，政府撤了印花稅「辣招」，二手樓交投淡靜，印花稅收大幅減少。這兩方面的收入減少總共約1000億元，接近預計財赤的數字。由於樓價難以在短期內完全恢復，如果政府政策不改變，財赤在未來幾年不會自動消失。

那麼政府有什麼方法處理財赤問題？無非開源和節流。一說到開源，很多人聯想到加稅。但加稅會影響香港競爭力。很多人喜歡香港，選擇來港定居，或不願移民，就是喜歡簡單低稅制。加稅會進一步拉近香港與世界各地的稅後收入，不利吸引人才。

更好的開源方法是增加生產力、加速經濟發展、做大個餅，令稅收增加。稅收不是從增加稅種而來，而是從經濟活動而來，畢竟政府是個燒錢又不擅長賺錢的機構。只要經濟好，收入就會從各個稅務來源進入；經濟不好，再硬收稅，更少人生產，經濟進一步收縮。

常說開源開源，開源是要本身源頭有水，只是渠道未開，渠成自然水到。但源頭無水，再開只是開鑿無水的岩石，點鑿都唔會有水。地緣政治使國際「收水」，大陸經濟疲弱導致北水乾涸，中東水源未見得會到。因此是源頭問題，不是稅收問題。有水自然會從不同渠道收到稅。水流滴滴，仍然大力開鑿，水源乾得更快。

恢復經濟活力 政府有責任言明整體方向

要改善經濟，首要處理的還是香港自己競爭力。現在香港物價高企，很多人放假去深圳消費，也有人搬上大灣區住，原因是香港現在缺乏競爭力。當香港逐漸融入大灣區，這樣的消費轉移只會加劇。近年愈來愈多大陸人才來港，例如我的教授同事、助教、研究助理等，一有比較長的假期，就算得幾天或一星期，都會返大陸，大額消費物品都在大陸購買；迫不得已要每日消耗的、不能帶落香港的，才在香港買。這些人佔香港比例愈多，消費愈弱；唯一是會在香港租樓，推高租金，但其他消費又少，變相減少香港工作機會。特區政府有責任點明解決整體經濟問題的方向，包括人口質變導致消費減弱，以及地區融合問題，才有望恢復香港的經濟活力，結構性的財赤自然迎刃而解。

如果無辦法開源，就只能夠節流。節流是痛苦的，因為減少每一項政府開支，都影響到某些群體的利益，或影響到公營服務質素。這是選擇取捨，相對沒有效益的開支，應該先縮減。現時政府開支最大的3個項目分別是社會福利、醫療衛生和教育，每項開支均超過1000億元。由於香港面對嚴重人口老化問題，社會福利和醫療衛生的開支應該減不了。香港又要走高增值知識型經濟，又要搞創科，建立國際專上教育樞紐，不能減教育開支。近日網上及有媒體機構大力「吹風」要減公務員人工，但減公務員人工，私人企業會「跟風」，進一步減少消費，違背「由治及興」的主旋律。

人工島項目 值得削減

其中一個效益低、值得削減的開支，就是所謂「明日大嶼」的交椅洲人工島。由於它與北部都會區都是增加土地供應的基礎建設，性質相近，無必要同時推行。根據政府網頁資料，不建人工島，即可節省5800億元；若建築成本上升，恐怕可慳更多。此外，特區政府可考慮學習美國，成立政府效率部（Department of Government Efficiency），研究怎樣削減開支。例如簡約公屋單位造價90萬元一個，預計只用5年，平均一個月開支1.5萬元，還未計管理和拆樓費用（包括又要開設首長級職位去管這件事），以及政府害怕簡約公屋無人問津而給予搬遷補貼等。這種不符合經濟效益的政策，唔使問Elon Musk都知道不值得推行。

作者是香港大學經管學院講師

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