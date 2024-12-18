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溫暖春風解冰霜 物換星移幾度秋 ——前瞻明年全球局勢對內地和香港的啟示（文：劉銳紹） (09:00)

聖誕節和2025年快到了，前瞻來年全球局勢，對內地和香港也有啟示。在此祝各位讀者友好聖誕快樂，在新一年裏順利順心。忽然想起陳寶珠的聖誕歌曲：「和煦春風人間將降，殘雪消散未許肆虐；願化溫暖春風解冰霜，盡解困難歡歌同唱。」引用的歌詞雖長了一點，但一年到晚，總要鬆弛一下。中國如能張弛有度，也不怕世界急劇轉變，自可「閒雲潭影日悠悠，物換星移幾度秋」（語出唐代王勃《滕王閣序》）。故引為今天標題。

（1）中國如何善用世界轉變之機

──外界一般認為特朗普再任美國總統，中美關係將有新的惡鬥，前景未敢樂觀。我對此謹慎樂觀，但想得更多的是如何在逆境裏找到空間？即使未能反客為主，惟至少不再受傷，關鍵是如何靈活應對？

綜觀來年全球局勢，美國不單對華強硬，對其盟友也擺出強硬姿態。換言之，它也在破壞與其他國家的關係。且看加拿大，總理杜魯多前往特朗普莊園出席宴會，表面是「畀面」當選的特朗普，但同時也協調日後的加美關係。據加國傳媒透露，特朗普自以為是，才導致加國後來公開宣稱的「反制決心」。歷史告訴我們，這些上台前的叫價和還價是國際的家常便飯。由此舉一反三，美國跟其盟友如不協調，它的對外關係同樣不穩定。

再拉闊一點，美國的對外關係其實從喬治布殊年代已經惡化，「9．11事件」是典型事例。其後美國與多國關係也在變化，只是它仍能佔上風而已。如今，它雖仍有駕馭能力，但已出現不能控制一切和力不從心之勢。

當此逐漸蛻變之際（注意：這種變化不是一蹴即就），中國如能沉得住氣、進退有度，陣勢與策略分明，將有更大迴旋空間。其中，特朗普重用商人馬斯克，不單想對內起作用，也想對外起作用。不知是否巧合，內地近日又多了馬雲活動的消息（兩「馬」互相認識）。國際的官民互動實屬常事，很多事情都不是外人可知。總之，如能善用，早為之計，對中國肯定是好事。

──綜觀過去國際形勢，中國要分拆美國及其盟友的關係並不容易；但如今，它們之間的不穩定變數愈來愈多和明顯。中國不妨細心觀察、伺機而動，甚至主動加強在西方世界的合縱連橫。且看：

（一）剛正式加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）的英國，其對華政策與美國略有不同，因英國強不起來。所以英國在經濟（尤其是金融，例如人民幣離岸業務）方面與華保持良好關係，政治性的「制裁」也是姿態而已。近日，重新上台的工黨政府閣員頻頻訪華，已可看出某種趨勢。

所以，英國既然已加入CPTPP，而中國大陸正申請加入，大可趁機借助英國的投票權利，加速成事。此外，還可一舉三得：因台灣也正在用適當名稱申請加入CPTPP，大陸可以讓2001年兩岸加入世貿組織的模式再現（大陸比台灣大約早20天加入，兩岸先後成為世貿第143和144名成員），不是可以乘機鬆緊得宜地調節兩岸關係嗎？還有，香港也可用「中國香港」名義申請加入CPTPP。英國聲稱對港仍有「道義責任」，理應在國際經貿事務上幫助香港。如兩岸三地都成為CPTPP成員（美國2017年由特朗普宣布退出），整體局面又不同了。

（二）中日關係近期也有緩和迹象，例如中國願意重新進口日本海產；日本外相將訪華；日本共同社引述外交消息指，中國有意移除設在釣魚島附近日本專屬經濟區內的浮標。果真如此，也是一個友善姿態。

（三）中歐關係可以因應美歐關係微妙（利害膠着）而乘機加強。特朗普可能減少或停止對烏克蘭的軍事支援，重擔將落在歐洲（尤其是德國）之上；德國外長訪華提出中國不要再協助俄國，而王毅亦趁機游說中歐必須加強和穩定經貿關係。凡此種種，中國可連消帶打，並乘機在中俄、中朝關係上「平衡再平衡」（實際是減少失衡），以免自己再被綁在俄烏戰事上而影響本身部署。

──上述各項如能實現，將有利中國的國際環境，不至於被美國營造的西方陣營困住。但有一點中國必須避免：千萬不要看見西方陣營如此紛亂，就得出「西方政治制度不行」、「民主不能解決問題」等結論。這是內地（及香港部分）傳媒近期有意無意之間帶出的輿論，藉以強化「制度自信」。例如它們引用韓國紛亂局勢，試圖說明「民主制度失效」。其實，韓國總統尹錫悅的最大錯誤是宣布戒嚴，民眾與反對派齊起攻之。中國在1989年「六四」前也實施戒嚴，以致宣布絕食的人數一下子由3000多增至20萬，國際轟動。可見不同制度的優劣仍可探索，惟不能因此而排除民主。

（2）香港如何在國際亂局中轉身

──香港長期在中外摩擦裏存在和發展，既被動，但也有靈活的一面。眼前當然是配合北京的國際戰略（中國對外總體是務實的），同時可在現代化意識和策略上提升整體效果。最近有一例子：外傳明年初中國可能讓人民幣貶值，藉以應對美國的經濟貿易戰。不過這消息是外媒放的（不知是否中國轉彎放風），雖然顯示中國有應對方法，但內地人民會怎樣想呢？等待人民幣貶值嗎？客觀效果是，人民幣未知是否貶值，惟黑市價已馬上波動。如何應對國際輿論戰、信息戰、金融戰，香港不妨多點主動發揮作用，而內地也應讓香港傳媒和輿論有充分靈活性。

──香港經濟既有外部問題，但更多是內部問題。以近期十分熱門的財赤為例，李家超說解決需要3至5年，但市民關心的是用什麼方法解決？增加稅項和收費？減少服務以節省開支？都會觸動民心。同時，問責官員薪金卻不斷上升，過去10年增加了26%。立法會能把關嗎？會把關嗎？這些都需要平衡。

──從政治角度看，香港真的很穩定了，毋須「加固」。政府日前提出的「智能投票箱」，表示有多種有利作用，「不會影響選民私隱和選擇」，但即時引起多種憂慮，因為市民對官方的政治性質措施已感到疑惑和無可奈何。政府昨日表示，在聽取議員意見和社會聲音後，決定在稍後的選舉安排中，如有需要將繼續用選票檢測機供選民自願使用，而不推動智能投票箱的應用。此舉實屬明智，暫免紛爭。

──面對世界變局，香港更要減少內耗。筆者上周談到中大校長段崇智快將「下堂而去」，惟多個信息渠道顯示他仍受內地重視。去年中大舉辦的中美校長會議，今年已在芝加哥續辦，日後將爭取在其他城市再辦，相信段崇智也有一定角色。如今反思，假如段崇智再度成為北京貴客，今天促使他辭職的人屆時又會怎樣呢？記得當年中國罵彭定康是「千古罪人」，但彭定康後來成為歐盟外交專員，中國不是也歡迎到訪嗎？

所以，一切要用「溫暖春風解冰霜」；即使美國壓力重重，也可逆中求進，「物換星移幾度秋」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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