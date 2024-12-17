香港要成為「文藝之都」 卻欠私營博物館政策？（文：林緻茵） (09:00)

簡單來說，香港目前有數十間私營博物館，而政府的政策就是「沒有政策」——政府歡迎有心人營辦私營博物館，他們有需要可申請藝發局等文化藝術項目資助；政府對於與私營博物館合作，亦持開放態度。不過，政府未打算把對私營博物館的資助變成制度。現時海事博物館是全港唯一一所獲直接資助的私營博物館。

說到國際有名的私營博物館，有參觀過M＋博物館貝聿銘展的人，都會留意到日本滋賀縣的美秀美術館（Miho Museum）就是由貝聿銘操刀設計。這個佇立在群山、以桃花源為題、開館時曾獲《時代周刊》選為全球十大建築的美術館，正是一所私營美術館。筆者近來造訪美秀美術館和日本其他私營博物館，除想到私營博物館的功能及營運之外，還觀察到一個現象，就是日本人相當喜歡去博物館，觀眾遍及老中青；如有世界名作移師到日本，例如近月國立西洋美術館的莫奈展，就算是平日都大排長龍。「觀眾」本身就是支撐整個文化生態圈的重要一環。其他地方是在怎樣的條件下，令博物館發展起來？

私營博物館是「蝕本生意」？

有說經營博物館本身已是「穩賠不賺」的文化事業，單靠入場費而沒國家資助或民間捐助，實不足以維持一間博物館的正常運作。文化機構的運作原則亦有別於商業機構：當商業機構面對收支不平衡，它們或可透過縮短營業時間和日數等壓縮開支；但對於要以「打開門做生意」才能夠創造收益的文化機構來說，愈壓縮開放日數，反而愈有機會加深財政危機。

公營博物館不一定保證收支平衡，莫說是私營博物館。筆者參觀美秀美術館時，就覺得館方完全沒有在人手和配套上「客氣」；再加上多達約3000件館藏品，可以想像到維修保養開支極大。這幅員廣大的博物館，中小學生免費入場，就算成人也只收1300日圓（約70港元），館內兩間餐廳也不屬高消費，而且每逢冬季它都會閉館。若不是因為美術館背後的宗教團體支持，它根本不可能維持正常運作。

既然私營博物館很大機會是蝕本生意，為何全球仍然有不少私營博物館？根據藝術平台「Larry's List」的研究報告，全球私營博物館中，有逾七成是在近20年才設立的。當中絕大部分的創辦人都表示，他們經營私營博物館的目的就是想與公眾分享藏品。雖然創辦人的目的可能相當純粹，惟與公營博物館一樣，當私人珍藏變成私營博物館，它就不再是個人嗜好，而是需以專業方法營運。高水平的私營博物館，也肯定能夠豐富一個地方的文化景觀。

香港或是建立私營博物館最難的地方？

經營私營博物館是蝕本生意；當這門生意在香港發生，就難上加難。目前香港30多間私營博物館中，以藝術、歷史為主題佔大多數，平均面積僅860平方米。現行《博物館規例》只涵蓋公營博物館，私營博物館則以公司或基金方式註冊。除了消防條例等安全規範，私營博物館的類別、規模和質素本身沒有特定法例規範；政府對於這些博物館的入場人次，更沒有統計數字。

香港寸金尺土，人所共知。立法會資料研究組曾以香港2019年租金水平估算，一間面積約860平方米的私營博物館，每年租金為1300萬元。就算博物館是私人物業，不用交租，專業員工薪酬和保養維修等開支也相當高昂。如果物業位置太「山旮旯」，亦無人問津。除了租金，其他地方（例如日本和英國）會向私營博物館捐助者提供稅務優惠。但對本身低稅的香港而言，扣稅的吸引力遠不及高稅率地區。

雖然香港發展私營博物館上有很多掣肘，但與其靠花錢推短期措施和「打卡點」催谷旅遊，當局何不同時開展一些有長遠影響又不涉大量開支的政策，例如博物館認證計劃，讓文化資源累積？

觀眾哪裏來？

就算香港有一天建立了發展私營博物館的架構機制，假如沒人有興趣到訪，博物館也很難爭取捐助。這就回到本文最初的問題——其他地方是如何培養觀眾群？以日本為例，其博物館發展比亞洲其他國家早：日本文部省在1871年（明治維新時期）就已舉辦博覽會。博覽會主要圍繞動物、植物等自然物品，這展覽後來逐漸發展為博物館，即現時東京上野的國立科學博物館。大正年間，日本政府已有意識地朝「社會教育場所」方向發展博物館；二戰後，有關博物館的法規正式訂立。時至今日，上野公園已是日本最大的博物館群。而說到日本國立科學博物館，筆者近來也看了它的鳥類特別展，展覽展出約600個標本，加上視覺效果和漫畫解說，的確能夠帶動科普教育，亦吸引了不同年齡的人參觀。

對於私營博物館，日本政府有很明確的立場——當局相信不少文化知識的承傳和珍貴藏品是在民間，故日本博物館正朝着普遍化的方向發展。城市和鄉村都有博物館，私營博物館更佔日本博物館總數約28%。這個現象，除源於泡沫經濟時期，日本私人收藏家的收藏品大大增加，以及中產階層看展的風潮之外，1980年代時任首相竹下登所開始的「鄉土創生事業」政策，也透過官方補助，令人口外流的地方「再生」。自那時起，日本各地多了很多展館；及後在民間努力及政策推動下，不同地方都發展出各種主題、具特色的博物館及藝術空間。

從日本的經驗可見，博物館發展就是其近代社會教育發展的一部分。當局亦有意識地建立完整的博物館體系，透過私營博物館發揚地方特色、承傳民間智慧。反觀香港，雖然本屆政府強調速度，惟文化發展不可能在短時間就能夠看到成果，亦不可能純粹為了吸引旅客，在沒有建立較完整的文化藝術生態圈及跨局協調下，就可成事。例如，學生能否有更多機會接近及參與文化藝術，就涉及教育政策。雖然私營博物館只是香港文化政策的一部分（甚至未納入政策），但背後卻反映了更深層的問題，包括當局是否有意識地培養觀眾群，以及在文化發展上是否有完整的政策觀點和遠見。

作者是公共政策顧問

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