港人不生育 教育制度比育兒支援更重要（文：阮穎嫻） (09:00)

民調揭示三大不願生育原因

本港很多官員及坊間在討論林林總總的生育措施、如何提高生育率，甚至有立法會議員建議「周圍貼BB相」，令大家有「生育氣氛」。到底香港人為什麼不生小孩呢？香港民意研究所最近的調查揭示了原因。調查發現，未有養育子女的港人，有61%不希望生育，只有13%表示希望生育。該調查並問及不想生育者的優先考慮，為「城市教育制度」（58%）、「城市政治環境」（43%）及「城市居住空間」（43%）。

教育制度是令大家不想生育的第一大理由。上文提到全球生育率第二低的韓國，他們的社會競爭相當大。畢業生都想入Samsung之類的大公司，因為人生整個待遇大不同，有人用整整一年備考，有些人甚至會花幾年不斷重考。

現在香港入大學的競爭不算激烈，因為出生人口下降，適齡學生人數大減。以前公開試一年十幾萬考生，然後10萬、8萬，現在DSE（中學文憑試）一年只得5萬考生。又有其他升學路徑，例如副學士再入大學、Top-up（銜接學位）、海外升學等，比以前容易得多。當然，個別熱門科目仍然競爭激烈。

因此入大學不是門檻，真正門檻是職場。法律專業要不斷去做學徒，最後去外國名校拿個法律碩士，才容易入到好的律師樓。商科就不斷做實習、出外交流、參與商業案例競賽；想進去投資銀行，還有專門教面試的班及網上資源，付幾千元去得到面試題目，找導師去提升自己的面試能力等等。找到好工作才是開始，還有無休止的工作壓力、加班。

總的來說，本地職場競爭比起中國大陸暫時仍較容易。不過面對全球化競爭，例如以前很多公司在香港請人，現在招聘廣告是幾個地方一起招聘。隨着科技躍進，跨地合作愈見容易，很多公司在不同地區都有辦公室。「割喉競爭」還未到，但大量大陸專才來港，加上經濟前景不確定，以及全球化競爭白熱化，長此下去，不見得現在生孩子會比我們這一代容易。

事實上，移民外國的父母最關注子女教育。在最多港人移民的目的地英國，BNO（英國國民(海外)護照）簽證持有人中，有60%是有1個或以上的18歲以下兒童的家庭（註）。相反在香港，有兒童（18歲以下；不包括外籍家庭傭工）的家庭住戶數目，於2021年人口普查裏是25%。以BNO簽證移民到英國的家庭，比起留港家庭，有小孩的機率大很多。

在英國請保母託兒，都不是一件容易的事。在英國沒有外籍家傭，很多家庭不是由伴侶其中一人留家照顧孩子，另一個上班，就是雙職父母要兼顧接送及照顧。筆者之前有朋友在英國這樣養育孩子，非常繁忙，一放工就要衝去接小孩；煮食家務等解決完，已經晚上12時，早上6時又要起牀了。那裏託兒費用不便宜，當年在英國讀書時，我有同學做託兒，斷鐘計，掙外快。

並非加強育兒支援就可令人願生育

有些人常說香港政府的育兒支援不夠，那是指政府提供的公營或買位託兒服務。但中產水平的人，多用市場方法，僱用廉價外籍傭工解決這個問題。因此不見得在英國的育兒支援比較多，只得父母其中一人上班，收入減少，而且很多中產到英國後的薪金沒有香港高，還要交重稅。所以，加強育兒支援要做，但並不是加強支援人們就願意生育。

上述調查的第二個重要原因是「城市政治環境」（43%），這正正是第一波移民潮的重要原因。根據香港中文大學香港亞太研究所及香港民意研究所的民意調查，發現「自由」和「政治環境」是受訪者有意移居海外的主要決定因素。本身不同地區的生育率一路逐步下降，但香港在2019年開始忽然急跌（見圖）。2020年的嬰兒，是在2019年製造的；在2019年發生的事，大家也知道了。

至於城市居住空間，一向說香港的樓太細，不利兒童生長。香港民意研究所調查顯示，在18至39歲的未曾生育人士之中，僅得2%公屋住戶表示希望生育，高達80%不想生育。計及未曾生育及已經生育兩者，城市居住空間依然是第二重要的因素，有42%受訪者認為重要。

很多研究說明，居住在不理想環境，以及教育程度低、收入低的人，對於孩子的成長會有壞影響。現在不是嬰兒潮的年代，當時本港社會上流比較容易，大家由「一窮二白」，到社會高速發展，大家都有機會。現在是「貴養靚養」的孩子，由細到大，十八般武藝悉心培養。居住環境狹小的孩子難以得到相同栽培，這對於他們的認知能力、情緒智商、交際能力等等有影響。

女性比男性更不願生育

香港民意研究所這個調查還有一個有趣結果，就是女性比男性更不想生育：八成未有養育子女的18至39歲女性表示不想生育，只有9%表示希望生小朋友；然而，同齡男性則有36%表示想要小朋友，是女性的4倍。男士想生但女士不想生，因為生育及養育孩子的成本，不成比例地由女性承擔。

根據統計處2015年《主題性住戶統計調查第56號報告書》，男性負責的家務比重中位數為10%，即全屋家務只有10%是男人做；女性則為50%。因此，香港男人根本唔做家務，最後又係女人做。很多家庭，都是女性負責處理孩子學習進度、找學校、安排興趣班等等；就算有外傭，亦是由女性負責管理。

有很多性別研究都發現，女性要返「第二班」（second shift），上完班還要回家處理家事，等於打兩份工，不然就要失去事業。之前筆者討論2023年諾貝爾經濟學獎得獎者Claudia Goldin的評論文章（〈職場性別無平等 女性不生育保生產力〉，2023年10月24日《明報》），亦有講到女性通常是犧牲自己事業去照顧孩子的一個。

但男人可以留在「自己需要返工」這個舒適圈。筆者試過星期日因為傳媒的一些安排，邀請一個男同事上班，後來知道他有小朋友，就有點不好意思，覺得他星期日應該去湊仔。他說：「不是呀，可以用工作原因，唔使湊仔，不知幾好。」但女性比較難用這個原因推託自己不想湊仔。還有生育的痛楚、不適、荷爾蒙及樣貌體重等改變，都是女性獨自承受，因此不想生育很正常。

官員議員要多想更有創意政策

最近，日本東京政府允許政府員工選擇每周工作4天，以提高生育率和家庭時間。此外，他們容許父母用少一點工資換取少一點上班時數，以便照顧子女。香港可以考慮實行4天工作、在家工作（work from home）或者彈性上班等等，都可以幫助需要上班的家庭育兒，減少生育及育兒對事業上的犧牲。

除了「畀多兩萬元」及「周圍貼BB相」之外，香港政府官員和議員要多想一些更有創意的政策了。

註：Survey of Hong Kong British National (Overseas) visa holders, 2021. UK Home Office

作者是香港大學經管學院講師

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