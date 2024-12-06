「長期主義者」增 移民真潮退（文：郭樺、鄭宏泰） (09:00)

「長期主義者」乃社會穩定基石

此問題的重要性在於，移民潮對香港經濟帶來之直接影響雖然有限，但對整個社會信心卻有甚大衝擊，好似「短期主義」充斥市場，市場信心波動且呈螺旋下降。移民潮影響下，更多人傾向做保守決策，較不願做相對長遠打算。市場需要「長期主義者」作為穩定力量，社會同樣需要「長期主義者」成為穩定基石。由是看之，「長期主義者」增加，便是移民真潮退。

要論斷大潮由高走低，到了「水尾」，需要標準，其一要看究竟有多少人願意留在香港？願意留港比例高過想移民比例，固然能夠很好地說明問題，但並不充分。一個社會有意願、有能力移居者始終屬少數，反而應看願意留港者絕對比例是否過半，這更能證明留港意願。其二，高學歷的中青年是香港未來發展中堅。在社會最動盪時候，這個群體不僅移居意願較高，也是移民主力。倘高學歷的中青年群體留港意願增加，不僅顯示移民潮動力減弱，更預示香港穩定及發展前景。其三，比例大小並不能取代了解受訪市民不打算移民的原因。如果留港不是因為擔心在外地生活適應問題，而是更多本地因素，此心理基礎才能夠證明是真潮退。

在社會動亂不安時，移居打算不僅指向海外，更指向內地。過去5年裏，有意移居內地的受訪者比例雖不及欲移居外地者高，但同樣快速增加，所以移居內地者要單列計算。按照受訪市民移居外地和移居內地意願劃分，可有4類選擇，包括「僅移居外地」、「僅移居內地」、「兩地都去」和「沒有移居打算」。

「無移居打算」者比例趨增

根據過去5年中大亞太所的電話訪問數據顯示，從2020到2024年，「僅移居外地」的比例從41.8%降到28.3%；「只移居內地」者則從7.4%升到14.8%；「兩地都去」的比例從2.1%漲至5.8%；「沒有移居打算」從48.7%攀至51.1%。倘不考慮2022年新冠疫情時受訪者移居傾向嚴重受壓，近5年內，今年「沒有移居打算」比例首次超過了半數（圖1）。

受較高教育的中青年是社會核心資產，決定社會發展前景。觀察18至39歲受過中學及以上教育者，這個中青年群體在中大亞太所各期樣本裏佔比約三分之一。同樣依其移居外地和內地意願分為4類：2020到2024年「僅移居外地」者比例從64.6%下降到49.8%；「僅移居內地」者比例從2.5%增至7.9%；「兩地都去」的比例從2.5%漲至8.8%；「沒有移居打算」比例則從30.5%上升到33.6%（圖2）。不計2022年疫情時移居意願受壓，受較高教育的中青年願意留港比例增加到三分之一，雖是5年新高，但仍低於希望移居者。

過去兩年，中大亞太所問及受訪者不打算「移居」的原因。在2023年，首3位原因包括「不是因為擔心移居後生活」（28.8%）、「沒有想過移民」（22.8%）和「未能適應或融入當地社會／有文化差異」（14.8%）。而今年調查結果顯示，「沒有想過移民」成為第一位原因（28.1%），其次是「不是因為擔心移居後的生活」（18%）和「未能適應或融入當地社會／有文化差異」（17.9%）。結果反映，留港原因並不以「適應／融入問題」為最高，本地因素不僅佔比大，「沒有想過移民」比例今年更成為最高。

脫「人心思去」氛圍 仍須固本培元

從上述3個方面看，「沒有移居打算」受訪者比例過半，受較高教育的中青年留港比例明顯增加，以「沒有想過移民」回應者比例增加尤大。當社會願意留下來的「長期主義者」增加，可判斷過去5年香港社會已從極度撕裂、人心思去的氛圍走出來，留港心理基礎已逐漸成形。

香港移民潮退，社會穩定基礎逐步增加，正迎來「風正一帆懸」的圖景。但香港前景要看雲淡風清，不可忽視受較高教育的中青年願意留港比例偏低的現實，仍須多做固本培元工夫。如何增加該群體的「長期主義者」、創造有助其一展所長的環境與條件、刺激本地經濟發展以帶來更多發展機會等，均是特區政府急須思考的重要問題。

作者郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

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