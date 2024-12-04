明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時文摘

春花亂絮多憂慮 內心怕盡驚弓鳥 ——從工商界對北都的反應看「兩制」規劃（文：劉銳紹） (09:00)

特區政府早前率領工商界代表前往北部都會區和河套區等地考察，希望工商界響應官方號召，投入資金。工商界反應是平實的，但各方都在觀察：到底是一呼百諾？還是拉牛上樹？是兩情相悅？還是逼民女成親？我想，大家都希望香港經濟盡快復蘇，但容我提一點善意的事實陳述：工商界和民間都有難以言傳的憂慮，就像陳寶珠《姑娘十八一朵花》的歌詞「芳心似亂絮多憂慮，恐君貪艷（錢也）愛春花」；因為官方的政策單向而行，早晚「春去花殘（沒錢），忘盡相思話」，令人「內心怕盡驚弓鳥」（語出我的新書《夢醒癡人瘋語嘲》）。故引為今天標題。

（1）近期一些迹象值得思考

──自從香港政府和京官表態希望工商界（尤其是大財團）投入北都建設後，普遍姿態是積極的。官方要求以「行動表示」，工商界也沒有公開異議，惟較少見諸行動，因為工商界不會在風頭火勢之時說逆耳之言。所以，真正的反應潛而不露，或是先潛後露。最近開始漸露了，從「先要計掂條數」（全國政協常委唐英年之語），到「香港有香港的特色及自由度」、政府不可能指定商界「做邊瓣」，意向書只表示信心，不代表一定要做（香港中華總商會會長蔡冠深之語），反映工商界在支持政府理念之時，也希望官方行之有道，不要硬來。

──業界還發現一個有趣現象：目前只是中型企業出現「漸露」的表態，大財團沒有任何「露」的表示，更不敢「怒」。何解？皆因不少中型企業「船細好掉頭」，早已轉移到東南亞（包括由內地撤資）；而且官方目前盯住大額投入，中小企暫時不是重點。所以，主要業務在香港和內地的大財團表面「積極」，跟着由別人說出心裏話，總比自己開口更好。

──官方引導考察後，有85家企業簽了意向書，近七成是中資。這與早前特區政府努力吸引外來投資的情况相似，大約七成是中資。沒關係，有投資就好。但正如蔡冠深所說，核心是保持香港國際化。假如外資看見香港的經濟發展主要由官方規劃、主導，以至控制一切，從而令企業逐步失去自由度，它們會怎樣想呢？官方認為這是「過慮」，惟實事求是地看，這確是近年外資卻步的原因之一；尤其是特朗普將就任美國總統，各方都在觀望中美關係如何。所以，這個時候更不宜過分突顯官方意志。

（2）不要忽視歷史陰影的輻射

──對中國經濟歷史有研究的人，會從中國經濟的屬性觀察，雖然已不是昔日的計劃經濟，但今天的「規劃」仍有濃厚計劃色彩。中國的經濟模式實際是國家壟斷資本主義，而不是西方的資本主義。這就令外界觀察，今天在香港的「勸喻投資」，是啟示還是指示？是號召還是號令？這與1950年代內地的「和平贖買」政策，有程度上的不同，惟也有性質的接近，同樣用民間資源完成官方的意願。這種模式放在今天的內地，也會引起反彈；如果放在一國兩制下的香港特區，只會令「兩制」更加失色，更難令香港由治及興。

──官方會說：「怎可拿70多年前的事作比較？」好，那就看看改革開放後的事例。江澤民年代提出「西部大開發」，港商應邀前往參訪，但成事的項目寥寥可數，因業務種類與港商意向不同。內地表示「理解」，還同意安排港商到北京，趁接見時把「富二代」介紹給中央領導人認識。胡錦濤年代提出「振興東北老區」，港商也應邀前往參訪，同樣因為東北多屬重工業，港商難以參與。內地官員開始「有點不理解」了，認為港商在內地賺大錢，「應該對國家有貢獻」。後來，有港商「認頭」10億港元投資，但項目由內地「幫助尋找」，希望日後得到更多內地市場的回報。到了第三次江西考察團，不少港商表示「在外國工作」，派代表參加了事。

──這正是官說官有理、商說商有理，但離不開官方政策能否給外界足夠吸引力和信心？必須承認：改革開放以來不少措施都是對頭的，令港商和外商願意進入中國大陸市場，惟近年卻因種種原因而出現多種顧慮，既因中外關係惡化，也因中國內部政策飄忽和失衡（例如股市和樓市暴起暴跌），更因很多積習已久的問題（例如貪腐和官僚作風令投資者損失）沒有改變。這是官方也承認的現狀。

在香港，政府怎樣用錢也是各界關注的。財政司長陳茂波預告本財政年度赤字約1000億元。在這情况下要工商界大量投資，自然難上加難。

（3）如何理順和鞏固商心與民心

──上述問題輻射至今，加上官方近年擔心失控，主導意志特別強，以致愈擔心就愈要控制，愈控制就愈產生離心。所以在此關鍵時刻，官方不妨理順以下幾種關係和理念。首先，什麼是市場秩序？什麼是規劃？前者是官、商、民在經濟運行時實踐出來的共識；後者則是以官方意志為主，並可能變成操控的處事方式，甚至變相成為指令、攤派，削弱商界和民間的自主程度。

──其次，商界和民間要求經濟規劃要有足夠可預期性及透明度，而不是只方便官方的「靈活性」。在中國數千年的政治和商業文化裏，貧不與富敵，富不與官爭，至今仍牢牢扎根在現實生活中。不少官員仍感到權勢在手，即使是倒行逆施，商界和民間也奈何不得，億萬富豪也可以變成明代的沈萬三（曾以經濟實力協助推翻元朝，但明太祖朱元璋擔心他民富敵國，於是不斷打壓，有說沈萬三後來被迫往雲南開荒）。在「六四」後，大量個體戶和民企牌照被煞停，皆因官方擔心自由經濟會導致失控。今天不要再製造「現代沈萬三」了，因為人是會跑的。

──不少官員以為：商人只重視錢，不理會民主自由，中外如是，所以只要香港保持生金蛋的作用，歐美商人仍會來港，甚至反對其本國政府的對華政策。這種商業理念一般都有效，惟又不是絕對的。

其實，商人不會把民主自由放在首位，但有視野的商人，都會把民主自由視為平衡自己利益的手段。且看歐美以至台灣工商界，每逢選舉時都把資源按比例投在不同候選人身上，無論誰勝出都對自己有好處。香港沒有真普選，也沒有符合主流民意的選舉方式，官方表面上可控制一切，令工商界無法「挾民意自重」。官方認為過去的選舉制度讓大財團控制多個票源，間接影響政府運作；但其實官商不咬弦的原因不在這裏，而是在「官商合一」時出現利益碰撞和主導能力的矛盾。如今，官方用一面倒之勢令工商界「內心怕盡驚弓鳥」，但又製造了日益疏離的反應。官方當然可以繼續主導一切，惟香港的活力也會半死不生，各方無所適從，更怕政策飄忽和被綁死，只會各尋出路。

──此刻，官方應努力探索一種新的「官商民關係」：各人可按個人能力選擇財富的程度而不會流向極端，即富人可以賺錢但不能高度盤剝，而貧者可以保持現代標準的生活而毋須擔心朝不保夕。官方從中平衡，不會引起「春花亂絮多憂慮」的恐懼，才能夠加快由治及興的步伐。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

相關字詞﹕編輯推介 文摘

上 / 下一篇新聞