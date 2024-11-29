粵港經貿投資合作交流會傳達的重要信息（文：韓成科） (09:00)

粵港深化經貿投資合作交流會早前在廣州舉行，廣東省委書記黃坤明、香港特區行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄出席並致辭。這是一個相當高規格的會議，廣東省領導、特區政府高層、中聯辦主任都悉數出席，說明這會議不是一般的政府工作對接會議，不是務虛座談，而是進一步落實三中全會《決定》、深化大灣區實質合作的重要會議，而香港工商界更是當中主角。在會前，黃坤明、廣東省長王偉中特意與李家超和鄭雁雄率領的香港工商界代表團舉行工作會面，充分體現對港工商界的重視。
大灣區發展 現需工商界接力
為什麼交流會要強調工商界的作用？原因是大灣區規劃綱要頒布落實已進入第五個年頭。前5年發展，主要是硬聯通，完成灣區內的大型跨境基建，逐步打通三地人流、物流、資金流，主要推手和投資方是政府。現在正需要工商界「接力」。
經過5年發展，大灣區發展取得了矚目成果，成為了「世界級現象」。接下來的發展方向，重點將放在軟聯通及項目帶動之上。三中全會《決定》有關大灣區的內容，提到要「深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接」，重點是深化合作。「規則銜接、機制對接」講的是軟聯通，即制度、機制以至人心的聯通。現時大灣區基建已基本鋪就，產業鏈亦相對成形，下一步就是要用好這些產業鏈，推動更多大型項目落地，發揮大灣區的產業潛能，並大力引進全球各類高端要素資源，深入拓展國際市場，推動整個大灣區的高質量發展。這樣，工商界特別是香港工商界將肩負更重要的外引內聯作用，成為大灣區發展的「主力軍」。
交流會上，除了就兩地商貿投資、金融合作、現代物流、創新科技、綠色發展、低空經濟、文旅體育等合作範疇有深入交流，更重要是簽署一批高質量合作項目，達成多達126個經貿合作項目，總值逾1000億人民幣。這些項目涉及的領域相當廣泛，除了傳統產業，還有半導體、生物醫藥等很多新興領域合作，這些項目將在大灣區落地生根。政府築巢引鳳，將大灣區打造成投資熱土，現在正是吸引鳳凰來的時候。
指明下一步發展方向
香港正進入重要的發展階段，從三中全會《決定》對香港發展的總體部署，近期夏寶龍主任、何立峰副總理先後對香港發展的講話，到中央接連出台各項撐港措施，包括早前的CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）服貿協議再修訂，都充分表明中央對港的全方位支持和定位，明確發展是香港當前第一要務。中央對港的定位十分明確：在國家對外開放中發揮更大作用，助力國家聯通國際資源和人才，在進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程中，發揮香港的獨特優勢。其中，粵港澳大灣區就是最重要的平台和抓手。
這次交流會正是一次落實中央有關部署、深化大灣區經貿合作的重要會議，更指明了大灣區下一步發展方向：除了推動規則銜接、機制對接，更要推動更多實質性的合作項目上馬，以聯通解決阻隔，以項目推動建設。這次兩地工商界簽署合作項目，都是真金白銀的投資，反映了工商界對大灣區前景的信心；而且項目都是對準國家對於大灣區的定位，聚焦高質量發展。這一批項目上馬，將有利大灣區建設的提速提質，也可起到帶動效應。
更重要的是，這次交流會再次釋放中央對香港工商界的重視。中央希望香港工商界成為大灣區的參與者、貢獻者和受益者。夏主任在2024年香港工商界人士座談會上勉勵香港工商界：「一定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續老一輩的愛國愛港優良傳統，注入新生代的創新活力，在國家新一輪改革開放和香港由治及興進程中找到更大舞台、發揮更大作用、作出更大貢獻。」當中兩度以「推動經濟發展的主力軍」形容香港工商界，顯示中央對香港工商界的殷切期望。
工商界佈局大灣區的最有利時機
固然，香港實行資本主義，工商界自然要按市場經濟辦事，不可能做「虧本生意」，也不可能接受「政治任務」，這些大家都理解。勉勵工商界積極投資，就是希望香港工商界看到香港前景，認識到大灣區發展潛力，更要看到當前新一輪改革開放為香港工商界開拓的巨大機遇。
何立峰副總理早前出席國際金融領袖投資峰會時就提到，中央將支持香港牢牢把握大灣區發展戰略，持續推進金融等領域規則銜接、機制對接和重點工作部署落地生效，不斷提升大灣區建設品質和發展水平。這意味中央的撐港政策陸續有來，特別是發揮香港「超級聯繫人」、「超級增值人」作用，在跨境金融服務拓展、金融支持科技創新與產業升級等方面助力大灣區建設。未來，香港金融等獨特優勢將進一步發揮，大灣區的政策紅利也將進一步釋放。當前正是工商界佈局大灣區的最有利時機。
政府應推更有力支持政策
當然，工商界是推動香港經濟發展的主力軍，但特區政府才是「當家人」。在鼓勵工商界投資大灣區及北部都會區的同時，政府也應提出更有力的支持、扶持以至「讓利」政策。不少國家和城市為爭取企業特別是高新企業進駐，都提供各種優惠措施，當中不乏大幅「讓利」，例如新加坡政府向Dyson提供5年低稅、對應的專利商品化及研發開支稅收減免等一系列優厚條件；上海市政府也為Tesla提供低價土地、稅務優惠、現金補助、低息貸款及外商獨資經營權等，吸引對方在當地設立「超級工廠」。
要推動工商界大力投入，特區政府也要作出更大支持，包括價格相宜的租金和相對較低的地價，以至各種扶持及津貼等，推動工商界增加投資。裁好梧桐樹，自然不愁鳳凰不來。
作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員
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