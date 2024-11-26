是誰向香港電影宣戰（文：阮穎嫻） (09:00)

吸煙與健康委員會（煙委會）的社交媒體專頁「無煙勢．待」指摘，《破．地獄》吸煙鏡頭會向觀眾灌輸錯誤觀念，呼籲停止在影視作品出現吸煙鏡頭。按進去該帖文，極多負評，泰半是鬧說法矯枉過正。其實，殯儀業燒衣紙，又或是廟宇焚香，都是煙霧瀰漫，影響空氣質素、破壞健康，煙委會何不痛斥？

煙委會認為吸煙鏡頭教壞細路。以煙委會思維，警匪片、動作片、戰爭片都要禁拍，因為血腥暴力，引人模仿；宮廷鬥爭片、商界廝殺片鼓勵鬥爭思維，不利人民團結，亦要停拍；任何婚外情、畸戀、性愛情慾，全都不可以拍，因為破壞家庭價值，教壞細路。

香港有如此「道德塔利班」，怪不得早前導演杜琪峯在訪問中慨嘆失去創作自由。老實說，我實在不太記得《破．地獄》哪幾幕有食煙鏡頭。如果認真睇劇情演技節奏，根本就不會有人特別留意，又不是一些置入式廣告，拎住包煙話「食煙好型呀」。該電影本身已經是IIB級，並不是老少咸宜的一級，仲想點呢？

與其揮霍金錢大賣廣告 不如研究理性控煙政策

現在香港政府財政緊絀，我覺得更值得關注的是，煙委會究竟將納稅人的金錢使在哪裏；除了出一些激起公憤的帖文之外，還有什麼貢獻。翻查年報，煙委會於2024年獲得的政府津貼為30,612,236元，相比2023年的26,805,576元，多出14%左右；當中「宣傳及推廣費用」支出一項，2024年就有16,098,816元，佔整體過半開支。一年豪使1600萬元做公關，質素卻令人發笑、尷尬。與其揮霍金錢大賣廣告，倒不如將精力和資源，花在研究何謂具科學精神、理性的控煙政策身上。

若然擔心吸煙鏡頭會鼓勵人吸煙，煙委會更應反求諸己，為何花了多年公帑宣傳推廣，香港還有人吸煙？煙委會還要年年增加撥款，自己多年來花多少錢做戒煙宣傳，又可有效令幾多人戒煙？

這些問題不易回答，尤其少了人吸煙，並不代表都是煙委會的功勞。有些人自己戒煙，有些人可能已經死了，沒有再食煙，不是因為煙委會的工作。現在愈來愈多非牟利機構需要接受社會影響考量的評測（social impact assessment），要證明機構對社會有貢獻，不會辜負撥款或捐款。煙委會都應該要做這件事，否則就是浪費納稅人金錢。

市場力量龐大 非電影鏡頭可改變

另外，煙委會支持大幅增加煙稅，副作用是私煙失控，甚至出現「私煙工場」；與鄰近地區煙價差距大，會導致很多人轉食私煙。情况就如港人去大灣區消費、淘寶代替本地零售一樣。以私煙代替本地完稅香煙，消費降級及慳稅，而且多了違法行為。這個龐大的市場力量，以價格差距推動的市場行為，非電影拍少一兩個鏡頭能夠改變。因此他們有資源，應該研究如何循序漸進在私煙市場確實存在之下，減少吸煙行為，而不是窒礙別人的創作自由。

說回電影本身。戲中講的是殯儀行業，跟我理解的差不多。早幾年有長輩過身，我在靈堂無無聊聊，不是摺金銀元寶，就是在火爐玩火燒衣紙，於是跟行業人士聊起，詢問行情。記得那時因為新冠疫症死了很多人，屍體來不及火化，興建了一些臨時藏屍倉疊起來，當時在窗口望出去，應該都有上百具屍體。

那時場內有個相當年輕的禮儀師，20多歲左右，原來是跟隨父親來做這個生意。父親做了這個生意多年，他自己本身做電腦行業，在中國內地的超大科技企業寫程式，工作非常辛苦，上班時間「996」（早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天），一點也不喜歡，於是跟隨父親加入殯儀行業。

情况有點像戲內的黃子華，他們有行業訓練，由化妝、著衫、整花籃等等，他都輪流學過，類似行內不成文的management trainee program（管理培訓生計劃），父親告知一聲他就可以過去跟學。

他當天的角色是負責程序，告訴家屬什麼時候要叫先人、什麼時候去火爐燒製品、要如何排隊、披麻戴孝的「麻」和「孝」怎麼戴、吉儀要怎麼處理，各式各樣的問題，一概包攬。他相當細心，場內的花籃掉了花，他都會去整理——基本上就是戲內黃子華所做的事情，打點一切，讓家屬心情好過。

殯儀行業非常封閉，如果不是行內人引薦，無法入行。由於殯儀事項一般人不會做很多次，價格資訊不流通，自然跟結婚一樣，可以收得貴，競爭亦小，殯儀館來來去去只有幾間。

幾時跟傳統？ 龍門任搬

至於戲內講述既要對傳統有所尊重，同時要破舊立新，去除傳統的迂腐，那種衝突我感受較深。猶記得在靈堂中，家屬需要列隊做一些儀式，而永遠都是長子嫡孫排最前，女兒身全部在後排。我跟先人沒有太多交集，沒有所謂。但有些長子嫡孫，本身已經移民，對先人生前沒有任何照顧，反而依賴家族接濟；有些女性家屬則是陪伴先人多年，身體力行天天照顧，甚至最後一兩年先人無法從牀上起來、無法進食正常食物，照顧愈見困難，這些女家屬都不離不棄照顧。

然而，他們竟然要跟我這個疏離的後輩排在最後一排。「敗家仔」竟然排最前，女性照顧者排到最後，我覺得實在太過分。如果傳統是那麼重要，有些被拒過門的情婦，卻為何又可以站在那裏扮作家屬？究竟幾時跟傳統，幾時不用呢？根本龍門任搬。我甚至有想過，不如像黃子華在電影裏最後一幕般，在靈堂當場「爆大家一鑊」；不過念在先人睡在棺木入面，最終還是作罷。反正，那些女性長輩，自己覺得無問題，多年無反抗，可說是「自己攞嚟」。

先人以90幾歲高齡逝世，他們當年重男輕女的各種故事聽得太多。但父母最錫就是兒子，就算犯罪放火坐監，還是最錫兒子；女兒就算做什麼，都不會得到讚賞，甚至照顧父母亦被視為是理所當然的責任。就像戲中衛詩雅一樣，老竇中風，阿哥移民，剩下她在家中照顧。

如果父母偏愛男孩多過女孩，那麼當他們老了的時候，男孩應該多照顧父母，而不是以性別角色定型要求女兒多做而且不感恩。現代社會講求男女平等，如果兒子不願意照顧，女兒也不願意照顧，他們就要自己搵錢請看護。尤其是父母如果崇尚男尊女卑，老了以後，女兒就更可能不願意照顧，自己承受惡果。社會風俗不斷改變，迂腐守舊的行為和思想，陸續會被淘汰。當然，戲中黃子華所說的，不生育，沒有下一代，不要讓自己老了成為子女的大包袱，可能才是最不自私、最長遠解決問題的方法。

作者是香港大學經管學院講師

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