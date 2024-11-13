寒江浪起千堆雪 蓮花不肯嫁東風 ——從特朗普回朝和夏寶龍講話看政治生意經（文：劉銳紹） (09:00)

（1）中美形勢險要 更看回應策略

──特朗普由2018年掀起關稅戰和貿易戰，但因爭取連任失敗而下台；如今捲土重來，勢必加劇對華壓力。再看外傳的未來班子，多是對華強硬之人。故未來中美惡鬥之局，看來難以避免。此乃普遍看法。

──但也有另類看法：特朗普本質畢竟是生意人，政治也是一盤生意，所以不要看他來勢洶洶，就以為將會「炮火連天，血流成河」。他回朝前擺出對華強硬姿態，也許是策略之一；上台後對華獅子開大口，叫價很高，也在預期中。必須冷靜觀察、沉着應對、進退有度。

──未來關鍵在於中國能否拿出高明策略？絕不能舊瓶舊酒。特朗普2016年當選前，其女兒在中國業務的專利註冊不順利，但特朗普當選後隨即一帆風順。惟據美媒報道，其女兒已退出中國市場，此招難再奏效。中國當年曾嘗試先禮後兵，甚至妥協，滿足特朗普部分要求，換取他收斂強硬政策。但形勢非中國所想，特朗普始終出手。

眼前可見，若中國硬碰，雖然美國也會受傷，但中國受傷程度可能比美國嚴重，不划算。可是，步步後退也非善法。所以，不作「蠻牛」，宜當「慢牛」，這種戰略思維必須強化，否則又會重蹈幾年前的覆轍。倘能如此，辦法必生，實效隨來。

（2）中國問題不在外 而在內部

──如務實看形勢，可見中國的主要問題並非外來（外國只是借勢加壓），而是內部自生，故必須知己之利，也要知己之弊。中國有很多有利因素，例如高科技的成長速度，彌補了勞動力下降後的GDP（本地生產總值）增長。據澳洲戰略政策研究所（ASPI）今年8月報告，由2019至2023年，中國在64項科技領域中領先57項（89%），美國則佔其餘的11%。英國《經濟學人》研究後也認同這個趨勢。

但中美綜合國力仍有明顯差距，前者人均GDP仍遠遠落後，中國只是利用後發優勢，急起直追而已。所以不能自滿，反而要內省出現困難的原因。其中一些是政策方向、時機和執行中自製的問題。

例如住房問題。近年中國家庭財富裏，房產約佔60%，美國則為25%。當樓市因錯誤政策而暴跌時，家庭財富必然大受影響，更影響人民對官方政策的信心。再以內需為例，1980年代中國的個人消費佔GDP約55%，但去年降至39%；官方力谷消費，惟人民儲蓄率反而由數年前的40%，升至去年的48%至50%之間。人民不敢亂花錢，皆因社會保障減少。反觀美國，個人消費去年佔GDP的68%，日本也有大約60%，從而帶動經濟復蘇的穩健性。中國內需不振、企業停滯，令地方稅收下降，形成惡性循環，已是路人皆見。

──「中國的困難因內部而起」的觀點，長期不能公開討論，到近期已難以掩蓋。內地傳媒（例如敢言的「財新網」）和前官員（例如人民銀行前貨幣政策委員劉世錦）最近在研討會上直接指出這個問題。人們會問：為什麼官員下台後才能因應時勢「暢所欲言」？在任官員是否有口難言？還是看不清形勢呢？

還有，即使敢言的人，也只能就政策弊端發言，而不能涉及決策機制、政治阻力和輿論監督，以致今昔有心人均無法避免「寒江浪起千堆雪」。這不是外部勢力可以造成的效果。

──中美惡鬥，有人認為這是中國的一個契機；只要守住基本盤，美國吃不了中國，美國也會「爛下去」。我不一概否定這些角度，但千萬不要頭腦發熱，跟着天馬行空，以為特朗普可能減少或放棄支持烏克蘭，也會用同樣態度對待台灣，所以「可以加速武統和加大對台壓力」。這是不智的思考方向，因只要大陸動武，美國就更容易針對中國大陸，包括全面的金融戰。

此外，外傳特朗普可能就香港問題甚至個別案件發聲。但我從來不相信美國會真心為某地的民主自由而努力，港人必須清醒。官方更要清醒：不要繼續借外壓內，否則未禦外敵，已自行內傷。

（3）夏寶龍勸誡港商的利與弊

──有些大財團只顧自己利益最大化，影響整體佈局，固然要勸誡以至訓誡；但宜多看政治生意經，更須平衡工商界「都要計得掂條數」（唐英年語）的現實情况。否則，「兩制」中的資本主義制度，愈來愈受內地的指令式經濟影響甚至取代，只會導致「蓮花不肯嫁東風」；無力者只能委身遷就和留下，有力者必會軟對抗和高飛。這種態勢還會嚇怕外商。

──須從平衡官商民三者的角度出發，過去官商關係密切，苦的是廣大市民；官商關係出現隙縫，苦的也是市民。大家都想改革，惟如果操之過急，也許寒江雪浪驚內捲，蓮花凋謝百花傷！

作者是時事評論員

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