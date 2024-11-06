不愛牡丹戀閒花 落霞孤鶩飛仙家 ——從杜琪峯與奧蘇利雲看人才的來去留（文：劉銳紹） (09:00)

（1）杜琪峯的感言說明什麼

──概括而言，他說出電影人以至很多香港人的心聲，具普遍性：現在香港沒有了原來的靈魂，即「自由，言論的自由，簡單來講是人權同自由」，「價值觀不同了」，跟「生活了幾十年的香港有好大分別」；他「相信《基本法》，原來那個」，現在很多問題都「不准講，這已是問題」（參閱他在BBC的訪問）。

值得注意的是，他的話不是一時之氣，而是積累多時的感受，在「不能不說，不吐不快」之下才說出來。言談之間，看得出他也考慮到日後還要與香港和內地官方交往的現實情况，才策略地欲言又止或點到即止。所以，不能簡單地把這些說話視為「挑戰官方紅線」、「借外媒煽起不滿」；相反，應視為言者有意但聞者足戒的肺腑之言。

──再拉闊時空：近年發生的中上環輝煌快餐店「塗鴉事件」；因邀請尊子和蔡玉玲為嘉賓而被抨擊的「劇協頒獎事件」；兆基創意書院和演藝學院的「停演事件」；「鮮浪潮」多條參賽短片未能通過電檢；還有很多創作時已受到有形和無形壓力的電影及文藝作品……可見今天文化界面對的嚴冬，已非一日之寒。况且，這些意識形態的禁區更在日常生活與專業創作中互相滲透，還不斷擴大，令人擔心這個社會由「直筆變曲筆，曲筆變縮筆，縮筆變縮骨」。這對作為現代化社會和國際城市的香港來說，絕對不是好事。

最近還聽到教育界朋友說的真人真事：他在學生作文中看見「十之××」一詞，細問意何所指，為什麼打「××」？學生說：「原本想寫『不如意的事十之八九』，但『八九（民運）』兩字很敏感，所以打『××』。」相信這是個別例子，但說明無形枷鎖已無處不在。

──令人感到自相矛盾的是，官方一面要求香港成為中外文化藝術交流中心，但一面又製造那麼多創作樊籠，束縛思考空間，導致不少本地文化人和電影人都跑到外地創作，惟這又會逐漸遠離香港的時代脈搏，失去香港的時代氣息。即使他們日後取得成就，也會像高行健得到諾貝爾文學獎但不屬於中國。愛本國和本地而不能愛，還無奈地變成他鄉遊子，教人情何以堪？

（2）奧蘇利雲來港 反映什麼？

──我從來不反對吸引外來人才。孔雀東南飛，正是國際化的自然現象。不過奧蘇利雲成為香港居民一事，令人感到這是努力製造的典型事例而已。製造典型並不困難，中共建政前後，也有斯諾（Edgar Snow）、史沫特萊（Agnes Smedley）、韓素音等說好中共故事的外國人；還有馬海德（美國人）成為中共第一個外籍黨員，也是新中國成立後第一個加入中國籍的外國人。我完全尊重他們的選擇。但如果只是為了完成任務和宣傳目標而製造典型，那麼這些典型的作用將不會牢固，也沒有普遍意義。各種期望中的好處（例如宣傳香港）能否實現，還是未知之數。

──再看奧蘇利雲來港的理由。他說因為香港有良好稅制（比英國輕很多），加上美食和文化，還有發展前景（可能在港開設桌球室），方便來往港澳和內地（他每年常有4至5個月在這三地游走）。這些都是無可厚非的實利取向，也是人之常情的選擇。至於杜琪峯談到的人權和自由，奧蘇利雲沒有提及，因為他毋須重視和強調這些內容。奧蘇利雲既有「作為典型」的光環和待遇，也有英國公民身分，進可在香港發展，退可作香港過客，豈能與扎根在香港的人相比？

──再看近年來港的內地和海歸人士，不能說他們對港沒有貢獻，但總要了解多少人會以香港為家？多少人以香港作跳板？據內地移民的中介機構透露，其接觸的高才通內地家庭中，三分之一視香港為子女升學外地的跳板（見今年10月6日《明報》報道）。此外，在香港找不到工作的內地高才（這個比例頗高），也不會留在香港。有關方面以為他們來港有助本地樓市，已證明不大有效。

更有甚者，假學歷、假證明、假聘請等動向，已形成新問題，當局必須努力解決。所以，如果說奧蘇利雲來港是對香港投下信任一票，那麼其他游離觀望、隨時離去，以及已選擇離去的香港人，是否對香港投下不信任的一票？這些都是不能迴避的問題。

（3）如何看待和重視留下的人

──上述情况說明，香港必須避免出現結構性的惡性循環（有意見認為已經出現）。其中一個原因是：政治任務已壓倒一切，導致政治權利以外的各個領域，都受到或大或小的干擾。如今，曾經綻放光芒的電影界也感到不能不發聲，可見情况嚴峻。長此下去，連有心有力的香港人也感到無奈、無力和無助，甚至認為當局「不愛牡丹戀閒花」，只會破壞香港底氣。

至於新來的人，也無法對香港建立感情。很多人來的時候，只是響應敲鑼打鼓的政策，但不如意時馬上瀟灑離去，而且不動聲色，形成「落霞孤鶩飛仙家」，只剩逐漸昏暗的「秋水共長天一色」。這不是更傷香港元氣嗎？

──說到底，新舊港人都感到香港已逐漸失去人們追求的現代化價值。事實證明：只從數量上補充人才流失的移民來港政策，不能保證質素，還會增加香港壓力；製造「愛港典型」只是權宜之計，不能持久；以為讓內地居民來港騰籠換鳥就可以保證政治穩定，也是不得其法，反而會製造新舊港人的隔膜。

所以，要想出留人的方法，必須珍惜留下的人的真情，同時強化讓新舊港人都感到可以發揮的元素，而不是固化「人在屋簷下，不願也低頭」的現狀。其實，有一個很簡單和直截了當的方法，可以令官民和業界三方都如魚得水，就是由官方做起，努力分清什麼是幻想中的威脅？什麼是真正的危險？解決了這個思維問題，各方互動調整，很多疑慮都可消除。即使是較抽象的意識形態問題，只要不停留在「工作需要」的想像和「需要想像」的工作之中，就可迎刃而解。這個問題只能自我解決，無人能幫。

──留下來的人也要有清晰和主動的想法，不能一味「因陋就簡」，而是要聰明和策略而行，有些時候更要直言實情、建言解決。這次杜琪峯說出真話，這種方法也可用於其他界別。以粵劇為例，很多弊病都因為要取得資助而令改革緩慢；有些弊病甚至不能改變，導致不少有心人感到「不愛牡丹戀閒花」。這個問題容後再談了。

作者是時事評論員

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