美國大選的中國視角（文：鄭浩） (09:00)

不論誰勝選 中美關係幾乎必陷「四難」

不得不說，這屆美國大選猶如颳起一場席捲全球的政治颶風，幾乎沒有哪個國家可以獨善其身、不受影響。作為世界第二大經濟體，中美關係又是兩國外交關係中最複雜、最敏感的雙邊關係，誰入主白宮、往哪個方向引導，讓中國所受的影響之深、壓力之大，恐怕尚無他國能比。

最初步的判斷是，無論誰當選，中美關係幾乎必然陷入「四難」困境，即：難以預測、難以重塑、難以穩定、難以管控。進而言之，如果出現「難免衝突」，實不足為奇。這看似十分悲觀的展望，惟絕非毫無根據。事實上，從中美關係過去8年（甚至是過去12年或更長）的博弈軌迹、世界政局與地緣戰略格局變換、美國國內政治氛圍，尤其是今年總統大選兩名候選人的對華言論中得出這一客觀判斷，並非難事。

首先，中美關係正處於兩國建交45年來最困難時期。不僅如此，兩國關係還處於持續倒退中。中方寄希望於中美兩國元首去年11月峰會達成「舊金山願景」後，兩國關係出現止跌企穩且回升勢頭，並未實質上出現。因此，當中美兩國關係持續呈現倒退態勢時，無論誰上台，對中美關係的進一步破壞程度，只會有增無減、有快無慢。

所謂止跌回升「未實質出現」，是指兩國只是例行重啟了相關部門的對話，或在個別領域事務性地展開合作；但在對話與合作基礎上，未曾出現令兩國關係朝正向、積極、穩定和持續方向發展的動力趨勢。特別是，並未形成有效確保中美兩國關係不易出現，或至少減少反覆出現直接對抗的措施，更未見能夠引導兩國關係回歸正常的關鍵政策與保障機制。

相反，人們看到的現實是：

（1）中美兩國防長雖恢復了對話，但就台海、南海等潛在誘發中美直接軍事對抗「熱點」，非但沒有化解，反而還在加劇。

（2）中美兩國經濟工作組已舉行過多輪對話，但兩國之間的貿易、投資、新能源等問題，仍層出不窮，美國仍在出台各種打壓及限制中國輸美產品的法律或政策；而涉及人工智能領域的規則合作遠未開始。

（3）中美兩國在應對氣候變化上的合作，看似持續推進中，惟遇到的實際困難往往令合作不進反退。

（4）中美兩國在打擊跨國犯罪，特別是在所謂芬太尼問題上的合作，已是兩國實際合作裏最具實際意義的合作了，但兩國——特別是美國——以各種藉口侵犯在美華人的合法權益、抓「間諜」和「新麥卡錫主義」盛行，使在美華人身陷安全感、尊嚴感危機中。

（5）兩國也恢復了部分文化、教育或科普交流，但深度的學術或科研交流，因美方嚴厲限制、無端卡壓，基本上已完全停止。

（6）總之，對雙方已達成的承諾，美方無意執行。

凡此種種，均已顯示中美關係並未回暖、企穩，更欠實質改觀。根本上說，當前中美關係是以防止出現誤解誤判而導致軍事衝突的「底線安全關係」，而非「正常關係」。

兩國的結構矛盾

中美關係愈來愈困難、愈來愈具挑戰性，並不是一年兩年，或一屆兩屆政府形成的。它涉及兩國的結構性矛盾，反映在意識形態、社會制度、認知差異等各方面因素。

中國的快速崛起，特別是基於綜合國力之上的大國能力建設的快速形成，包括其影響力、號召力、凝聚力和執行力等，令美國深感危機。儘管中國已無數次公開表明，無意挑戰美國的世界霸主地位，無意瓜分美國的利益範圍，惟美國仍感受到來自中國能力方面的挑戰。而中美關係也由克林頓時期的「建設性戰略伙伴關係」及「利益攸關方」定位，逐步轉向小布殊時期的「競爭性戰略對手關係」、奧巴馬時期的「戰略再保障關係」及「戰略再平衡」、特朗普時期的「美國優先，全面脫鈎」，到拜登時期的「合作但強而有力的競爭對手關係」定位，形成維護和推動中美關係穩定與發展的積極因素愈來愈少，而消極和敵對因素卻愈積愈多。

無論是特朗普還是賀錦麗，兩人在競選活動中無一例外都釋放「將繼續抗衡中國」的信息，唯一不同的只是手段——特朗普會堅持通過「特朗普主義2.0」版，單邊加大對中國全方位打壓；賀錦麗則會通過拉攏美國的盟國及伙伴國，集體圍堵遏制中國。

其次，在世界局勢變亂交織、地緣戰略格局發生重大改變之際，美國大選結果或將給中美兩個大國，在如何處理世界重大挑戰問題上帶來新變數，甚至是衝擊。歷史上，中美在推進朝鮮半島無核化進程裏曾有過密切合作。2001年「9．11事件」後，儘管中國明確反對美國發動阿富汗戰爭和伊拉克戰爭，但中美兩國也確曾有過對全球反恐的默契認知。

然而對俄烏戰爭，因中俄關係特殊及中美立場南轅北轍，因此也就完全不存在合作解決俄烏問題的空間和機會。特朗普曾說他可以在「24小時內令俄烏停火」，這在中國看來，不過是特朗普的另一個幼稚笑話而已。特朗普或會終止美國對烏方的軍援，但無法促成俄烏和談。對賀錦麗來說，至今從未明確說明如果當選，她的政府在處理俄烏戰爭問題上會與拜登有何不同。

中東地區中美競爭或更激烈

在以哈戰爭持續一年多之際，以黎衝突又起；而以色列與伊朗之間相互攻擊，使國際社會對中東地區可能陷入全面戰爭極度擔憂。美國共和黨人與民主黨人都支持以色列，只是民主黨更善於運用「保護人權」的政治招數，在適當時候以適當方式譴責以國，並表達對巴勒斯坦人的同情。拜登政府在不斷軍援以國的同時，也盡力斡旋以哈停火及加快向加沙巴人提供人道主義援助。而這一切，當然也是為了爭取選民支持，特別是來自關鍵搖擺州當中阿拉伯裔選民最多的地方，例如密歇根、喬治亞和賓夕法尼亞的阿裔選民支持。

筆者相信，選舉後，無論是特朗普或賀錦麗，新一屆美國政府很可能利用中東地緣政治格局的重大變化，例如當以色列或成為中東地區更強勢和更重要的一方霸主，而伊朗及其代理人由於被嚴重削弱或淪為弱勢一方時，美以兩國將把握有利時機，聯手重塑中東地區戰略架構。在這點上，共和黨人將更注重強化與中東盟國的戰略關係。對中國來說，在持續與阿拉伯世界保持着長期友好傳統關係的同時，中國也在同美國爭奪解決巴以問題的主導權。惟顯而易見的是，未來美國將全方位加強與中國的地緣戰略競爭，特別是在像中東這塊中美存在利益重疊的地區，相信競爭或許更為激烈。

最後，美國國內政治氛圍不斷右傾，特別是在傳統政治精英治國理念，逐漸被更激進、更民粹的右翼勢力取代，甚至在浮現後者主導前者的趨勢下，無論誰當選，中美之間的對話、協商將會變得更有限和困難，甚至或會出現「分歧稀釋共識，對抗多於合作」的嚴峻局面。如果說現在的中美關係還不算太差的話，那麼筆者確信，在未來4年、8年或更長時間內，兩國關係不會比現在更糟已可算是非常幸運了。

若特朗普當選 中美各對話機制或成歷史

眾所周知，中國既無法掌控美國國內的政治傾向，更不可能影響美國右翼或極右翼勢力左右美國政府決策。美國部分民眾的「草根憤怒」將呈常態。在所有現存的中美雙邊熱點問題上，例如貿易與投資、新能源及新能源產品、通訊與信息處理，以及美方介入已久的台灣問題、南海問題、人權問題、涉港涉藏涉疆問題等，都會輪番出現嚴重對抗。

需點出的是，倘特朗普當選，在拜登時期美方主動尋求與中方接觸或對話的情景，例如多次提議兩國防長對話等，或將一去不復返。而且，中美曾建立起來的各種對話平台或機制，亦或會成為歷史。

作者是時事評論員、美國布魯金斯學會訪問學者

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