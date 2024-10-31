「失控大象」與「被拴山羊」的寓言 ——評析校服司法覆核案（文：烈顯倫） (09:00)

訴訟的事實

年輕的阮女士曾是中華基督教會基智中學的學生；畢業6年後她突發奇想，向該校提出訴訟。她為此提交了「表格86」，即《高等法院規則》第53號命令下申請司法覆核許可所規定的表格。按她所說（英文翻譯），她的不滿是「香港學校普遍要求女性學生在冬天露着小腿上學」。她闡述道：「希望法院能夠介入，禁止本港所有學校繼續這個政策……准許或者要求女性學生在寒冷天氣裏穿著厚褲襪或長褲。」

她的「表格86」沒有根據高院規則第53號命令第3條規則第二款第iii項的要求，說明她向學校尋求什麼濟助（relief）。

這並不令人意外。在她的申請中，法律根本不可能提供任何濟助。她的不滿——無論是真實抑或想像出來——根本無法由法院裁決（not justiciable）。法院不會對諸如校服款式之類的事情做裁決。

而且，學校就是學校，並非如警方之類的公共權力機構（public authority），不在公法的管制範圍之內。簡言之，這個申請完全是胡鬧，就如任何一年級法學學生都可以看到的。

此事情是單方面的（ex parte）。換句話說，這僅是法官與申請人之間的事，看看學校是否應該回應她所聲稱的不滿。答案當然是「不」。根據高院規則第53號命令第3條規則第三款，法官有憲制責任維護有關程序，用4個字拒絕受理此項申請——「駁回申請」。就此而已。

但遺憾的是，這並沒有發生。

確切而言發生了什麼事，只能夠從法官的8頁判辭中一窺究竟。一切都發生在他的隱密內庭裏，他獨自坐着，在文件上處理此事，沒有召開任何聆訊。

失控的大象

在判辭第三段，法官如此說：「鑑於這一計劃提出的挑戰（intended challenge），我向該學校和教育局發出指示（directions），作為『指認有利害關係方』（Putative Interested Party），對有關申請提交初步回應（initial response），隨後我指出我將決定怎樣處理此事。」

法官稱「計劃提出的挑戰」。什麼挑戰呢？該學校沒有在公法上可以「挑戰」的、影響到申請人之權利或利益的行為。

在阮女士「表格86」裏，只有一個建議答辯人——涉事的學校。教育局是如何成為「指認有利害關係方」呢？教育局是一個負責在港制訂和實施教育政策的政策局，於教育局長領導下行事。對於阮女士之申請，局長是一無所知的，就如法官所言（段18）：「教育局沒有收到申請人有關學校適用之校服規則的任何投訴。」

那麼該局是如何成為「指認有利害關係方」？跟什麼「有利害關係」？這一切都只存在於法官的想像裏，就像他在寫一個寓言。

建立了這一想像的場景（imagined scenario）之後，法官「指示」學校和教育局就阮女士的申請提交「初步回應」。

法官發出此類指示的權力在哪裏呢？在他席前沒有真正的「當事人」（no actual "parties"）。在高院規則或其他任何地方，都找不到法官此項程序。

簡言之，法官的行為就像一隻發狂失控的大象，將管理司法覆核申請的法律踐踏成灰塵（the judge's actions resembled those of a rogue elephant gone amok, trampling into dust the law governing applications for judicial review）。

目的是什麼呢？這個問題，就如向一隻失控大象尋求答案一樣毫無意義。

在某個階段，法官就「提交初步回應」的「指示」，連同阮女士呈交的文件，一併送到教育局。他們一定會徹底感到困惑——他們從無表示有意成為這訴訟的當事人，但在此案卻被列為「指認有利害關係方」。他們大概有向律政司尋求意見。該部門裏稱職的律師可以立即看到，這事完全是胡鬧。律政司長有獨立的職權，他不是必須聽命於高院法官的僕人（lackey）。

被拴的山羊

然而，就像一隻被高院法官之任性所拴着的山羊（a goat tethered to the caprice of a High Court judge），教育局提交了有關女學生校服的證據（evidence），並透過兩名律政司人員就申請人之案件的「案情」呈交陳辭——彷彿該申請中有什麼「案情」似的。

顯然，唯一恰當的「初步回應」應該是：「教育局對該申請無話可說」，提醒法官按照高院規則之規定，這是他與申請人之間的單方面事宜，由他獨自負責決定是否向申請人批出許可。

上述同樣適用於該學校。如法官在判辭第29段所說：「該學校也認為，其決定沒有接受司法覆核的責任，因為校服規則之實施並沒有或沒有足夠的公共元素，使之有責任被覆核。」

這是極為顯而易見的。那為什麼此申請沒有在一開始就被駁回呢？難道法官自己無法看出這一點嗎？

向法官提交有關校服的「證據」，是沒有效用的行動；而法官一頁一頁地咀嚼這些證據，就更是徒勞。

在虛構中再添加虛構

如上文提過，所有事情發生於文件上、在法官的隱密內庭裏。但判辭帶有這個標題——「在法官高浩文的內庭席前（向公眾開放）」（Before Hon Coleman J in Chambers (Open to Public)）。「向公眾開放」？這純屬虛構（pure fiction）。

這是為了令裁決寫入法律報告，向其他法官立下先例的手段嗎？倘若如此，那就為律政司長應該積極介入（actively intervene）添加了一個理由，以阻止這種荒謬事情成為正統（orthodoxy）。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；文章標題為本報編輯所擬，原題為「Rogue Elephant & Tethered Goat: A Fable」）

作者烈顯倫（Henry Litton）是終審法院前常任及非常任法官

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