流水淘沙不暫停 前波未滅後波生 ——從內地萬聖夜現象看社會管理和民意導向（文：劉銳紹） (09:00)

（1）如何看透表象與實情

──先看內地萬聖夜的情况。去年萬聖夜，在主要城市有較大規模活動，官方容許。今年多個城市的萬聖夜活動也擴大了，參加者大增，包括上海、廣州、深圳、杭州、成都、武漢等地。不過官方今年相對較緊，一些城市的萬聖夜活動被壓縮，上海更出現「封街」。不少參加者的服飾被管理人員認為是「奇裝異服」，被要求離去或更換，於是出現一些摩擦，民眾噓聲四起，幸無衝突。

至於壓縮的原因，有不同說法。官方從人流管理角度看，說「要避免意外」。但人們不大相信，因官方在其他大型活動中已有足夠經驗，而萬聖夜活動規模遠小於一場大型足球賽。所以，人們自然會從其他角度觀察官方意圖。

──以下是官方壓縮萬聖夜活動後較多人討論的說法：

（一）今年10月27日是前總理李克強逝世一周年，官方擔心可能引發其他異象，所以壓縮和禁止。但我看出現這種「異象」的可能不大，更難以跟1989年胡耀邦逝世觸發「六四事件」比較。這種說法主要是海外觀點，內地網民甚少把萬聖夜跟李克強扯上關係。

（二）官方擔心參加者利用萬聖夜的「奇裝異服」去「扮鬼扮馬」，趁機宣泄不滿，或要表達某種意思，對管治不利。舉例說，在已見的cosplay（角色扮演）服飾中，有反映時局現象的（例如用繩帶作設計的綑綁式服裝，暗喻被套牢的股民；用簡樸設計的大型白恤衫，暗喻「白紙運動」；看似朝鮮軍裝的服飾，令人聯想起近日可能支援俄羅斯的朝鮮士兵）。也有一些服飾和裝扮令人一看便知，例如豬八戒、特朗普、魯迅、清朝皇室等，令人無限聯想。至於「魔鬼」、「妖怪」、「外星人」等，更比比皆是。

怎樣看待這些現象呢？首先官方不要把為數甚少的影射元素自我無限擴大。這些個別例子當然吸引視線，甚至成為外國傳媒報道焦點。但不要緊，只要讓外界感到這些個別例子是「公開活動的花絮」，逐步適應，慢慢習慣，反過來可以襯托開放氣氛。事實上，更多參與者只是趁高興、湊熱鬧、「得啖笑」而已。官方毋須以點概面，以為可以禁止「不想見的現象」，惟卻適得其反，還自製可讓外界炒作的緊張氣氛。

（三）官方認為萬聖夜是「洋節」，而且是「不正氣的外來文化」，放任自流對管治不利。其實這種想法只是作繭自綁。試想，佛教和馬克思主義不是外來的嗎？基督教和天主教來華後，中國今天以「三自教會」形式處理，也是接納了外來宗教。從通俗文化角度看，情人節也是外來，但取代不了中國的元宵節和乞巧節。人們只是在節日當天偶一為之顯示外國元素，實在無傷大雅。

况且，中國也有盂蘭節（鬼節）；中國節日也有對外輸出，例如春節、中秋節、端午節等，在外國也有相關活動。所以，只需要把中外民間節日視為文化交流一部分就行了。

（2）禁止也講邏輯 勿自相矛盾

──從社會管治的效果看，官方有其考慮角度，但也要有邏輯性才能說服民眾。例如官方限制「奇裝異服」，惟外國萬聖夜很多服裝產品都是中國製造的，大量生產，訂單源源不絕。外國的《聖經》和聖物，很多都在中國印製，這些都是公開和正常業務。早前美國傳媒報道，特朗普的宣傳品也是中國企業賺取外匯的一部分。這種「一面賺，一面禁」現象，或多或少給人一種性格分裂的印象。

──至於「奇裝異服」的標準，也是飄移的。據報道，這次被禁止的服飾包括外國動漫電影角色巴斯光年。可是，巴斯光年電影早已在中國放映。在大銀幕放映的影響不是比萬聖夜中的幾個巴斯光年更大嗎？今天為何「放大抓小」？不得而知。

此外，有些服飾被認為「過分超前」、「暗黑怪異」，也被要求更換，否則就要離去。其實這類服飾在中國的時裝表演上經常出現，已不是什麼「奇裝異服」。再說，中國古代的漢服和唐服，相對於今天服飾，也是「奇裝異服」。可見這個標準難以拿揑。

這令人想起本月中，美國時裝設計師Rick Owens在北京故宮出現的服飾，當局認為此舉不尊重中國文化，按故宮參觀須知（衣容不整的人會被禁止進入），要求他們離開，換回「正常服裝」後再來（這也許正是對方希望達到的宣傳效果）。故宮方面有例可依，但萬聖夜有否「服飾條例」或「服飾規矩」？也是一個能否說服民眾的問題。

──官方的一個理據是：要在適當時間、地點幹適當的事情，所以時裝表演可以有奇裝異服，上街則不宜。對！所以，萬聖夜只是一年一度的「扮嘢活動」，那就可以運用「適當時間和地點」從寬處理。若過分從控制意識形態的角度看問題，也許本來不是矛盾的東西，都會變成矛盾。

談到「適當時間和地點」的邏輯，倘今天穿著古代漢服和唐服上街，也是「奇裝異服」，但人們一般不會抗拒，多看幾眼而已。所以，關鍵是怎樣看待服裝文化及中外文化差異了。

（3）細看背後「異象」和如何處理

──具體而言，可以採取「劃地慶祝」方法。撥出某個地方（室內或室外均可），參加者入場後才換上「奇裝異服」，離開前則換上便裝。中國以前也採取過類似方式來局限官方不想見的效果，例如美國希拉里（克林頓夫人）曾到北京出席聯合國婦女大會，同期要舉辦包括抗議活動的非政府組織婦女會議；中國不想後者擴大影響，於是安排在北京郊區舉行。香港的潑水節也採取「劃地舉行」模式，這就可以平衡參加者與官方的角度了。

──官方不要只看到這類活動可能成為民眾表達不滿的場合，相反，應視為社會穩定的安全閥；讓人民的訴求適當表達，享有更大的抒發空間，反而不會令民情堵塞。目前中國社會積累的怨氣不少，這是應該正視的事實。年前疫情的困頓、眼前經濟下滑的壓力，需要一面努力解決，一面令民怨得以疏導。這才是兩全其美之法。

──必須看到，現時的上訪制度已經失效。人民對現行的申訴渠道沒信心，才用其他方法表達。更明顯的是，人民對官方的號召已出現不言而喻的免疫力：號召多生育而不一定響應，「減辣」也不一定買樓，反映人民的認知和意識已是「流水淘沙不暫停」。若連萬聖夜這類活動都要杜漸防微，只會「前波未滅後波生」，反令社會更不穩定。何苦呢？

作者是時事評論員

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