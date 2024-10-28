從郵輪乘客體驗 看啟德碼頭問題（文：李華明） (09:00)

剛巧得悉10月24日停泊尖沙嘴海運碼頭的「銀海新星號」，該6星級郵輪是首次踏足香港。本人在今年9月剛好乘坐這艘郵輪由溫哥華出發往東京，親身見證各景點上岸的安排。

首先，郵輪不外乎有兩種方法上岸觀光。第一種是直接把郵輪泊在碼頭，然後讓乘客上岸乘搭已經安排的旅遊巴士，往不同景點遊玩。如果碼頭已是位於市中心，好像我們的海運大廈一樣，可以讓乘客直接上岸自由地吃喝玩樂。另一種方式是，郵輪要透過駁艇接載乘客往細小的碼頭上岸觀光。當然，旅客們都喜歡直接泊岸的。再看看我們香港的郵輪設施，難怪我曾乘坐的6星級「新星號」郵輪也泊在海運大廈，因為船長曾向我表示，泊在尖沙嘴鬧市的海運碼頭，遠勝偏僻的啟德郵輪碼頭！

而多年前特區政府鑑於郵輪的噸位以倍數增加，很快會出現超過20萬噸的大型郵輪，而海運大廈只能夠最多泊兩艘5萬噸的中小型郵輪，因此希望透過投標，由商界負責興建新的啟德郵輪碼頭。可惜，當時政府不滿意投標者的投資計劃，直接向立法會申請近60億元，由政府自己興建啟德郵輪碼頭。

若缺接駁交通 旅客無動機上岸飲食

當時我有份投票支持這個撥款申請，可是政府一直未能夠扭轉啟德郵輪碼頭的惡劣經營狀况，造成惡性循環，大部分郵輪公司不願意來香港使用啟德碼頭，或以香港作為母港。我自己作為郵輪的旅客，完全明白如果上岸缺乏接駁交通工具，附近亦沒什麼可以參觀，正如立法會旅遊界姚柏良議員指出，郵輪上已經供應所有餐飲，旅客根本沒有動機上岸自掏腰包吃午餐或晚餐，除非是很有特色的美食及有足夠宣傳。否則，郵輪碼頭的飲食設施根本作用不大！

啟德郵輪碼頭存在10多年的問題，特區政府至今仍未提出有效解決方法，包括吸引更多高端消費的郵輪旅客來港。我們並不需要以賭吸引人的郵輪；我們真正需要是乘載更多有高消費能力旅客的郵輪來港。特區政府亦要研究，有什麼原因比我們細小的新加坡竟然可以搶去不少郵輪生意，不少郵輪亦設定新加坡為母港。我相信，香港的旅遊景點絕對優勝及多元化過新加坡，關鍵是要徹底解決啟德郵輪碼頭的各類問題。否則，我們納稅人投放的資源，便真的拋落大海了！

作者是立法會前議員

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