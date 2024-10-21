如何理解中央的「一攬子增量政策」（文：邵善波） (09:00)

9月24日中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會（股票市場、房地產政策）；9月26日中央政治局「分析經濟形勢及部署下一步工作」會議（整體方向、政策原則）；10月8日國家發改委（宏觀政策）；10月12日財政部（地方債、地方財政）；10月17日住房城鄉建設部、財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監管總局（房地產政策）；10月18日國家統計局（今年前3季國民經濟運行情况）。

但這一連串的具體政策宣示，與市場及社會期望出現極大反差。國內外不少學者及智囊鼓吹的政策，即政府應出手龐大財政政策，卻無出現。記者苦苦追問官員準備推出多少萬億元（人民幣，下同）財政政策，也得不到任何回應。這情况即時引起內地及香港股市出現大幅調整。到目前為止，這兩個市場仍處於方向不明、極不穩定的狀態。關鍵因素就是中國內外市場，特別是金融圈子，對中央政府如何處理國家當前的經濟問題，無法看得清楚。

目前情况非常敏感脆弱

經過3年疫情衝擊後，社會極希望盡快回復正常。但不幸地，隨之而來的是中美關係進一步惡化，環球經濟前景未明，負面因素陸續出現；加上內地房地產又出現調整，樓價大幅下落、成交收縮，附帶影響是地方財政出現極大困難，內地經濟普遍不佳。面對這情况，無論是國內或國外學者、專家、智囊，包括一些官員，都將問題歸納為「有效需求不足」。大家異口同聲大力鼓吹中國政府應放手大力花錢，以推動內部需求、振興經濟、應付危機；參考2008年先例，建議數量達幾萬到十數萬億元。但目前中央的「連珠炮」對策則完全不是這回事，市場出現迷惑、不安是自然反應。

政府目前面對的是一個非常敏感及脆弱的情况，若處理不當，會有出現大事的可能。

何謂「有效需求不足」

首先，應回頭深究這些專家學者對中國經濟情况的普遍共識，即他們對問題診斷的結論：「有效需求不足」是怎樣的一回事。社會上各種需求非常多，特別是如對醫療、教育、養老服務等，並無「不足」問題。這裏的關鍵詞是「有效」，意即很多這些需求並沒有必要條件的支持，這條件就是「錢」。無錢支持的需求就是「無效需求」，在經濟活動中無法體現，使經濟活動內出現所謂「有效需求不足」現象。

從另一個角度看這問題，也應指出這「不足」是針對生產者而言，是社會上對他們生產的產品及提供的服務的「有效需求」不足，即他們的生意不好、生意難做。但與這情况相關的一個現象是中國民間儲蓄率非常高，接近他們收入一半。雖然中國的財富分配情况非常不均，惟事實上坊間不是無錢，而是很多人有錢但不願意花，或不知道應將錢放在哪裏好。這情况早已是圈子內廣泛的認知，但也沒有好好解決。

西方處理經濟低迷時的理論及手法只有兩個：一是芝加哥學派的「貨幣政策」，惟這手法極其粗糙，無法精準應對問題，低息造成的後果多是資產價格大升，而實體經濟的效益不明；另一個是凱恩斯的「財政政策」，但中國目前情况是坊間的錢太多，無有效途徑發揮其正面作用。

大力派錢非「一攬子增量政策」做法

外國專家鼓吹大力出手財政政策並不出奇，惟中國的經濟學家幾乎全部都跳不出這個思想籠牢，對政府的建議也是大力花錢，這明顯不是中央政府處理這問題的思維及手法。如官員透露的信息反映，原來計劃的4萬多億元財政赤字預算，實際比上年初預算只增加了1000多億元。大力印鈔派錢，不是「一攬子增量政策」的做法。

從新聞發布會透露的信息，很清楚這些政府的舉措不是沒有一點點貨幣政策及財政政策，但這不是主體。這次政策是以「問題導向」，即政策是瞄準、針對眼前幾個具體問題：房地產、地方財政、股票市場，及其他一些表面及結構性的問題而提出。對這些問題，中央政府早已有一套處理辦法，目前舉措是在原有政策上加大力度、提前執行、加快落實，對一些政策則作優化、完善及補充。因此在新聞發布會上，官員提出的很多措施涉及面很廣，有時很具體、很瑣碎，例如大幅增加各種獎學金。

中央明顯放棄西方理論 但未能提出較完整說法

中央這次處理經濟局面的手法，雖令很多人失望，惟表現出的是臨危不亂，沒有為了「保五」（今年國內生產總值(GDP)增長5%左右）而胡亂出招。當然，政策的對與錯、是否有效，目前尚待觀察。但很明顯中央是放棄了西方的經濟學及理論，另搞自己一套。惟另一明顯問題是，中央對這套做法未能提出一個較完整的理論及說法。

雖多年前國家已強調經濟發展不應單以經濟總量、GDP增長為唯一標準，但實際上這方面的變化並不大。2002年諾貝爾經濟學獎得主、心理學家Daniel Kahneman提出，應該以人民生活情况是否得到改善作為經濟政策表現的基本標準，不應單以經濟總量增加的快慢為唯一政策成敗標準。他的說法值得我們參考。中央這次推出的「一攬子增量政策」是否成功，主要應看房地產、地方財政、地方債問題能否得到解決。至於股票市場，衡量成功與否的標準不是看會否不斷上升，而是經過10多年的僵化能否再次活起來。

作者是新範式基金會總裁

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