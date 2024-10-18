明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時文摘

記者在香港的角色（文：卜約翰） (09:00)

「立場新聞」案的判決、記者對該判決的評論，以及當局對該判決和相關評論的反應，引出了有關記者身分的重要問題——記者在香港有什麼角色？又應該有什麼角色？這些是重要問題，因為記者的工作可以形塑——而不單是反映——公眾意見，並且向當局問責。故此有「第四權」（the fourth estate）的稱號。

當局稱新聞工作應當「負責任」及「真實」，他們批評部分記者並非從事「真正」的傳媒工作，及「不僅僅是」記者。官員敦促記者「按『負責任新聞作業』原則真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊」，及指出對政府和政策的建設性批評、着眼於解決問題，是可接受的。

記者的兩種角色

要理解記者在社會裏的角色，我們需要問問記者自己如何看待其角色。由兩名學者所訪問的記者識別了許多角色（註1），但當中有兩個在這裏尤為相關——「看門狗（watchdog，即監察者）」角色及「忠誠或協作促進者（loyal or collaborative-facilitator）」角色。前者「源於古典自由主義的民主概念，在這一概念中，新聞業承擔着代表公眾和監察當權者的角色，以創造具有批判思維的公民」（註2）。

對「立場案」判決的評論指出，記者看待他們自己在某部分方面反映公眾意見——當社會對政府的表現感憤怒時，記者就向當局反映這種憤怒。這是「看門狗」角色的一部分；調查新聞（investigative journalism）也是如此。

西方自由主義傳統有時將傳媒視為「第四權」（與行政權、立法權、司法權並列），認識到傳媒具有塑造甚至推動公眾意見的力量。

另一方面，記者也擔當「忠誠或協作促進者」角色。他們有時會協助當局向公眾推銷政策，並使之順利實行。香港官員向市民說，他們容納（tolerate）建設性的、聚焦於解決問題的批評。但上述兩個角色並不互相排斥，而是常常共存於同一個傳媒機構內，甚至是在同一則新聞報道或一篇評論文章當中。

兩種角色非互相排斥

記者應該有什麼角色呢？我們應該考慮記者自己就如何從事他們的工作的表述。在香港分裂的政治（divided politics）當中，記者提出了兩種互相競爭的願景（competing visions），其中有部分重疊。例如香港記者協會（記協）的專業守則確認一個基本原則：「新聞工作者無論何時均應維護媒介自由採集消息、發表評論和批評的原則，並應致力消除扭曲、壓制及審查的情况。」

而香港新聞工作者聯會（新聞聯）則基於另一種願景去運作，着眼於「『以香港之所長，貢獻國家之所需』，說好中國故事和香港故事，助力強國建設、民族復興」（註3）。新聞聯着重記者的「協作促進者」角色。

儘管如此，上述關於記者應該做什麼的願景中，仍有許多共通點——兩者皆強調專業精神、探尋真相、以事實為基礎、公平等等。這些共同原則，值得歡迎。

1996年成立的新聞聯，自2000年與記協及其他組織共同訂立《新聞從業員專業操守守則》後，走過了漫漫長路。該守則將言論自由、新聞自由及以公眾利益為先定為基本原則，這讀來較似今天的記協願景。不過新聞聯依然承認（acknowledge），該會的成立建基於以上價值。大概這些價值應該繼續驅動記者的工作。

香港當局一再強調建設性批評的重要；內地官員也着重建設性的「新」價值（"new" value of constructiveness；註4）。《中國新聞工作者職業道德準則》第二條第三款強調「着眼解決問題、推動工作」，並要求批判性的報道是「建設性」的。香港的領袖接納了這一願景。我們都可以同意，批評應當是有建設性的。

履行「看門狗」角色，要求批判地評價（critical appraisal）及分析政府的政策和實施，或許還可以提出解決方案。受薪於公帑的政府官員需要提供解決方案；非政府組織等則總是自願給予解決方法。提供批判性的分析、提出棘手的問題及索取資訊，也是向當局問責和提高透明度的一部分。接受問責的當局，就是有所改進的政府。接受問責的政府，能夠建立信任；而信任對於進步和穩定是必不可少。

在內地的記者也有擔當「看門狗」角色，儘管或許程度有限。香港仍然享有相對的媒體多樣性，較獨立的傳媒包括《明報》、「集誌社」、「獨立媒體」等。香港電台似乎在2020年剝去其「看門狗」角色——此舉令人失望，但並不意外，畢竟它是一個政府部門。

媒體多樣性是香港「好故事」

鑑於立法會於2021年改組了，一個茁壯的、同時擔當「看門狗」和促進者角色的傳媒界，對香港的進步至為關鍵。香港社會和當局皆應重視媒體多樣性（媒體多樣性是香港的「好故事」）。此種多樣性有助於確保政府接受問責，而這符合每個人的利益。

諸如記協等組織，能夠在相對獨立於當局的情况下，清楚表達有關「記者應該做什麼」的願景，也很重要。「問責」的定義是指對外負責（accountability by definition means answerable externally），比如對投票者、立法會、中央政府。我們的傳媒及代表記者的組織，能夠協助扮演這一關鍵角色。

註1：Wang, H., & Li, A. (2024). A Watchdog That No Longer Barks: Role Performance of Investigative Journalism in China in the Digital Age. Journalism Practice, 18(9), 2240-2257.

註2：同註1

註3：2024年1月香港新聞工作者聯會主席致辭

註4：同註1

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文）

作者卜約翰（John P. Burns）是港大榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

相關字詞﹕編輯推介 文摘

上 / 下一篇新聞