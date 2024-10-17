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改革力度不足 民困未見曙光（文：何喜華） (09:00)

本年施政報告題為《齊改革同發展  惠民生建未來》，報告引述二十屆三中全會《決定》，囑咐香港特區要發揮一國兩制優勢，鞏固香港的國際地位，包括成為國際高端人才集聚高地、健全香港在國家對外開放的作用、深化粵港澳大灣區合作等。特首尤其強調改革不停步，發展香港以惠民。各項改革值得肯定，惟力度不足、惠民措施未到位，對基層市民生活難有顯著改善。

未定劏房人均面積  有待完善

房屋及土地供應向來是公眾最關注的問題。繼去年成立「解決劏房問題」工作組，今年施政報告宣布立法規管劏房，體現政府處理劏房問題的決心。據人口普查估算，2021年全港有10.8萬個分間樓宇單位、共10.7萬戶，涉及21萬人。在近11萬個劏房單位，當中9.5%單位的面積小於7平方米，4.1%沒有獨立廁所。目前當局建議日後規管合規的「簡樸房」標準包括：必須有窗、獨立廁所、面積不小於8平方米（約86平方呎）。粗略估計，日後近三成劏房（即3萬多個）需要整改。若以住戶平均人數2人估算，將有逾6萬劏房住戶直接受新的規管制度影響。

然而在8平方米斗室中，若扣除獨立廁所（最少1.5平方米），其他日常生活起居面積不足7平方米，絕不符適切居所的標準。「簡樸」是描述質素和設備，但如面積過小，就算如何合規，似乎也說不上是「簡樸」，而是過於狹小。再者，當局亦無提出訂立最低人均居住面積的要求。若住戶人數多於1（六成劏房戶屬非一人住戶），簡樸房居住面積勢必更狹窄。

為此，當局應逐步提高簡樸房最低面積，並引入人均居住面積規定，按住戶人數相應調整（例如2人住戶居住面積不小於12.5平方米、3人不小於18平方米）。此外，簡樸房必須有窗的標準，亦必須是可以打開的窗。若窗戶是對着天井或內街，既無光線、不通風，又可能有老鼠、垃圾等進來，根本等同不能打開，此不應計算為符合標準。

當局建議就取締不合規格劏房設立寬限期亦可取，避免租戶即時被逼遷。政府應盡快公布改裝的寬限期詳情，並提及一旦劏房仍不合規，當局如何處理受影響居民的住屋需要。事實上，劏房居民最擔心是安置問題，政府必須做好安置配套；其中之一可以是安置至過渡房屋、簡約公屋、中轉屋甚或市建局重建單位，並成立社工隊協助居民安置，確保沒有劏房戶無家可歸。

無提消滅「籠屋」  難向中央交代

另外，由於規管劏房後，為符合規定，經營成本將增加，但「羊毛出在羊身上」，料不少劏房業主最終會轉嫁成本至租客。目前政府有為居於不適切居所、輪候公屋滿3年的私樓住戶設立現金津貼試行計劃。為此，當局應考慮增加計劃的津貼額，受惠對象亦應放寬至輪候公屋的非長者單身人士，並將計劃恒常化，避免租戶因加租而未能承擔租金。因應立法規管後劏房租金有機會上調，當局也應盡快研究立法規管起始租金。

最令人失望的是，「籠屋」一直被視為香港之恥。目前仍有逾5000人居於籠屋、牀位等不適切居所，早早應該取締。然而施政報告只提及如何處理劏房，並無提及取締籠屋的措施，「告別籠屋」無期，令人遺憾。試問特區又如何向中央交代？

土地供應方面，雖當局表示未來10年由政府主導的項目中，可供發展的土地（即「熟地」）達到約3000公頃，然而施政報告未詳細闡述10年之後（2034年後）的土地供應。報告表示「政府會穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作。相關詳細工程設計今年內會開展」，似乎並未處理中長期的土地供應。當局應加快落實開展人工島填海工程，確保未來有充足土地供應。

扶貧小修小補  改革欠徹底難破藩籬

在處理貧窮問題方面，現屆政府強調精準扶貧，識別單親、劏房戶和長者為目標群組，惟施政報告一再重提現有扶貧項目，老調重彈，只蜻蜓點水式、有限地增加服務名額，更未仔細分析貧窮社群。除上述3個群組，精準扶貧政策亦應涵蓋其他貧窮組群（例如殘疾、危疾重疾者、少數族裔、新移民家庭等）。當局應重設貧窮線，全面檢討本港貧窮狀况和各項扶貧措施成效。在發展人力方面，報告亦只着眼優化「高才通」計劃和新資本投資者入境計劃。惟在發展創科經濟之餘，既未提如何協助基層就業，更未檢討外勞政策。在發展金融、創科及低空經濟之時，不少基層工種亦會隨之被取代，政府也未交代如何處理。

近兩年部分無上限的輸入外勞政策，早已令基層勞工受影響。當局應盡快檢討各行業人力短缺數目，訂立輸勞配額，減低外勞對本地就業市場的衝擊。

各項政策只屬小修小補，算不上徹底改革，未破除利益固化藩籬，恐怕難助香港衝出困局。因應烈酒稅大幅下調，市民恐怕只能借酒消愁，難有持續幸福感可言……

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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