企業如何回應時代的呼喚？（文：陳智思） (09:00)

香港企業成功之道：識變應變求變

由寥寥無幾到遍地開花、百花齊放，香港企業正好利用了彈丸之地的獨特優勢，見證了香港人隨機應變、永不放棄的拼搏精神。

這也與早前港澳辦主任夏寶龍致團結香港基金10周年賀辭之中提到的內容不謀而合。夏主任說：「希望大家深入學習貫徹習近平主席給香港企業家的重要回信精神，傳承愛國愛鄉優良傳統，順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變。」

多年來，「識變、應變、求變」不就是香港企業的成功之道嗎？例如上世紀戰後初期的香港欠缺資源，商人余達之從南洋引入糖薑並發揮創意提升質量，再變成出口商品。在那個沒有「國際化」觀念的年代，他以「科學應變」精神把糖薑國際化、名牌化，推銷到海外，更獲當時英國維多利亞女王指定為御宴中的必備小點。被稱為「糖薑大王」的他，完美地發揮企業家如何識變、應變的精神。

及後他協助推動香港由手工業升級為製造業，提出由政府興建工廠大廈並建造工人宿舍，積極為香港產品拓展海外市場。今天，大家走過九龍塘的達之路時，會想起他發展又一村、推動教育的貢獻。

類似的成功故事，在那個艱苦年代並不缺少。有在海外運來塑膠原料、製成朵朵繁花似錦，然後懷着國際視野推銷至歐美市場。當時缺乏廠房，加上公共交通並不便利，於是我們的企業家推行了今天令打工族嚮往的「居家工作」，讓婦女在家裏「穿膠花」，在困難的日子掙取外快幫補家計，亦使企業家節省廠房開支，創造雙贏。在掙得第一桶金之後，企業家把規模做大，然後把業務多元化，把「居家工作」拓展至車衣服、穿珠仔、做假髮等，為那個「無工開」的年代創造了大量工作崗位，再開設廠房讓工人安心養家活兒。這些都是企業家識變、應變、求變的故事，亦體現了「取之社會，用於社會」的企業精神。

藉着中國大陸改革開放之先機，香港由一個漁村發展成為轉口貿易港，把「前舖後居」的構思，應變為「香港舖，內地廠」，啟發海外跨國企業將製造端「離岸化」到內地，使香港成為全球第二大紡織業、玩具業、鐘表業、電子業的製造和出口中心；再由龐大的製造和出口業發展出相關的專業服務，包括金融、財務、保險、法律、會計、版權等，令香港成為專業服務業中心、金融中心等。

成功從來不是理所當然

香港過去的發展，足以讓我們引以自豪。但走在成功的路上，一路繁花有時會令人眼花撩亂，只顧看眼前明媚風光，卻未必察覺到在國際局勢轉變下的危機四伏，似乎忘記了舊日香港企業家如何創造奇蹟、居安思危、勇往直前的拼搏精神。成功，其實從來不是理所當然的；而企業家很多時也是冒險家。

今天全球經濟不景、地緣政治局勢緊張，能源轉型、科技變革等迫在眉睫，各方都在面對不同挑戰，影響着本身的經濟。大家都在想辦法取勝、提升競爭力，走出舒適圈。創科創新乃未來的發展大方向，香港企業在這方面應投放更多資源，並以實質行動落實計劃，為國家、為香港的未來發展作出貢獻，也為自己的行業開闢出路。

前瞻準備 果敢應對

今天香港企業的條件，比以往優勝得多。香港營商環境較往日的更為企業友善，除了簡單的稅制、高效清廉的政府、各項營商要素的自由流通，更有我們國家作為強大後盾。我們擁有全球最完整的供應鏈和產業鏈，把企業的創意應用化和商業化，還疊加一國兩制的獨特優勢，使香港企業有更多高效選項去回應時代的呼喚。企業可以精準地瞄準指定的弱勢社群，提供貼身訂製的扶持方案。如果某個企業本身沒有相關專業知識去實現精準扶貧，他們可以伙同各類志願機構和非政府團體，攜手造福香港社群。

除了各式各樣扶貧工作，企業更有無限機遇，為國家、為香港創造價值。例如要發展香港成為「八大中心」，必須有高效的政策支撐；企業可以根據自身在業內的經驗所得，向政府提出政策建議，甚至與合適的智庫聯手開展相應的政策研究，確保政策方向與香港爭取的目標接軌。

又例如在國際博弈的複雜背景之下，企業能夠助力說好中國故事、傳播好香港聲音。香港企業界有不少以香港為家的外籍專才。透過不同國籍、不同族裔的香港之友來細說他們的香港故事，然後透過不同渠道廣傳海外，是最有公信力亦是最真摯的「傳播好香港聲音」。這亦正是團結香港基金每月舉辦「午間茶座系列」的目的。我們歡迎香港企業界與我們或其他眾多團體聯手，發揮愛國愛鄉的優良傳統，為香港的廣闊前景和無限風光，發光發熱。

未來將充滿挑戰及機遇，而不進則退。我們當保持正面態度、果敢應對，做好前瞻性的投資策略準備，力爭上游，爭取佳績。說到底，變幻原是永恒。順勢因變而變，可能會發現山重水複疑無路，柳暗花明又一村。

作者是團結香港基金主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）