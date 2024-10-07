我們談的那場情色教育（文：趙文宗） (09:00)

必須釐清：保守——甚至不符合社會大部分人期望——並不是問題重心，不構成誤導。法庭判決也不是每宗大快人心，但只要判辭言之成理、邏輯清晰，那就即使價值觀不是你我預期，我們亦要尊重。不能因為你不支持、不喜歡那結論，就妄下判斷、隨意踐踏。

權力決定真實 但也引來反思

特首坦白，早前清楚指出在（性）教育這一範疇，政府主導。法國已故哲學家傅柯早告訴大家，真相並不客觀，是由在論述中運行、運作的權力集體決定；他同時也警告：權力建造的霸權必然引起反抗（參見他的警世之作《性史》(The History of Sexuality)）。「性教育教材」努力「祝聖」的，就是一個特定序列程式：「相愛→結婚→性交→生育」。這個程式本身無問題，但它必然引起很多質疑及反思。這些批判，正好有效暴露這份「性教育教材」的邏輯缺陷。

保守不是問題，保守也可以是選項；但為什麼「性教育教材」宣揚的生命劇本特別神聖？當下本港法律只承認異性婚姻，所以「性教育教材」，甚至教育局，又或者整個政府（司法機關除外），是否已決定間接否定「同性愛」？如果「同性愛」可以是一個選項，那同性伴侶就不需擔心自然生育和相關問題了？又或者，是否因為同性伴侶不能自然生育，所以「同性愛」就是異端、病態？那不育夫妻又如何？不想生育的男女，又是否違反教育局敬拜的情色程式？

至於簽署行為承諾的建議，我想分享一段經歷。我以前教「法律與性別」時，曾建議學生草擬一份「親䁥行為標準表格」，目標是夜場中情到濃時的酒客，目的是避免「約會愛愛」變成「約會強姦」。我們很快便發覺，表格中需羅列的行為太多（親吻的種類、觸摸的模式、愛愛的姿勢、愛愛的次數及時間長短、停止的暗號等等）。而最大困難是：如何決定雙方是在毫無壓力、絕對清醒下簽署文件？找一個不認識的第三者（酒保乎？）簽字作證？那不是親密私事公開辦？情趣情調全蒸發。

我的意思是：任何政策建議不可一廂情願，須貼地推想落實情况。學生沒這個意圖、想法也要簽這承諾，是否把他弄尷尬？要所有人簽的文件，又有否意義？內地賣座電影《這麼多年》的男女主角（李燃、陳見夏）被省重點中學棒打鴛鴦，還不是繼續交往，最後還修成正果？電影分明就是諷刺內地學校「禁止早戀」的政策無法落實。政策也執行不了，區區承諾書又真有用？當然，意外懷孕甚至染上性病，一定是問題；惟問題重點是年少無知嗎？成年人進行不安全性行為，也有可能意外懷孕、惹上疾病呀。

歸根究柢，爭論重心不是性，是主流成年人本位社會體制對未成年的「想像」。2024年公布的「性教育教材」預設了未成年人缺乏理智、欠缺自制；所以，政府便推出唯一人生劇本令他們緊跟，目的是要保護、提醒他們。

問題不是性，是年齡

然，試問一下：是否每個受過良好教育、來自所謂健康家庭、事業有成的成年人，面對誘惑（包括性、錢及權）均可於任何時候，都能夠站穩立場、理性拒絕？如果人性方程式這樣簡單直接、容易推算，就不會不斷有上司濫用權力性騷擾下屬、教職人員性侵未成年人吧。當下對未成年的「弱智」假設，根本就是成年人自己脆弱、不安的投射；藉製造弱勢他者，逃避面對自己問題——情况猶如大男人指摘小女人「八婆多嘴小器」；事實上，自身才是極致「八卦多口小家子」。結構道理一模一樣。

當然，一生自律超強、未曾犯規的成年人可硬拗：那些走上歧途的壞分子，都是因年少時未完全受高度紀律監察。問題又來了，心理分析告訴大家：當我們無可選擇要進入當下社會宰制時，便無可奈何遭父權閹割，不受主流社會接受的欲望被遺留於「真實界」，不會消失。

奇怪的是，眾生總是不知不覺想重造未受傷的整體自我，於是總會千方百計接觸禁慾——心理學家弗洛依德叫這欲望為「死亡驅力」，拉康叫「暗爽」，其實就是「愈禁愈快樂」，禁忌愈多，誘惑愈大。再簡單一些說明：人肚餓，就想食；你愈不給他食，他是否愈有食慾？成年人愈強力打壓未成年人的慾念追求，後者愈覺這些禁色吸引、過癮。

放下身段 聆聽未成年人的感受

說到底，我們是否可以多信任當下未成年人？在制訂以他們為主要對象的政策（甚至法律）時，先用平起平坐的心態、運用他們的語言，與他們對話溝通，聆聽並理解他們所想所欲。

千萬不要以為從「非年齡化」的視角面向眾生，是鹵莽賦權未成年人。其實這也是迫令他們體驗法治法律就是硬道理，自己做事做決定，必定帶後果；不會再有「原諒他吧，他還是細路」的藉口。

當然，有論者一針見血地指出：無論如何「平等」，未成年人始終處於弱勢，譬如他們工作、掙錢能力不夠，在議會亦無（明顯）代言人；所以，他們即使認為法律過時、不公義，仍缺乏討價還價的能力。

同意。然而，世間沒有絕對的平等，所有弱勢在追求心目中的公義時，也是異常困難。所以，成年人也好，未成年人也好，就是會面對難關，就是要學習抗壓。我們均要坦誠：分明社會就是有關卡，還要自欺欺人叫未成年人放鬆？這跟外國不容教師誠實告訴未成年人「聖誕老人不存在」有何不同？似乎我們也要學學錢鍾書，要有勇敢向《伊索寓言》say no的精神。

我也想趁此機會強調：外國的性教育教法、視點，只具參考價值。它們不是《聖經》。尤其我們相信論述製造現實，性教育（甚至管制性行為的法律）都具脈絡性，硬移植只會造成水土不服。當然，傅柯理論也是外國產品，是否完全在香港適用仍可爭議。

最後，我必須補充一下：「性教育教材」只是整份中三級公經社科支援教材的一部分。它引起大眾注目（甚至批判），原因明顯就是「sex sells」。其實，教材（尤其國安、經濟部分）頗全面到位。社會應先了解整份文件，然後給予公正評價。

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）