評析8．18集會案： 「相稱性」早已內嵌於集會遊行權利（文：烈顯倫） (09:00)

8．18事件基本事實

2019年8月中，是香港街頭高度緊張的時期。暴力事件每天發生，嚴重妨礙普通市民生活，當中許多人對自己及其家人感到恐懼；被認為是內地所擁有的店舖遭破壞，公共和交通設施被毁損及癱瘓。

就是在這個時期，名為「民間人權陣線」的組織選擇通知警方，打算於8月18日（周日）舉行集會和遊行，預計有30萬人參與，目的是抗議「警察濫權」。示威者將從早上10時至下午6時佔用維園，下午3時至7時發起遊行，經銅鑼灣、灣仔街道去到中環遮打道，並在該處的行人專用區由下午5時至11時59分再次集會。警方有48小時考慮此事及回應；這頓時令他們處於困境（quandary）。

據《基本法》第27條，香港居民有和平集會、遊行、示威的權利。但鑑於當時的緊張社會氣氛及有數十萬示威者參與，如何確保不會爆發暴力？而且，警方怎樣照顧絕大多數不參與示威之市民的權利？

警方實際上做了一個「相稱性」評估：它不反對維園的集會（儘管那剝奪了普通市民在周日的重要康樂設施），但反對遊行及在中環的進一步集會。警方與組織者曾經對話，令前者的反對意見略有修改。於8月16日，警方根據一項行動命令（旨在對有關活動「採取靈活和便利的做法」）確認其禁令。組織者仍不滿意，並將此事提呈上訴委員會；後者確認了警方的反對。

8月18日維園集會如期舉行，參與人數眾多，當中包括3名著名律師（李柱銘、吳靄儀、何俊仁）、數名立法會前議員（例如梁國雄），以及黎智英等其他知名人物。

在大約下午3時，有關領袖舉起寫有「煞停警黑亂港 落實五大訴求」的巨大橫額，並帶領遊行隊伍經一道閘門離開維園走到街道。他們透過擴音器叫喊「我有權遊行，毋須警方批准」、「我有權示威」等口號，鼓勵其他人加入遊行前往中環。當天的活動全程都被錄影記錄。

毫無疑問，被告知道其行為屬違法，而他們公然挑戰法律。相關被告隨後被起訴，案件由區域法院法官胡雅文審理。她的罪成裁定是詳細、嚴謹和無可挑剔的。如法官所裁決，被告公然且故意違法。

「執行相稱性分析」

在審訊中，被告由律師團隊代表，他們試圖提出多年前已被上訴庭駁回的論點：《公安條例》裏涉及30人以上之公共秩序事件的法定通知制度屬「違憲」。這是老掉牙的說法，法官斷然駁回。

審訊當中，律師也提出了如此論點：在根據事實定罪之前，法官必須做所謂的「執行相稱性分析」（operational proportionality analysis），這是因為（a）公安條例第17A條罪行的一個元素是該等行為「無合法權限或辯解」；及（b）該等行為（和平集會和遊行）本身是合法，只有當警方提出反對才會變成非法。在這種情况下，據公安條例第17A條定罪最高可被判囚5年，是「不相稱」（disproportionate）。

就如法官所裁定，這個論點完全沒有依據，那是循環論證。首先，他們涉及30萬人的行為，無可避免妨礙普通市民生活，這怎可能歸類為「和平」呢？而且在被告被提控和起訴及定罪之前，已經做了「執行相稱性」評估——這就是警方所做的，其後律政司長在決定起訴被告時也做了同樣評估。

如隨後終院非常任法官廖柏嘉所言：「罪行元素的證據本身，將展示有關條件的相稱性；不遵從有關條件則構成罪行的基礎。」

代表李柱銘、吳靄儀、何俊仁3名律師一方所提出的論點，極具諷刺意味（supreme irony）。當其他被告因其行為而入獄時，該3名律師被判緩刑——確實「不相稱地」嚴厲！有人會說，鑑於他們在法律界的領袖角色，他們本應該「相稱地」受到比其他被告更嚴厲的判刑。

上訴法院與終審法院的處理

胡雅文法官的定罪裁決，被提呈高等法院上訴庭（麥機智副庭長、潘敏琦及彭寶琴法官審理）。該庭維持原判。

律師提出的論點是：近期一個英國案例（DPP v Ziegler；後來經另一個英國案例Abortion Services Bill「釐清」）要求法官在定罪之前做「執行相稱性」評估，此意味着要考慮整個過程的每一步，即逮捕、控告和起訴的決定；這些元素會被視為隱含地寫入所指控的罪行裏。

這完全是謬論。若此說法成立，那就會削弱刑事法的效力，令普通市民完全無法理解任何定罪或無罪釋放；「受審」的將是所謂的刑事司法系統「公正性」（fairness），而非被告的涉嫌犯罪行為。

上訴庭稱此為「房間裏的大象」（the elephant in the room；編者按：意指顯而易見卻被忽視的棘手問題），不清楚這句話是否諷刺。儘管如此，法庭還是斷然駁回有關論點，維持原判。被告則尋求許可，以將事情提交終院。

當上訴庭如此維持定罪判決，無人有權利向終院上訴，而這是有好的理由：刑事法要行之有效，終歸需有「鋒利的刀刃」（sharp edge）；刑事法不能成為最高級法院裏律師的玩物（plaything）。故此若被告要進一步上訴，必須尋求上訴委員會許可。該委員會一般由首席法官和兩名常任法官，或3名常任法官組成。就刑事事宜，上訴委員會的管轄權有限——只有在涉及「具有重大而廣泛的重要性」的法律問題，或發生嚴重不公平情况，它方能給予許可。

這使終審法院對此案的最終裁決令人憂慮。

上訴委員會所證明（certify）供終院審議的所謂法律問題如下：

「本法院應否遵循英國最高法院在DPP v Ziegler及／或Abortion Services Bill案（其釐清了Ziegler案的某些方面）裏具說服力但不具約束力之裁決；若是，應在何種情况及何種程度上做『執行相稱性』評估。」

此問題的奇怪之處不言而喻。它在幾個方面損害了法治。（1）確切而言，該兩個英國案例如何「具說服力」？上訴的最終結果顯示它們絕不具說服力。（2）那所謂的法律問題懸在空中，它不是以該刑事案的事實為依據。終院對那問題的任何答案，又可達到什麼目的呢？（3）假設終院決定遵循該兩宗英國案例，那又怎樣呢？（4）初審法院在定罪前沒有做「執行相稱性評估」，那麼接下來呢？該定罪必須被撤銷？然後案件發還區院重審？

簡言之，上訴委員會本就不應該准許此事情繼續進行。

上訴委員會闡述的問題，無可避免導致雜亂無章的論述，普通市民甚至任何人都完全無法理解。首席法官和李義法官在其聯合判辭中，就地方法院過去的「憲制挑戰」討論了多頁紙之後，達至如此結論：法院在該類訴訟中所用的英文術語，應該由「systemic challenge（系統性挑戰）」和「operational challenge（執行性挑戰）」，改為「rule challenge（規則挑戰）」和「decision challenge（決定挑戰）」。

首席法官和李義法官沒有考慮到，英文裏此種細微的語言差別（subtle linguistic distinctions）會如何反映於中文，或那是否有任何意義。這一切可以達到什麼目的呢？

這種缺乏對本地情况的敏感度，長遠而言對於普通法的發展是個壞兆頭。它提出了一個更廣泛問題，即這是否一國兩制原則確實在特區的有力和有效應用。

廖柏嘉法官判辭

不言而喻，全部5名法官對於上述經證明的問題（certified question）的結論都是「不」。但該問題卻留給了海外非常任法官廖柏嘉，根據本地情况去處理。關於「無合法權限或辯解」這一罪行元素，他說：「若法律將未經批准的遊行定為非法，以及（警方）反對遊行之決定，各自都是對基本的集會自由權利的相稱限制，那麼很難看到被告如何能夠僅僅依賴這個基本權利，作為參與遊行的『合法權限或辯解』。」

事情就此結束。

基本法第27條的集會、遊行、示威權利並非絕對，它取決於其他人可以自由和不受不當妨礙地進行其事務的權利。「相稱性」是內嵌（built-in）於行使基本法第27條裏的權利，就是如此簡單。

要是終院首席法官和常任法官能夠依循這樣的範例，法律對普通市民就不會那麼神秘了。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；文章標題為本報編輯所擬，原題為「The elephant in the room」）

作者烈顯倫（Henry Litton）是終審法院前常任及非常任法官

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