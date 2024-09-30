香港，願你永遠是尋夢鄉（文：閻小駿、李拉） (09:00)

這歌詞是相當準確的，因為香港從來都是尋夢鄉。開埠以來，在不同歷史時期和情境下，幾代懷揣夢想的香港人，因應時代的風雲變幻，在這個方寸之地，創造出舉世矚目的經濟奇蹟，打造出為國家和民族所無比珍視的「東方之珠」；在此過程中，也成就個人夢想。香港的輝煌背後，正是所有尋夢者鍥而不捨、識變求變、聯通世界、艱辛奮鬥的心路歷程。

續寫香港奇蹟 關鍵在保持繁榮自由

今天，香港正走向新的、更高層次的發展時期。續寫香港發展奇蹟新篇章的關鍵，就在於保持香港的繁榮、自由、開放、宜居，保持香港成為所有夢想者的尋夢之城、圓夢之鄉。這不僅是對香港過去的延續，更是對城市未來的承諾。偉大的城市成就千百萬人的夢想，亦在千百萬人的夢想中成就自身。

尋夢之城必有其因時乘變、開拓有為的共有世界觀。而香港的獨特世界觀，尤其來自於其在歷史沉浮中所積累、對「變」與「常」的深刻系統理解。所謂香港精神，亦是從「變」中求「常」、在「常」中識「變」的能力與情懷。百多年來，香港經歷一輪又一輪的家國變遷、戰亂兵禍、經濟起伏乃至社會動盪；但無論世界環境是風調雨順還是風雨飄搖，香港人在尋夢之路上從未裹足不前。

香港人深知，穩定而光明的預期從來不靠被動等待，而只有靠一往無前、主動開創。宏觀環境僅只是實現夢想的外因；香港成功的內因，永遠都是自身識變、求變與創新的能力。而此一奮鬥精神的養成，不僅源於外部層出不窮的機遇與挑戰，更由香港人對自身身分與歷史使命的深刻認同而造就。

歷盡滄桑、千山看盡後的集體智慧、集體勇氣、集體認知和集體共識，永立潮頭、敢為人先的自尊、自信與自強，令屬於尋夢者的香港始終散發青春健康、昂揚向上、極具感染力的鬥志和闖勁。

與世界廣泛、全面的交往和聯繫，滋養着香港這片尋夢的沃土。百年之間，從祖國邊陲的小小漁村，一躍而成亞洲國際都會。既「一脈相承」，又「八面來風」，香港一貫抱持着對各方來客、各色文化、各種思想，乃至不同文明的包容與悅納，但在其間又能夠保持自身始終不變的中華民族文化底色。

香港的世界觀和方法論

在民族文化主體性與溝通交流國際化之間，香港找到了平衡點。這種平衡，使香港既能保持自身的獨特性，又能夠融入全球化浪潮。環視全球，我們確實難以找到第二座像香港這樣的城市——既能夠在多元文化交融中保持自身的文化認同，又能在不斷變化的世界潮流裏適應變局、穩步前行。

時代潮起潮落，將一代代尋夢者帶到香港地界。香港則一如既往，接納他們努力融入，幫助他們安居樂業，並奇蹟般地包容和尊重每一個或普通世俗、或非凡崇高的個人夢想，盡顯一座開放國際都市的博大襟懷。這是香港的世界觀與方法論，值得生活在香港的每一個人倍加珍惜。

因此，香港的獨特魅力，在於香港人和他們五光十色的夢。每個夢都深刻地成就一個人，每個夢又都細緻入微改變着這座城。個人夢想的點點星光，共同妝點了香港這座流光溢彩的尋夢之城。個人的奮鬥故事，共同匯成了一闋蕩氣迴腸的香港篇章。於是我們看到：一座城，涵養着東西文化的精粹；一座港，吞吐着龐大的財富與人群。歷史不長，卻常開世界風氣之先；地處邊陲，卻聯通着大千世界。對於五方雜處、四海通衢的香港而言，開放是她的胸襟與氣度，更是她的氣質和風範。

正因這開放的氣度，不同文化、思想、風潮才能夠在香港交匯碰撞、百舸爭流。多元文化的氛圍，激發了無數創意和靈感。香港迸發的這種高度創造力，來自於自由環境對大膽嘗試的積極鼓勵，來自於健全市場對創新成果的充分獎勵，來自於成熟制度對知識產權的依法保護，更來自於本地社會對創新型人才的重視、吸納、涵養和栽培。這一切有利於創造力充分湧流的文化、經濟、制度和社會條件，離不開幾代香港追夢人篳路藍縷的經營與建設，更離不開他們對香港這座城慎始慎終的珍視和呵護。

尋夢之城不應是掘金之地

值得強調的是，香港從來是尋夢之城，但決不應是掘金之地。為香港謀之深、計之久的，是以港為家、與國共濟的築夢人，而非竭澤而漁的西方殖民者與淘金客。薪盡火傳、世代相承，是中華民族的深厚文化精神。

先行者的跬步是後來者的起點。城市的一草一木由前人手植，制度的一磚一瓦更來自時光的寸積銖累。站在歷史的端點，我們與先輩同列，對此城的獨特文化風骨、制度遺產，負有保護和傳承的重任；站在未來的起點，我們為後人開路，賦予這套由一代代追夢的香港人白手起家，一點一滴建立起來的自由、開放、法治制度以時代新意。

夢想開始的地方，總是充滿希冀和使命。這種希冀和使命固然基於個人的自我實現，但更與家、與城、與國家民族休戚與共、命運相通。香港之夢，從來不僅僅是一地一隅之夢。無論香港自己是否意識到，她都一直寄託着我們中華民族對於開放包容、繁榮進步的美好願景、勇敢實驗與不懈努力。永立時代潮頭的香港、聯通世界的香港，那座「海鷗飛過的自由港」，始終代表着中華民族走出近代、走過歷史、走向未來的精彩剪影。

香港對祖國的最好獻禮

「香港／香港／載有我童年夢想」。每一代人的童年夢想，既相似又不同。漫漫人生，總有一些時刻，童年夢想再度浮現在眼前，提醒着我們從何而來、為何而來、到何處去。人有夢想，城有夢想，國家民族亦有夢想。三者根脈相連，源流相依。近代百年風雨中，香港夢一直都是中國夢的重要部分；在新的百年，香港夢更將具有新的時代意義和精神。

本文見報時，將近中華人民共和國75周年華誕。75年來，祖國對香港有囑託、有厚望、有包容、有匡助，始終寄望香港保持作為成就夢想之城的本色。「誰言寸草心，報得三春暉」，我想，此時此刻香港對祖國的最好獻禮，似乎亦正是1982年歌曲《香港香港》中所唱道的那樣：願香港永葆這「色調難忘」，願香港永遠是所有人的「尋夢鄉」。

作者閻小駿是香港大學中國制度研究中心總監，李拉是香港大學中國制度研究中心助理教授（研究）

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