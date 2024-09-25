橫眉冷對千夫指 冰凍三尺百日寒 ——從深圳日籍學童遇襲致死談起（文：劉銳紹） (09:00)

這確是令人悲痛的事，深圳居民也感到難過，千花悼念。但此案反映什麼深層次問題？看來更值得探討。忽然記起魯迅《自嘲》之句「橫眉冷對千夫指」；但如果分不清對象，或者引入歧途，盲目的「橫眉冷對」就會走上歪路，像漢代王充《論衡．狀留》所說：「河冰結合，非一日之寒。」故引為今天標題，務須慎戒！

（1）冷靜處理 要說到做到

──事發後深圳市政府加強案發現場一帶保安，網上也有很多理性討論這次慘劇的言論。中國官方則呼籲冷靜，勿把事態擴大和政治化，都是應有之舉。官方和建制的言論認為這次是偶發個別事件，中國沒有「仇外教育」；至於日本侵華，乃史實問題，重點在於以史為鑑，不要再犯，中國並無宣傳報仇雪恨。中國關注日本排放核水，是正常的健康和食物安全問題。再遠的中日矛盾，其實是中美矛盾的「副產品」。

在在顯示，中國希望每個事件分清性質，不要混為一談，並用「條塊分割法」把眼前的衝突與長期存在的矛盾分開，藉以建立冷靜的思維和氛圍。

──這些方法和方向可以肯定，但深層次問題是：建立冷靜的思維和氛圍要在平時努力做、多做、常做，而不是出了大事才做。更重要的是，即使平時想不斷建立理性氛圍，但在現實中更多建立的是什麼氛圍？不要忽略，平時在有意無意間建立的「橫眉冷對千夫指」（對外敵），更容易引發激進的鬥心，已抵消冷靜思維的培養。

先看民間社會。過去的「抗日神劇」及滲入反日情緒（涵其他外敵）的電子遊戲，都與官方聲稱的「中外和平共處」相違，惟這恰恰又是官方不會或無阻止的內容（反華則不可能存在）。這可解釋為「市場取向」，不能完全禁止，但客觀上這又助長了官方也說「要努力避免的仇外主義」。

再看有人在日本靖國神社塗鴉（早前更有人塗鴉後撒尿），寫上「軍國主義去死」、「廁所」、「狗屎」等字句。有中國籍傳媒人在日本放送協會（NHK）新聞節目中作政治宣示，脫稿說「釣魚島是中國領土」。據稱這是因為他不滿NHK編輯刪去「軍國主義去死」、日本政府和傳媒美化軍國主義。

中國官方對這些行為無甚表態，彷彿是英雄和愛國主義表現。試想，假如同類塗鴉和脫稿事件在中國發生，而內容是相反的，將有何結果？即使降低到市容和公司行政角度看，也是不容許。記得「六四」期間，中國某廣播員在外語直播頻道說出北京衝突實情，馬上消失，其後判刑。

可見，今天不阻止和批評非理性行為，就會產生間接鼓勵效果；即使不表態，已是一種姿態。種種現象對中國形象並無好處，加上中國官方在外交問題上對日本多要顯示義正辭嚴、橫眉冷對，更加深某些民間領域積累下來的反日情緒。

──從另一個角度看理性及溫和的聲音，中國官方似乎不想熱捧。日籍學童遇害後，北京法律學者趙宏和副教授陳碧發文表示，殘殺無辜孩童不是「抗日英雄」，不要再縱容任何打着愛國主義旗號的暴行宣傳，但文章被刪。

我想，官方也許不想網上討論愈來愈亂、刺激情緒，倒不如收斂一下更好。惟對比上述的「網開一面」，趙宏和陳碧文章被刪，又反映什麼傾向呢？我只能說：希望官方在平時應多建立寬鬆的民間氣氛，不要在有意無意間強化民間反日氛圍。

（2）如何防止偏激思想入腦

──當一種態勢失衡之後，要再平衡並不容易。所以眼前更要注意和防止的是，過去積累而成的反日心態已變成一種潛意識，並已深入一些激進者的腦袋。就在「橫眉冷對」下，四川省農村能源發展中心副主任黃如一稱「殺個小孩兒多大事兒？」、「我們的紀律就是殺日本人」。官方馬上追查，擔心事件進一步惡化。

網上反駁黃如一的論述很多，但關鍵是這種潛意識已進入多少人（包括官員）的腦袋？普通人也可以分辨的是非，為什麼他們可以「病毒入腦」？是否因為「冰凍三尺，非一日之寒」？無人能說答案，但必須高調警惕和批評，而不是作為「個別事件」一晃而過。官方不要忽略自己的能耐，在漫不經意下也可產生無窮的牽引力量。

──更重要的是，這種偏激思維在長期冰封下，已成為他們眼中的「正義」；官方對他們的批評和禁制，也是對「正義的反叛」。他們感到自己的思想就是（以前或今天）官方教導的，屬「正確觀念和正統思維」。所以，忠於毛澤東思想的評論網站「烏有之鄉」也反對鄧小平的主張，有人還公開焚燒相對開放的《南方都市報》。這種不知是誰反叛誰的爭議，延伸到今天一些「小粉紅」身上。官方有時也會感頭痛：他們既想民意附和官方的對日政策，惟「橫眉冷對」的姿態又積累百日之寒，產生的冰凌如今又變成自傷的刀。

──可見，必須平時多引導冷靜、客觀、全面、務實的分析思維，對正反兩方面的事實、不同角度和判斷基礎，都應讓人民知道和充分討論。當對外關係好的時候，必有助於官方爭取更多國際朋友；否則，當對外關係惡化時，中國要煞停烈火戰車也來不及了。

（3）深刻總結歷史是一大法寶

──要避免不受控的態勢，認真總結歷史是必不可少的過程。回顧過去，我不反對講成績、壯國威、揚民氣；惟中國總結負面的歷史不夠深刻，也是事實。這就不能拋開歷史包袱、輕裝前進。其實直面歷史不是挖瘡疤，而是治療傷痕。

以最近在美國逝世的文革紅衛兵領袖宋彬彬為例，她當年獲毛澤東「賜名宋要武」，其母校北京師範大學附屬女子中學發生武鬥，副校長卞仲耘被打死。宋彬彬2014年向卞仲耘半身像鞠躬，反思文革，希望原諒。她的死訊在內地悄無聲息，無官媒報道。這種「今朝莫說前朝事……怕你哭聲向外揚」（《帝女花》之句）的心態，又是否「冰凍三尺百日寒」的結果呢？

──有言論說，西方也有言論控制，反華情緒和仇華宣傳也很多；中國如不還擊，那就被動了。這當然要警惕，惟也要講求方法。其實，西方國家主要是政治危機意識下的言論管理，也是反民主的，但它們有民意參與和制度的包裝。中國用的是保護安全下的言論管控，重點不是管理，而是控制和控告；加上欠缺民意包裝和支持，令人感到「橫眉冷對」的不是敵人，而是自己人。這才出現東西方輿論策略的反差。

如今，中國倘能由「操控」逐步向「管控」過渡，再轉為「管理」，同樣安全，還可碎百丈之冰、破百日之寒，官民不再橫眉冷對，還會笑面相迎！

作者是時事評論員

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