禁煙禁出「國際大刀會」（文：阮穎嫻） (09:00)

大增煙稅的界外效應

拙文提到政策的界外效應，例如衍生非法貿易、增加暴力相關的受傷與死亡、財物損毁、罪案、罰款與入獄等；亦以新西蘭為例，生活在新西蘭最貧困地區的成年人，吸煙機率是最富裕地區的4.3倍，窮人因加煙稅受壓迫，可能衍生更多社會及家庭問題。

當時筆者已認為，局方推行控煙政策時，需全盤考慮政策對社會多方面例如民生、市場、治安等的利弊，並非僅看是否能夠降低吸煙率。

不過有人不相信，認為這是危言聳聽，對「國際大刀會」之說不以為然。正所謂「實踐是檢驗真理的唯一標準」，時間是最好的證明，現實案例已印證了當年的擔憂。隨着政府控煙，私煙愈趨猖獗，並出現界外效應，結果就是控煙不成，卻控出一街罪案。

香港近來接連發生多宗與香煙相關的罪案。今年8月18日元朗一間便利店遇劫，一名中年男子持刀闖入（真國際大「刀」會），掠走5包煙後逃去無蹤（註1）。有趣的是，為什麼搶煙不搶錢？畢竟錢才是最容易變現的。同年9月8日，一輛掛有「兩地牌」的私家車在旺角被警方追截，至土瓜灣失控自炒，剷上行人路，司機逃去，乘客受傷，由救護車送院治理，車內檢獲約5440支懷疑未完稅香煙，有傳媒稱其為避開警方追截而瘋狂駕駛（註2）。

以上事件敲響了警鐘，反映私煙問題已非單純的控煙議題，已危害公共安全和社會秩序。香港政府的控煙政策愈來愈嚴格，尤其是大幅提升煙稅。然而這種離地式的控煙措施，不但未能達到預期效果，反而催生了私煙市場失控擴張，並引發一系列社會問題。離地政策的實施，猶如給私煙市場打開了一扇大門，令私煙交易有恃無恐，成為犯罪溫牀。

澳洲私煙利潤豐 惹黑幫「爭地盤」

香港並非孤例，澳洲同樣面臨嚴峻的私煙問題——因當地煙稅很重，稅費約佔零售價的80%，這些豐厚利潤令不法集團財迷心竅。當地近來出現士多、煙草店被縱火的案件，正是因為不法集團威迫利誘市面店舖協助售賣私煙；若店主拒絕，下場就是被縱火，自去年3月以來維多利亞省就發生逾70宗（註3），亦出現不少相關的搶劫案件。

燃燒彈在當地社區中引起極大恐慌，尤其是對商店老闆來說，而這些火災不一定在其目標場所發生，亦可能波及其他相關場所和企業。

據澳洲電視台報道（註4），當地警方認為有29宗縱火都是跟不同非法煙草集團「爭地盤」有關。在人來人往的購物中心停車場，有黑幫被槍殺，車上滿佈子彈孔，警方亦調查是否與以上黑幫非法煙草罪案有關。同時，也有很多售煙店舖同時銷售完稅煙和私煙，店家表示由於煙稅昂貴，私煙利潤太豐厚，被抓到後就交罰款，當作營運成本。當地專家認為，過高的稅收會適得其反，因它們並無顯著降低吸煙率，反而助長了黑市成長。澳洲政府在監管這種非法貿易、同時平衡公共衛生目標和經濟影響方面，繼續面對挑戰。

政策不應只考慮單一目標

回望香港，筆者當年說加煙稅只會令煙民轉而食私煙，這點又不幸言中。連續兩年加煙稅後，庫房煙草稅收大跌，不少代議士亦意識到同樣問題——立法會議員何俊賢指出今年3至7月煙草稅收與去年同期相比下跌超過50%，吸煙人口卻只下降4%。他認為增加煙草稅後，除令政府收入減少，亦反映有不少煙民轉投私煙市場。何續指，私煙問題不但影響民生，更打擊本港經濟，讓不法分子從中獲利。

望住一個個現實例子，由香港、澳洲到新西蘭，都反映控煙愈嚴，情况愈差。筆者在當年已提出勸告，加煙稅對控煙作用有限，反倒會造成各種社會問題，現在一一應驗，這是完全可以預計的。政府應該迷途知返，在制訂政策時不應只考慮單一目標，而忽略政策可能帶來的其他影響。

回歸政策理性 平衡多方面因素

另外，政策應該邏輯一致，如果最終「放生」水煙，而只禁止薄荷煙或加味煙，更會突顯反煙人士前後矛盾、自打嘴巴。相反，尤其在經濟不景下，政府應停一停、諗一諗，不應強推禁加味煙及加煙稅，而是回歸科學理性、公共政策理性。

控煙政策應該是多方面平衡的結果——既要減少吸煙人口，又要防止私煙市場擴張，同時確保社會秩序和公共安全。筆者希望政府未來能夠汲取教訓，從更全面的角度出發，制定更合理、更有效的控煙政策。

註1：〈元朗持刀漢闖7-11打劫 搶走5包煙後逃去〉，2024年8月18日「香港01」

註2：〈旺角寶馬避查駛至土瓜灣自炒 司機棄車遺乘客逃 警檢272盒香煙〉，2024年9月8日「香港01」

註3："Victoria's tobacco wars: police investigate suspicious fire that destroyed Melbourne shop", 27 Jul 2024, The Guardian

註4："Illegal tobacco war escalating in Melbourne", 24 Oct 2023, ABC News

作者是香港大學經管學院講師

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