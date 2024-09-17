智庫經歷「寒冬」 代表着什麼（文：林緻茵） (09:00)

筆者曾在智庫工作6年，對智庫生態有一定理解，亦對智庫面對的問題有一些觀察和感觸。經濟不景和選舉制度轉變，確實令智庫經營困難；形容目前的狀况是「寒冬」，的確沒錯。惟香港智庫有否經歷過「春天」呢？雖然在全盛時期，本港曾經有數十個活躍的智庫，但它們在香港政治制度裏，說不上有穩定和持久的角色；就算它們消失了，香港的政治制度依然會繼續運作。雖然智庫本身並沒有什麼不可或缺的角色，但它們的沒落，卻會產生延伸影響，亦反映了某些社會和政治現象。

沒有智庫＝沒有研究？

智庫變得不再活躍，是否代表政府就沒有研究報告可以參考了呢？就實用研究（practical research）而言，研究來源可分為幾類：政府委託的研究、大學、壓力團體、智庫。這些機構的研究目的，以及研究項目的性質亦有所不同。由壓力團體做的意見調查，有部分是為了推展自己立場而開展的，未必屬很嚴謹的政策研究，畢竟成功影響政府，是比起研究質素（research quality）重要。至於大學，它們的研究質素確實比起智庫高，對社會現象有很詳細的分析，但這些研究卻不是以政策倡導為前提下進行的。

至於政府各局和部門，它們都會自行開展一些研究項目，並透過招標的方式邀請大學和研究機構競投；部分局和部門對研究質素（包括研究方法、取樣的代表性和數據處理）有一定要求。故如果說智庫消失了，就代表政府不會再有循證為本（evidence-based）的政策建議可供參考，未免以偏概全。

不過，政府透過招標開展的研究，通常都是供內部參考，只有部分對外公布；這些研究的方向、目標和交付，亦是由局或部門主導。智庫未必是制度裏很重要的持份者，但由於政策倡導是智庫的重要功能，這些智庫的消失，會令政策研究出現缺失——以政策倡導為定位的智庫，會有獨立於政府的研究議程，它們的研究成果也是公開資訊。

換言之，智庫有助豐富政策討論，避免社會對政策的問題意識（problematic）及對政策的解讀變得單一化，令政策走錯方向的風險增加。

香港部分智庫亦有「實驗性」的功能。以「MWYO」過去試驗的「審議式民主」為例，政府未必會直接牽頭實行，而智庫的角色就是建立理論基礎，聯繫社會上其他持份者，展開一些探索和實踐；即使研究結果未必會被採納，智庫也強化了社會在公共事務的參與。

討論不足 難成氣候

有報道形容香港曾出現智庫「百花齊放的黃金年代」，相信指的是2006至2019年這段時間。這段時間裏，有3個不同「年代」的智庫並存：

（1）因應九七回歸及行政長官選舉而誕生的智庫（例如一國兩制研究中心和香港政策研究所）；

（2）為回應2003年前後管治問題和土地議題，以及政府開拓公眾參與渠道而陸續成立的研究機構、民間智庫（如思匯政策研究所、新力量網絡、智經研究中心、本土研究社）；

（3）「佔中」後為增加內地與香港溝通而衍生的智庫（如團結香港基金）。

這些智庫的運作模式並不相同，但智庫整體而言活躍與否，與當時的政治及政策環境卻有莫大關係。當中，公眾參與（public engagement）是智庫能夠完整地發表論述和研究成果的政策窗口（policy window），公眾亦可藉此機會比較不同智庫的倡議。

以2018年「土地大辯論」為例，雖然當時政府在土地問題上有其前設，但對民間自行舉辦的研討會，由政府委任的土地供應專責小組還是會派員出席；而在專責小組舉辦的研討會上，持不同立場的智庫都可以派發它們的研究報告。雖然本屆政府經常強調他們已經透過公眾諮詢蒐集了大量意見，惟比起以往大規模的公眾參與，透過目前僅有渠道所蒐集的意見數目和質量，與當時比起來是否更多和更高質？

智庫沒落 反映了什麼狀况

當下，部分從事研究的人都擔心一個情况，就是公開一些研究結果後，會被批為「誤導」、「不完整」，甚至是「假消息」。經歷2019年社會動盪後，官方對一些意見會否醞釀成強烈的反對聲音，顯得格外緊張。惟研究者對數據可有不同角度的演繹（interpretation），就算演繹的方法有別於政府，也不代表他們的研究基礎不夠嚴謹。只着眼於某份研究報告的「不完整」之處，就很容易會忽視了報告對社會有貢獻的部分，變相扼殺了研究的空間。官方可以有其理據，但持不同意見的研究者，同樣可以有其他合理的理據。

此外，市民對政治興趣大減，亦會影響智庫發揮。近日中大香港亞太研究所的民調，就指有五成九市民缺乏政治興趣。如上文所說，假如智庫的功能之一是強化社會在公共事務上的參與，市民普遍對政治冷感，他們通過智庫嘗試影響政府的誘因自然會減少。

智庫說不上是制度的主要持份者，它們沒有政黨的地區網絡，在議會裏也沒有票，這代表只要在任政府不重視智庫，它們的生存空間就會收窄。

本屆政府上任後，有哪些政策或措施是源自智庫的研究結果？可能有的，惟暫時未見有在任官員公開接納一些智庫報告。「夜繽紛」、「熊貓經濟」等很有噱頭的討論，似乎都是由議員出點子，而這些點子的確不需研究就能夠提出來。

香港智庫正面對「寒冬」，相信不會有人覺得是「大件事」。惟這個現象背後所反映的問題，包括政策過程變得更快、政策來源收窄、問題意識單一化、市民政治冷感等，才是核心問題。

有建議指智庫需要轉型才能夠生存，但它們的轉型之道，除了是接一些不能公開的委託研究之外，就是索性變成活動中心。就算目前香港仍然有10多個智庫，但這數字本身的意義不大，而「智庫界」或研究圈子（research community）也不能只靠幾個大型智庫就可以形成，因為智庫之間的研究成果是互惠互利，沒有任何智庫能夠獨立完成所有研究。

作者是公共政策顧問

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