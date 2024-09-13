「天命人」的前世與來生？ 《黑神話：悟空》留給文化產業的思考（文：陳偉信） (09:00)

《黑悟空》冒起也令兩岸三地重新審視遊戲以至相關文化產業，中國駐美大使謝鋒希望《黑悟空》可引起玩家對中國文化的興趣，甚至到中國旅遊「實境打卡」及文化交流；全國政協常委唐英年在南京出席活動時表示，《黑悟空》的成功代表國家的新質生產力及文化硬實力，而香港在市場、科技及產權方面可扮演重要角色，推動例如江蘇地區的文化產業；台灣政論名嘴趙少康表示《黑悟空》成功以遊戲反攻西方文化，並質疑為何台灣在軟件硬體上相當成熟，卻成就不了另一款《黑悟空》。

《黑悟空》的前世：側面書寫遊戲產業問題

說中國大陸遊戲及文化產業因《黑悟空》的成功而一鳴驚人，其實並不準確，畢竟2019年「米哈遊」公布《原神》旋即瘋魔日本、韓國及美國玩家，正式發布前已有1000萬用戶預先登記，當中有一半來自海外用戶，也成為發布首年營收最高的遊戲。而從技術層面，上月在德國舉辦的科隆遊戲展，騰訊遊戲旗下的「魔方工作室群」發布「首個聽懂人話的人工智能隊友」語音指令系統「F.A.C.U.L.」的示範影片，在遊戲業界、人工智能應用及訓練專業圈內引來不少迴響。

相較之下，《黑悟空》在吸引海外玩家，及遊戲內容與技術層面，均屬「佳作以上，神作以下」。以《黑悟空》其中一個為人讚譽的地方為例，置身其中的精美畫面背後，是犧牲地圖設計及探索體驗，畢竟在現實世界中尋幽探秘也有路牌指引，遊戲世界內的「尋根之路」卻無明顯指路物。

與此相映成趣的是，玩家畫面上明明看到前方有路卻撞上「空氣牆」，少不免令玩家在沉醉於雄偉佛像莊嚴裏，卻不斷被提醒這不過是一個虛構的遊戲箱。當地圖探索時時碰壁，加上《黑悟空》「十步一頭目，百步一妖王」的關卡設計，更是鼓勵玩家直接「boss-rush」追尋滅妖的快感。跟其他同類作品如《隻狼》及《戰神》比較，《黑悟空》的平均遊玩時數為三者最短，可見一斑。

為何今天才有國產3A遊戲面世？

當然，將「遊戲科學」這個製作3A遊戲的新手，與知名3A大廠出產的作品比較或有不公，但這側面反映中國遊戲產業的結構問題：為何玩家人數冠絕全球，亦有業界頂尖科研人員及成熟的遊戲開發商，卻時至今天才有一隻3A主機遊戲作品面世？

根據中國音數協遊戲工委發表的《2024年1至6月中國遊戲產業報告》，內地遊戲市場實際銷售收入為1472.7億人民幣，當中移動遊戲（手遊）佔總收入的73%，而客戶端遊戲僅佔23%。手遊市場主導中國遊戲產業，其中一個原因是手遊的「商城系統」改變遊戲營收生態：很多手遊都以免費遊戲吸引玩家入場，也往往配以一個低門檻的充值方案吸引玩家作第一次充值；而隨着遊戲進度推展及版本更替，遊戲會加入新元素、「抽卡池」會加入新角色、商城會加入新收集品或「新皮膚」，並在遊戲機制設計吸引玩家不論在時尚、收集品及遊玩的競爭（甚至仇視）心態，從而誘導玩家以「課金」方式購買相關內容。

這些對國產遊戲的根本問題的批評，正是出自《黑悟空》製作人馮驥在2007年寫的〈誰謀殺了我們的遊戲？〉，而他本人既是參與者也是挑戰者。《黑悟空》的精神前作《鬥戰神》被玩家批評引入不必要的課金機制，而馮與《鬥戰神》核心團隊希望做一款真正的主機遊戲，也於2014年離開「量子工作室」創立「遊戲科學」，嘗試「白骨之後重走西遊」。

然而，馮驥的堅持放諸中國還是世界各地，皆屬少數，畢竟不少遊戲開發商也認同買斷式的單機遊戲不合時宜。隨着手提電話普及兼功能不斷提升，及整個社會的遊戲習慣改變，可以隨時隨地遊玩、可以金錢換取成就感、可以「掛機」換來角色成長的手遊，自然比需要「額外」多買一部家用遊戲機、需玩家本人親自操控、成就感源於玩家個人成長而非公開地受其他玩家推崇的單機遊戲，更符合新世代對「娛樂」的要求。

另外，即使有有心的遊戲開發者希望做一隻3A作品，也可能因看投資者面色或遷就與遊戲製作無關的考慮，結果反而適得其反。因此，與其製造一隻需投放大量金錢（a lot of money）、大量人力和科技資源（a lot of resources）、大量時間（a lot of time）的3A大作，倒不如思考如何在已有的系統不斷「換皮」及加強課金誘因，以最少成本換來穩定回報。

《黑悟空》的來生：時勢英雄還是英雄時勢

誠然，《黑悟空》成功有其時代背景及內容獨特性。先從內容出發，《黑悟空》不同章節的故事，主要是環繞「天命」與「我命」的平衡及掙扎，到最後「天命人」繼承的「天命」是哪一種。這種「宿命／抗命」的「苦」，在中國神話文化古而有之，亦是以西方神話改編（如《戰神》）或虛構世界下動作角色遊戲（如《黑暗靈魂》）的故事主軸。因此以這個世界觀建立的遊戲，更易被西方社會接受，成功「出海」。

另一方面，是《黑悟空》有着「國產首款3A作品」旗號，同時交出一份相對圓滿的答卷，令《黑悟空》添加一層民族主義意義。遊戲界的民族情緒不比現實世界為低，甚至是有過之而無不及︰Ubisoft公司製作的《刺客教條︰暗影者》，因將日本戰國歷史人物「彌助」錯誤定位為武士階層，錯誤理解日本文化，因而有日本民眾要求取消發售作品；本港浸大助理教授Johnathan Harrington及教大助理教授張子木，透過分析遊戲《屍流感》內的中國玩家社群「紅衫軍」，指出網絡遊戲玩家如何透過繞過遊戲規則等越界行為，引伸成挑戰西方霸權的民族主義行為。

因此，當今年韓國拿出《劍星》、日本拿出《艾爾登法環：黃金樹幽影》，「遊戲科學」此時拿出《黑悟空》這款佳作，自然吸引眾多中國玩家化身「天命人」，甚至有企業在發售日放假一天讓員工打機，成就《黑悟空》成為可以打破眾多紀錄、打破日韓歐美對3A大作話語權的國產大作。

隨着《黑悟空》的成功，可預期中國遊戲產業會出現一定變化︰發現原來「戲也有益」，透過有機整合中國神話故事與國外的遊戲技術，可以說好「中國故事」；發現只要是好遊戲，有沒有「課金」機制也可令遊戲開發商賺得豐厚利潤；發現中國遊戲產業除了不斷開發「課金手遊」，主機遊戲似是業界下一個藍海。

「說好故事」的基本原則

但正如上文分析遊戲內容時指出，《黑悟空》的成功關鍵在於它既觸動內地民眾，其背後內容結構也與西方文化契合。製作人馮驥受訪時指出，評定一個文化產品是否好產品，首先要檢驗它能否自然地打動本地及與創作者相似的文化族群；假如它的品質足夠好，它自然地輻射到海外地區，而非單純地蓋上「國風」標籤就獲得「免死金牌」或可做出低品質產品。他認為甚至因此要有更大的責任感，讓產品與全世界最高品質連結起來。

事實上，為有效令英語玩家了解遊戲的同時留有中國文化意味，製作團隊在翻譯上也下了不少工夫，例如「金箍棒」直接以拼音「Jingu Bang」命名，而非余國藩教授翻譯下的「golden-hooped rod」。

筆者以為，遊玩《黑悟空》的最大得着，其實是領悟「說好故事」的基本原則：要說好故事，先要令本地人感動，然後要以文化圈外都能夠理解的語言去打動其他人。

作者是Pagoda智庫共同創辦人及政策研究總監

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