尊重老派禮儀之必要（文：趙文宗） (09:00)

其實,哲學家一直都有思考「講究禮儀是否必須」、「原因是什麼」等議題。我固然見過學生不屑地問:「大狀穿正裝,袖釘/手表面/眼鏡框/皮帶扣形狀完美互配(《毒舌大狀》中王敏德是一流示範),就代表他打官司厲害嗎?」另一極端,眾所周知,蘇聯領袖列寧是由於斯大林不禮貌,所以不支持他(Žižek, 2024)。

什麼是禮儀? 實在極費思量

或者,我們應先定義「禮儀」。禮儀是一些令某一特定論述(例如生活及工作)和諧美好地運作的習慣(Boisvert, 2004),且極具文化獨特性——說人是「笨蛋」在日本可以超嚴重,在港卻不是傷人的粗穢問候語。一個人可以有理由期待屬同一論述的其他人遵守共同禮儀;選擇不守禮就是拒絕在該論述佔任何位置(Baggini, 2023;過去就有律師因冷衫蓋着領帶結而被法官痛斥)。同理,決定不按另一社會的禮儀做事,就是不尊重該地文化及道德(即符號秩序)。上述代表團團長的所作所為就是最佳例子。

既然禮儀屬符號秩序,遵守(其他文化的)禮儀又為何值得尊重?原因就是:禮儀不像法律、道德(都是符號秩序的一分子)般具高度強制力(譬如在巴士不用耳機,開大喇叭「煲劇」的人不會受罰)。而且,禮儀也充滿差異,即使同屬一論述的人,也因身分不同而須遵循不同禮儀細節(譬如大律師之間不握手,律師無此規矩)。

於高位有權力的人,當然可選擇不跟一般禮儀做事(首席大法官當然可與大律師握手),但若他照做不嫌煩,彷彿這是應有之責,社會就相信他不會濫用其地位、夠接地氣。所以大眾都主觀相信,自願遵守禮儀(尤其其他文化的禮數)的人平易近人、容易合作。我就親眼見過一位前律政司長在位時,即使趕時間,仍會按住升降機門,讓清潔員工先入升降機;他在行內自然深受尊重。

諷刺應承襲傳統裏的優雅

由於特定論述中的禮儀有差異,有論者認為禮儀甚具排他性,是精英或主流社會自抬身價的手段(歐美禮儀中,用完餐如何放刀叉,便知食客階級;Boatright, 2022)。又有人認為禮儀根本就是虛偽(分明是差勁的「路演」,卻說「差點就給我難忘印象(almost impressed)」),甚至是模糊客觀事實(明明狀况相當惡劣,卻說「有趣(interesting)」;(Žižek, 2011))。

筆者同意的,所以反抗當下文化宰制的人,可以藉合法但粗魯的諷刺挑戰禮儀(符號秩序)背後的終極價值觀(即主宰能指(signifier))。2017年,英國一間中學的男生穿裙上課,就是嘲諷固有性別定型的好例子——犯性別禮儀,卻受言論自由保障。簡言之,具顛覆公共文化目的之不守禮儀,可以接受亦須正視。

諷刺,也可有禮儀要求、不粗魯,最好具美感。何為「美感」?我們漢族傳統文化中的「溫柔敦厚」可以是指標之一。據朱熹所言,溫柔敦厚指「事理通達,心氣和平,故能言」(《四書章句集注》)。所以高手的諷刺,不帶過激情緒,不會失控憤怒,內容論點有根有據。

換言之,諷刺的美感在於盡在不言中,令人會心微笑。例如,已故明星Sammy Davis Jr.被餐廳要求打領帶時,他便將領帶綁在頭上。他就是令人無可奈何地,以幽默形式揭示「打領帶=高尚禮儀」此規則的破綻及虛偽。

筆者必須在此說明兩點。(1)漢族古代傳統的「禮」,過去是須嚴謹遵守的,如孝道的規定(「生事之以禮;死葬之以禮,祭之以禮」),所以並非此文所論的禮儀。說「中國一直是禮儀之邦,因此我們今天都應着重禮貌禮儀」,實是美麗的誤會。

(2)有學者認為,由於宋代新儒學清教徒思想的影響,漢人不欣賞、不重視幽默。但文化演變又豈會僵化冰封?現代中國人愈來愈重視幽默(岳曉東,2009)。2013年「人民網」就羅列了習近平、汪洋及王岐山等國家領導人的幽默發言,並總結道「如今的中美關係面臨種種挑戰,分歧難以迴避,正需要用幽默的方法讓中美間的對話變得順暢一些」。

禮儀就是一針針地反抗土匪流氓

說回上述某市代表團團長,或者有讀者會以為,這只是他個人素質的問題,雖他貪圖逸樂、自我極度膨脹,我同行的單位卻不應就此放棄商討協議。這種自由主義的私人/公眾二分世界觀,實在可愛——又是2017年,當時特朗普仍是美國總統,他出席北約會議時一手拉開黑山總理馬爾科維奇,因他要走在眾人前頭(特朗普應該覺得這可顯示他alpha male(自信、有領導力等的大男人)素質吧)。這就是美國元首的缺德行為及無品抉擇,並非特朗普的個人不禮貌;若他非美國總統,他有機會參加會議嗎?上述團長不以官方身分出現,可以到我同行的辦公室嗎?

注意:特朗普以往的行為,完全無保留地撕破禮儀的虛偽,把(美國白人)霸權面貌赤裸裸呈現。可是,他並非企圖推翻禮儀背後的主宰能指,反而是毫不掩飾地將其暴露。他的言行跟溫柔敦厚為本的諷刺完全相反。哲學家齊澤克認為,面對特朗普(及上述代表團團長)這類任意貶視踐踏禮儀、有官威缺官格的土匪流氓,我們須堅持禮儀與之抗衡,盡力突顯其無理取鬧(當然,若可以與我的同行一樣,以後不用跟這類人來往,便可省點力,忘記不滿便算)。

讓我多加一點:眾生也應盡力以美感幽默的態度及諷刺手法,逼令不尊重禮儀的人面對自己的短板及無聊(alpha male就是弱者的自欺,早已淪為過氣笑話;他要做,就主動邀他做,並應加以盛大慶祝)。相反,倘貪圖速利(如只為賺錢簽協議),放棄自尊、放棄禮儀,則不單被土匪流氓貶視,更是文化自殺。齊澤克總結得相當到位:「禮儀相當重要……它就是區分野蠻及文明的幼線(thin line)。」(Žižek, 2024)

