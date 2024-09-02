情到濃時 打羽毛球（文：田方澤） (09:00)

筆者認為，「婚前性行為」與「未成年發生性行為」屬不同性質，教育局的回應未免有失焦點；另一方面，2024年仍強調禁慾為主的性教育，建議年輕人有性衝動時可做運動、打羽毛球，又未免不盡合適。

比原有教材保守

公經科教材，比較教育局發布、適用於初中的「性教育的相關『生活事件』教案」，有更保守的取向。雖然原有教材也是以避免婚前性行為為主軸，建議以群體活動和運動分散性衝動，但更多以討論或角色扮演形式，討論兩性關係、物質條件和刑責上是否已準備發生性行為；兩性彼此尊重、如何拒絕性要求等；也解釋「可樂殺精」等避孕迷思、教導如何使用安全套、介紹不同避孕技術和工具等。新教材則以工作紙方式羅列發生性行為的弊處，例如違反法律、影響學業，直接提倡禁慾。相比原有教材探討在條件和準備充分之下發生性行為，新教材更一刀切反對婚前性行為。

新教材用更多篇幅討論未婚懷孕如何對女性身心、家庭關係和事業前途帶來的負面影響，暗示女性因自卑而發生婚前性行為是悲劇；一個事例甚至是兩度墮胎又離婚的淒慘個案。新教材傾向污名化性行為與未婚懷孕，而無視未婚懷孕對女性和兩性關係的影響是可以因人而異。

在性別意識方面，原有教材提及女性也可能提出性要求；但新教材中，幾個例子都是男性有性衝動和提出要求，甚至有一個事例是男學生瀏覽色情網頁後「忍不住打量女同學們的身體」，既污名化男性作為性犯罪者之嫌，也沒有正視女性也可以有性衝動。

一個實務的疑惑是：當兩份教材有衝突，應該用哪一份？局方固然可以託詞交由教師專業決定，但在近年學校傾向使用審定教科書和官方教材的情况下，學校有多少空間自行決定和選用教材？在社會普遍忽視性教育的情况下，公經科的性教育內容可能已是學校性教育的主要部分，學生能否正確學習性教育和兩性相處態度？

我們需要怎樣的性教育

於2018年，教育局下架自1997年生效的《學校性教育指引》，稱性教育已融合於價值觀教育、德育及公民教育和其他學科課程當中。因此我們沒有獨立的性教育指引和課程。

我們當然不期望性教育鼓勵學生發生性行為，但比起「打羽毛球」禁慾，我們是否更需要關心如何健康地處理性衝動？適度自慰是可以討論的嗎？性幻想和性慾羞恥嗎？女性可以提出性要求嗎？性行為作為親密關係的一部分，學生長大成人後，如何在安全和負責任的情况下探索？一些性治療師和性教育機構都提出，不少夫婦因房事不順而失和，我們是否應該與學生討論性與親密關係，建立正面的價值觀，這也有助他們將來建立健康的關係？

聯合國教科文組織於2018年發表《國際性教育技術指導綱要（修訂版）》，研究指出「提倡禁慾的性教育項目在推遲初次性交行為、降低性交行為發生頻率或減少性伴侶數量方面是無效的」，必須「同時也介紹安全套或避孕藥具」才有效；性教育也必須「幫助年輕人認真對待有關親密關係的決策，並為可能發生性交行為或其他性活動的親密關係做好準備」。

除了介紹使用安全套和避孕方法，筆者過去已講過好幾次，性別氣質、性別平等、性取向等都是性教育／性別教育的重要課題。當然，公經科不是性教育科，不需涵蓋全部議題，但在過於強調禁慾、男性主導性關係、污名化未婚懷孕這幾方面，明顯是有待改善的。

性別教育是一個複雜課題。學校只教你打羽毛球，對下一代的成長無益。同時，在教材發布之後，網友紛紛提出，「訂場打羽毛球比在時鐘酒店開房更難」。這方面，也請康文署努力改進。

作者是教育及時政評論人

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