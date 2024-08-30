中東歷史的新篇章（文：Emil Avdaliani） (09:00)

「多向量外交政策」復興

在該區域，遠未看到清晰的地緣政治分界線（geopolitical division lines）。所有國家現在都傾向建立多樣化的外交聯繫，這有助它們迴旋及在國際舞台上取得更高地位。

以沙特阿拉伯或阿聯酋為例，兩國都在接觸中國——也在一定程度上接觸俄羅斯——謀求重新平衡（rebalance）它們的外交政策選項。沙特阿拉伯和阿聯酋的目標，並非要拋棄作為傳統安全伙伴的美國，而是要顯示在華府之外，阿布扎比和利雅得還可以跟其他國家建立友好關係。

換言之，該區域正經歷「多向量外交政策」（multi-vector foreign policy）的復興，吸引多個外部強權在中東施加影響力。這情况可能是危險的，因為參與者的多樣性（multiplicity of actors），會造成一個高度擁擠的地緣政治空間（highly congested geopolitical space），而沒有任何大國會有足夠的發言權來實現重大外交目標。然而中東的近代歷史顯示，當單一強權力爭主宰該地區，往往會導致差劣的外交政策選擇，並且遭遇當地參與者愈來愈大的反對。

美國在1990至2010年代的主導地位就是一個好例子，說明單一強權是無法為中東帶來和平。因此，參與者的多樣性可能會遠為有利，儘管這不能夠保證最終成功。至少，中國、俄國和印度的影響力，與傳統西方地緣政治勢力同時擴大，可能為中東的力量平衡（balance of power）創造肥沃的土壤。平衡並不會解決加沙和其他地區持續存在的領土問題，但肯定可以為主要國家之間的外交活動創造更好條件，從而促進緊張局勢的緩和。

如果任何強權決定開展重大軍事行動，大國的多樣性將成為緩和新出現之危機的強大平衡。簡言之，這一體系可能跟19世紀初拿破崙倒台、法國戰敗之後，歐洲出現的地緣政治體系大致相似。

加沙戰爭改變「抵抗軸心」內部局勢

中東的另一個重大事態發展，是伊朗之「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的轉變。作為一個延伸偏佈中東的軍事組織網絡，該「軸心」一直為伊朗的外交政策服務，推進德黑蘭在黎巴嫩、敘利亞、也門、伊拉克和加沙的利益。看看地圖就會發現，驅動伊朗的不大在於宗教情感，而是到達地中海和紅海的野心，謀求進入更富饒的土地，甚至可能控制主要的航線（就如胡塞組織攻擊商船所揭示）。

於加沙的戰爭，改變了「軸心」內部局勢。如果說在2023年10月之前，該網絡變得愈來愈去中心化、其成員對伊朗的依賴似乎愈來愈小，那麼以色列正在開展的行動，則使「軸心」成員與伊朗的關係更加緊密——沒有對方就無法生存。而鑑於哈馬斯損失慘重、基建遭破壞，伊朗無法承受更大規模的戰爭。即使哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）於德黑蘭被殺，伊朗仍必須保持謹慎應對。

伊朗並不希望它的報復行動演變成重大戰爭；相反，德黑蘭正在謀劃一場長期博弈，它緩慢而穩定地削弱美國和以色列的影響力。如果發生重大戰爭，伊朗將需要在衝突中利用其主要盟友，即「抵抗軸心」的核心參與者——真主黨。伊朗也清楚意識到，在更廣泛戰爭事件裏，真主黨將無法擊敗以色列，反而令這個重要參與者被削弱。

伊朗以色列皆不希望爆重大衝突

伊朗需要真主黨去遏制以色列、分散其注意力，並消耗它的資源。倘跟以色列開戰，而美國很可能公開站在特拉維夫一邊，這將進一步削弱伊朗的「抵抗軸心」。當哈馬斯正處於被徹底擊敗的邊緣之際，這樣的推理（reasoning）尤其切題。

因此，伊朗之「軸心」的內部轉變，反映了中東正在發生的更廣泛變化。該區域瀕臨爆發更大規模戰火，但更仔細的分析就會揭示，伊朗或以色列都並非真的希望發生重大衝突，兩國都承受不起；還有其他大國和較小的國家，也會因潛在的戰火而蒙受巨大損失。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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