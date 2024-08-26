有效管治要權威 不要威權（文：何濼生） (09:00)

權威與威權的本質之別

然而，有效管治需要權威。「權威」與「威權」，只是次序不同的兩個字，卻在本質上有天淵之別。

權威建基於慎思推敲、科學論證及以人為本精神而下的結論。威權則完全相反，無非是倚杖權力使下屬和人民不得不服從；結論由「長官主觀」先行，毋須論證，毋須解釋，毋須諮詢。當政策出現欠理想甚至對社會造成嚴重傷害的時侯，大多數人都不敢批評。

當今的中國，權威和威權並存。中國行「一黨專政」，多年來排除萬難，把新中國打造成今天獨立自主、富強安全的國家，絕非僥倖，而是靠果敢踏實、不斷檢討、不斷改造自己的科學精神。正正是這老老實實、摸着石頭過河，既有全局觀，又謙虛自省的「科學發展觀」，所得以致之。這就是中國共產黨樹立權威之所依。

可惜權威之外，崇尚威權的風氣亦存在。近年儘管很多政策都先諮詢、先試行才正式落實，仍然不時會有一些使人措手不及的政策突然推行，對市場帶來震盪。像2021年推出的「三條紅線、四檔管理」政策，用意雖好，卻脫離現實。即使不少本來運作正常的發展商，也因為資金鏈斷裂陷於困境甚至破產，地方政府土地財政亦受波及。

幸而北京大學學者姚洋不懼威權，指出雖然房地產行業發展過快，又有過度槓桿的情形，卻應該給企業足夠時間調整。他稱：「第三條紅線更匪夷所思，現金短債比不小於一，如果手裏有現金還去借錢嗎？」姚教授提出諍言後，未見受整肅，可見今天中國仍容納善意的批評。

中國長期以來得以不斷進步，就是靠有風骨、有洞見的愛國者不懼威權，敢為國家吐真言、倡改革。中國一黨有效專政，要靠的是建立有洞見、敢作為的文化，及抑制崇尚威權的文化。

筆者多年來對人性的觀察下，明白到公共政策的設計和推行，乃至政治制度、社會制度的設計，都必須認真考慮到人性。威權文化盛行下，官場出現「寧左勿右」、口不對心、阿諛逢迎、長官自己感覺良好。這都是人性，但對國家沒有好處。未有認真考慮到人性、憑長官意志強推政策，正是「一管就死，一放就亂」的根源。

以事實和客觀規律為本 方是大道

筆者的《公共政策和公共利益》（Public Policy and the Public Interest, 由Routledge出版）一書，相信是第一本有一整章討論人性的談論公共政策的專書。新中國成立當初，領導人沒有考慮到人性的特質，在上世紀50年代推行「人民公社」制度，走以國有制為本的計劃經濟，扼殺了民間的積極性和創意。大躍進運動失敗之後，1960年代不少人提出改革，但都被指為「修正主義」。劉少奇下台也是「社會主義和資本主義兩條路線的鬥爭」下的結果。

威權文化要不得，以人為本、以事實和客觀規律為本的「科學發展觀」才是大道，才是真正權威的憑藉。鄧小平的偉大，在於斗膽挑戰教條，提出毋須計較「姓社」或「姓資」，只要行得通的政策，對國家有利，採用又有何妨？他說「不管黑貓、白貓，會捉老鼠就是好貓」。他的務實踏實和真誠為國，造就了他成為中國改革開放的權威。

反對黨作為制衡手段 並不理想

有人認為中國一黨專政，沒有反對黨，會不會導致缺乏制衡，出現濫權的局面？其實，管治當然需要制衡，但反對黨作為制衡的手段並不理想。事實上，西方國家濫權事例何其多？大家看以色列——以色列總理內塔尼亞胡面對受賄罪和濫用職權罪的指控，就推動司法改革，擬以加強當權派對司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部門決定的能力，允許國會以簡單多數推翻最高法院的裁決等。

現時以色列司法改革雖遭暫時擱置，但並非反對黨制衡的結果，而是國內抗議的群眾壓力使然。多年來支持內塔尼亞胡的極端右翼政黨勢力不斷膨脹，部分原因是以色列極端正統派猶太教徒享有特權，既免當兵，也不需工作，又按宗教禁止節育，子女繁衍以致他們的人口不斷上升，政治力量比1948年立國時增加了不少。

世界上最崇尚威權的國家，首推以色列和伊朗。何解？原因是它們政教合一，它們的聖書（《舊約聖經》和《可蘭經》）是最高指導，沒有人斗膽挑戰。

《聖經》說猶太人是上帝的選民；迦南是神賜給猶太人的應許之地。《出埃及記》稱神曾對阿伯拉罕說，「我要定你的境界，從紅海直到非利士海，又從曠野直到大河。我要將那地的居民交在你手中，你要將他們從你面前攆出去」（23：31）。正是因有耶和華這絕對威權撐腰，內塔尼亞胡完全不當巴勒斯坦人是人，只有猶太人才是神的選民，高人一等。最奇怪的是，美國憲法聲明奉行政教分離，卻不論民主黨或共和黨都全力支持事實上行政教合一的以色列。唯一的解釋是，金權政治才是realpolitik。

註：〈大政治要擁抱 小政治要中立〉，2024年8月12日《明報》

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

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