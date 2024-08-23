人口推算的啟示 ——穩定勞動人口、填補家庭功能、協助長者就業（文：周永新） (09:00)

沒有人口推算 難規劃經濟社會發展

人口推算從來不是容易的事，因為人口增減涉及多項因素。雖然計算人口的方法不外乎出生率、死亡率及人口的移入和移出，但每一項都有多方面的政治、經濟和社會因素影響。至於做推算的政府官員，他們並無水晶球；要求他們準確預測，並不切實。例如誰能預測2020年會出現新冠疫症，單是長者在疫症期間過世的有超過1萬人，死亡數字驟升。不過，人口推算還是有必要的，因為沒有人口推算，未來的經濟和社會發展規劃根本無從做起，更不要說發展所需資源。

這樣，按照統計處最新的人口推算，民生福利發展方面有什麼值得留意的地方？筆者將分三方面探討其中意義︰一是男女結婚和生育兒女的意願，及對未來教育和房屋服務的需求；二是家庭組合的變化，及對個人所需情緒和照顧的支援；三是勞動人口的增減，及對長者就業和輸入勞動人口的考量。

首先，我們得承認，結婚生兒女已不是今天的時尚。港人為什麼不願意結婚和生孩子？其中涉及的因素眾多和複雜，深究已沒有什麼意義。至於鼓勵生育的辦法，同樣看不到有什麼靈丹妙藥；就是與香港發展水平相近的新加坡和韓國，近年推出多項鼓勵生育措施，也不見有顯著成效。因此，去年特首李家超為了獎勵生育，給予每個新生嬰孩的父母2萬元，看來不會提升生育率，只能稍微紓緩因生育所引來的支出壓力。

缺乏外來人口 經濟無法恢復動力

翻查數字，香港過去幾年的生育率持續在1.0以下，顯示港人生孩子的意欲低迷，同時意味人口的增長將長時間維持在低水平。一旦缺乏外來人口移入，未來人口增長數字將出現負數，正如日本今天所經歷的。因此，香港經濟如要恢復發展動力，避免經濟萎縮，看來唯一辦法就如港大王于漸教授建議的，把人口增加到1000萬。說法雖有點誇張，但參考深圳的發展經驗，不能說沒有道理。港人不願生育，難道只有「坐以待斃」一途？

以現况而言，生育率長期處於低水平的直接影響，是中小學校學位的需求大不如前。近年出現的「殺校」和「縮班」潮，正是可以預測的必然結果。因此，如何有效調配教育資源，相信在未來十年八年，仍是教育局必須處理的頭號事情。房屋需求方面，新移民和本地居民明顯有差異，近日租金升、樓價跌是其中的證明。政府規劃未來房屋供應時，必須考慮箇中因素。

增加外來人口是否只有利、沒有弊？值得注意的是，人口增長若主要來自新移民，在香港出生的人口（一般說的土生土長）便不會在人口中佔絕大多數。於香港出生的人口，2011年是60.5%，2016年是60.7%，2021年是61.7%，即長期在六成左右。港人在香港出生的數字重要嗎？愈多港人在香港出生，意味他們多在香港成長和接受教育，他們對香港一般有較強的認同和歸屬感，對香港培育他們會較容易存感恩的心。

家庭住戶中 有一半是1人或2人住戶

其次，是香港家庭住戶組成的變化。早前筆者在這裏寫了一篇關於九龍城寨的文章，提到在上世紀70年代初，住在城寨的家庭一般都有四五名子女；加上父母和上一代，全家有10個成員並非罕有。家庭住户人數近年持續减少，2011年的家庭住戶平均人數是2.9，2016年是2.8，2021年是2.7。除了家庭住戶人數愈來愈少之外，更令人擔憂的是，1人住戶在2021年佔20.2%，2人住戶佔28.7%。換言之，香港家庭住戶中，差不多有一半是1人或2人住戶。在傳統觀念裏，這樣人數少得可憐的住戶會稱為「家庭」嗎？

再深入一點分析：於2021年，全港家庭住戶中的核心家庭雖仍超過六成（61.6%），但細分之下，由夫婦及未婚子女組成的核心家庭佔全體家庭住戶32.4%，單由夫婦兩人組成的有17.2%，而由父或母親及未婚子女組成的有12%。簡單來說，父母和未婚子女共住的家庭約佔三分之一，單親家庭佔一成二，沒有子女的夫婦家庭佔一成七；至於傳統認為「最完美」的「三代同堂」家庭，則只佔全體住戶的3.5%。

家庭住戶的平均人數不到3，核心家庭數目只佔全體住戶的三分之二，這樣的家庭狀况有什麼問題？

（1）由於不少人獨立居住，所謂家庭溫暖變得淡薄；到個人要尋找傾訴對象時，便常常只能在家庭範圍以外尋找。而最簡單的做法，是透過網絡與別人聯繫，性質上未必如在家中與家人面對面傾談那麼親切。

（2）家庭傳統發揮的功能，也因人數太少而變得可有可無，怪不得今天年輕人普遍對結婚和組織家庭並不熱中。况且，家庭成員常只得三四人，年輕人從小便知道若要別人幫忙，家庭未必是可靠的支援。在這情况下，年輕人怎會相信家庭會給他們帶來幸福？另一家庭的照顧功能，筆者過去多有討論，不再重複。

（3）家庭成員太少，個人很難從家人當中學習與別人相處的關係。研究顯示，今天家庭對個人性格的成長，影響力遜於學校；而價值觀念的建立，家庭也不及近乎氾濫的媒體。

長者就業 受學歷和照顧者角色限制

最後，是勞動人口的縮減與長者就業。統計處在公布香港人口和勞動人口推算時指出，未來20年香港勞動人口若要保持穩定，提高長者就業率是重要一環。筆者認同統計處的說法，但長者就業並非沒有限制。

現况而言，2021年人口普查的數字顯示，65至74歲的勞動參與率：男性是30.3%，女性是15.9%。跟其他同類型經濟水平地區比較，香港長者的就業率無疑偏低，從事的行業也多不適合他們的年齡。究其原因，相信是香港到了1978年才推行9年免費教育。2021年，在145萬65歲及以上長者中，曾經接受中學教育的只有36.1%，專上教育的有10.7%；其餘超過一半在中學教育水平以下。長者學歷不高，就業選擇自然受到限制。

展望未來10年，長者的就業率應可提升，因為快將步入65歲的長者，更多將擁有較高學歷，在選擇職業時可有較大靈活性，也較容易接受和適應新科技。不過，也不無隱憂的是，長者獨居（13%）或只與配偶同住（27.3%）的比率相當高，他們隨時成為照顧者或需要別人照顧，妨礙他們出外就業。

政府要做人口推算，對社會的未來發展尤有重要啟示。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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