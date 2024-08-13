論大專學歷者排公屋的合理性（文：阮穎嫻） (09:00)

在傳統經濟學及理性學派的社會科學入面，我們很少批判人的道德、論斷人的做法是否正確，而偏向解釋人的行為，這是社會科學的科學方法。假設人是理性的自由個體，有權去選擇和決定，他們會選擇對自己最有利的做法；自利（self-interest）更是經濟學的基本假設。這跟啟蒙時代前的道德及政治哲學有一些不同。無論是東方或西方的道德政治哲學，都有包含「什麼是道德行為」的判斷，例如孔孟講仁義禮智信，宗教例如基督教亦然。

但社會科學並不阻止其他人用道德角度去批判人的行為。社會上的討論，並不是鼓吹大專生「沒有權去輪公屋」，而是認為「即使大專生有權輪公屋，但他們在道德上不應該輪公屋」。這正正是道德討論。

自利論和道德論，一直都是與公屋相關的熱門話題，幾十年不變。近年的觀察顯示，上一輩喜歡用道德論批判下一代。此外，以前住公屋並不想其他人知道，現在有公屋不見得是壞事。

我記得我大學時想過排公屋，不過竟然被有血緣關係的人說：這是留給窮人住的地方，而公屋是他們努力多年想脫離的地方。然後申請獎學金，就被說獎學金是留給有需要的人。但其實獎學金跟助學金有分別：助學金是給有需要的人，獎學金是獎給優秀的人。最慘的是叫人不要申請獎學金，自己卻無辦法給予更多，無法交學費，差點被踢出校，還叫人借學貸。所以，某些上一代人的觀念非常奇怪。

關於大專生排公屋，我提出3點。

大專畢業 不代表脫貧

第一點是大專生發憤與「躺平」的相對回報。近年教育平民化、大眾化，而非精英化，現在以公開試進入大學的機率比以前高很多。自1978至2011年的34年間，共有約4,399,100名考生曾報考中學會考，即平均每年有13萬考生報考。應屆DSE（中學文憑試）只有5萬名考生，其中7000多人是自修生。大學學位多了，也有其他機會，讀銜接學士（top-up degree）、去海外升學等，入大學的比例比以前高很多。若以社會階級政經地位來說，以前大專畢業的人很「馨香」，現在則通街都係，一個招牌砸下來一定砸中幾個，很多發達地區如是。

這反映兩代人的經歷不同。上一代入到大學是「天之驕子」，其他入不到大學的會認命，覺得理所當然、優勝劣敗（詳見呂大樂教授《四代香港人》）。他們覺得制度公平，努力就可上流。當年香港經濟起飛，受惠於大陸改革開改初期帶來經濟機遇，又有人口紅利，每年經濟增長強勁。他們很多都享受過港英時代公屋、居屋優惠再買私樓，變相容易很多。但他們又會覺得是自己努力，不是靠政府資助。奇怪的是，當他們遇上逆境，例如近來樓價下跌，他們就會覺得是政府的錯。「成功是自己的，失敗是別人造成的」，是很正常的心理。

這一代年輕人，雖然讀書比他們的父母多，惟大專畢業不代表脫貧。根據統計處2021年香港人口普查數據，如果將香港有大專生學歷的人口按工資順序排列，最高的排第一，那麼在這條隊排倒數25%的那個人（25分位），他的每月收入是20,000至22,499元；30歲以下大專學歷人士，25分位更低，為15,000至17,499元。這個數出外租地方住，租不到正常單位，住劏房儲錢都「掹掹緊」。公屋月租只是約2000元，環境比劏房好，非常吸引。年輕一代反而會覺得，輪公屋才是走上人生上升階梯的捷徑，所以有「住公屋得天下」一說。

本港工資收入不平均，在過去30年愈來愈嚴重。據研究（見表），香港的工資增長在1981至1996年平均達每年7.5%；在1996到2018年，跌至3.1%。值得留意是，同一時間香港的大學數目不斷增加，大專畢業生人數也在上升。此外，工資高的人，他們的工資增長愈快，這明顯加劇貧富差距。在1996至2018年，工資在中間40%的人，他們平均工資增幅只有2.8%；而底層的一半人，增幅更只有1.8%。

若將香港所有人的工資加起來，於1981年，工資收入最高的10%的人，他們的工資收入佔所有人工資收入的40%左右；至2018年，這個比例上升至47%。反過來，工資收入最低的一半人，他們工資佔比由1981年的20%，下跌至2018年約11%。由此可見，在過去40年間，貧富差距愈拉愈遠。大專畢業已非平步青雲，不見得一定可以上流，所以並非毋須住公屋。

輪候公屋如買保險 「先排無害」

第二，排公屋類似買保險，給自己留一個後路。正如上面說，過去十幾廿年工資增長低，社會競爭激烈，實在不知道自己是否有能力過比較好的生活。有公屋至少可以保障基本生活條件；有了這個保障，人生可以選擇一些財務風險或回報較高的事業。倘事業有成，以後資產及收入超過規定水平而被抽查，甚至被踢出隊，也無大礙。事業無成，只要「炒散」，一個月返十日八日工，或者一年返幾個月工，就夠交租。因此，「先排無害」，唯一害處是加重房署行政負擔；但如果不一開始排，輪候時間就要更耐，所以一開始排無可厚非。萬一社會實在太殘酷、內捲化太嚴重，還可以繼續排公屋。

公屋首先是租金實在太便宜，那種便宜劏房比不起，而且維修等等不需要煩惱。因此要歸咎香港住宿成本太高、公屋太便宜。排公屋的另一好處是，即使排不到，輪候中的人有時有特別優惠，例如有租金津貼、可以申請簡約公屋等。

若制度有漏洞 自然愈多人欲分杯羮

第三，道德論的一個重要前提是，公屋制度本身應該是大致公平的。但香港人都知公屋濫用情况頗多，明明有資產仍佔用公屋，被捉到命中率低而且懲罰少，他們就會一直佔用公屋直到被揭露。有報道指公屋停車場儼如「名車展」。公屋家庭月入中位數為22,500至24,999元；75分位為37,500至39,999元；頭10%住戶月入達50,000至59,999元或更高。後者付出2000大元住公屋，買名車綽綽有餘。倘制度不公、存在漏洞，或者打擊不力，自然愈多人想分一杯羮而沒有道德包袱。政府官員對大專生排公屋的譴責，也會顯得軟弱無力。

最後，單人排公屋一排30年，在現行機制下只是排，意思不大，最多是中年保障。但要幾十年入息不超過上限12,940元，或者不被查到，只有「躺平」或現金出糧，不會有人這麼做；能夠這麼做的，基本上是有需要人士了。房屋局長何永賢說計分制是為了基層和長者。但除了長者有特快編配之外，基層人士根本還是排到50歲，那跟是否有大專學歷無關，年輕的基層也無緣，不見得單身基層相比家庭隊有任何優勢。制度就是迫使人建立家庭，或照顧長者，才有望10年內上公屋。

作者是香港大學經管學院講師

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