香港可成為「欖球型社會」嗎？（文：周永新） (09:00)

香港仍是流動性強的社會嗎

近日熱門話題之一，是連高學歷的年輕人也「躺平」輪候公屋，特首和政務司長相繼發言，呼籲年輕人不應這麼做。高學歷的年輕人為什麼「躺平」輪候公屋？原因之一，看來是他們看淡自己的前景，認為自己無論如何努力，將來都無法在私人市場置業。雖然這樣的年輕人是極少數，惟不禁令人發問︰香港仍是流動性強的社會嗎？為什麼一些年輕人擁有高學歷，仍認為自己沒有上流機會？他們這樣「躺平」，是他們的錯嗎？

談到社會流動，近期有立法會議員和團體鼓吹香港變成「欖球型社會」，也就是中產人士在社會成為大多數，這樣可以避免社會出現少數富人與多數窮人對立，也可起着穩定社會的作用，因為中產既想維護自己的利益，自然不想社會出現劇變。這樣，香港怎可成為欖球型社會？是否如新加坡一樣，八成以上國民擁有自己的居所？或如北歐一些「稅收重、福利好」的「福利社會」，盡量縮窄國民收入差距？

為解答以上問題，筆者根據政府統計處《2024年第一季綜合住戶統計調查》提供的數字，嘗試分析本港市民生活狀况，包括他們的住屋分類、入息分佈及教育水平；並從這三方面，探討香港成為欖球型社會的可能。另外，筆者也盼望解答論者兩個關於公屋的問題：政府的房屋資源是否過分傾斜出租公屋？政府的房屋政策又是否令基層市民不斷膨脹？

業主和租客 各佔家庭住戶約一半

首先，是市民現有的住屋分類。表1顯示，按照居所租住權劃分的家庭住戶，香港共有2,734,600個住戶，其中1,391,300戶（50.9%）是自置居所住戶，包括15.1%居住在公營房屋，35.7%居住於私人房屋。其餘約一半的家庭住戶，45.6%是全租戶，包括30%居住在公營房屋，15.6%居住在私人房屋。簡單來說，全港家庭住戶中，約一半擁有居所住權，即一般稱的業主；另外三成是出租公屋住戶，餘下約兩成是以不同形式租住私人樓宇。

若以租住權劃分，業主和租客各佔家庭住戶約一半，形狀如長方型分為兩截。而這種形態在過去二三十年並沒有太大變化，家庭住戶數目僅隨人口增長而增加。

筆者講過，以香港現有工資水平，及私人樓宇長期遠超一般打工仔的購買能力，人口中總有相當部分市民需要政府的幫助，才能解決住屋困難。因此，香港租住權的分佈，出租公屋加上私人樓宇的租戶，仍會長時間佔去全港家庭住戶的一半。

買樓致富日子 一去不復返

這樣，怎可令現有業主和租客各佔一半的長方型變成欖球型？若要這樣做，現時全港家庭住戶中的業主數目，必須從一半增加至三分之二。粗略計算，業主住戶數目要增加43.1萬戶（(2,734,600×2/3)-1,391,300）。這43萬業主住戶並不是小數目，就算公私營各佔一半，政府也要在未來多建20多萬個資助出售房屋單位，可以達到目標嗎？

筆者在本欄講過，市民過去所以熱中置業，就是相信樓價會不斷上升；到了今天，這種買樓致富的情况仍會持續嗎？連一些大地產商都明言，香港靠建樓賺大錢的日子已一去不復返，市民還會夢想憑炒樓發大財嗎？另外，市民一旦做了業主，二三十年的還款期難免造成沉重財務負擔，也間接限制了他們將來轉工和發展的機會，值得嗎？

提升勞動人口學歷水平 可拉近入息差距

若以就業人士的入息作分析，統計處的今年首季住戶調查數字顯示（表2），約有三分之二（65%）就業人士月薪在3萬元以下；月入3萬至5萬元以下的佔18.6%；5萬元或以上的有16.4%。簡單來說，就業人士的入息分佈大致上可用「澳洲啤梨」來形容，也就是中間以下部分較肥大，逐漸收窄到頂部的中高薪人士。

本港入息分佈是否不平均？若與其他同類型的經濟體比較，香港收入差距情况並不嚴重，不應用「貧富懸殊」來形容。况且香港有相當健全的社會安全網，低收入家庭從房屋、醫療和社會保障等措施得到的幫助，令他們的實際生活水平較收入所顯示的為高，收入差距也不致變得這麼醜陋。

這樣，香港的收入分佈可以從「啤梨型」轉為「欖球型」嗎？首先要解釋的是，個人收入常與他們的學歷水平有密切關係：一般學歷較高的，收入也成正比例。按本港情况，統計處數字顯示︰小學及以下學歷的就業人士（佔全港就業人士6.6%）的月薪中位數是1.25萬元；中學學歷（佔比45.1%）是1.6萬元；專上非學位學歷（佔比11%）是2.1萬元；大學學位學歷（37.2%）是3.5萬元。

也就是說，如果香港就業人士的學歷水平能夠不斷提升，擁有專上和學位學歷的市民，能從現在全部就業人士的48.2%，增加至約佔三分之二，香港的收入分佈或會成為欖球型社會。當然，提升全港勞動力的教育水平並不容易，不僅需要龐大公帑，經濟發展也必須配合。

以租住權和入息分佈而言，香港雖不是欖球型社會，但政府建立的社會安全網，總算抵消了市民入息偏低和難於置業所帶來的社會矛盾及不安。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）