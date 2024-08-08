印度瞄準歐亞大陸心臟地帶（文：Emil Avdaliani ） (09:00)

在這個協議之前，印度早於2016年就承諾投資多達5億美元，但其後諸如在查巴哈港建造兩個碼頭和5個泊位等事上遭遇許多挫折。自此，有關計劃常常受到不利的地緣政治環境阻礙，例如伊朗與美國競爭加劇，尤其是後者對伊朗實施嚴厲制裁。

今年5月的協定旨在改善這一狀况，並包括印方為落實項目所提供的1.2億美元投資承諾及2.5億美元信貸。如果能夠實現的話，查巴哈港將有潛力令印度到歐洲的運輸時間縮短四成，比已經過度擁擠的蘇伊士運河耗時更少。

跟伊朗訂港口協議 助印度聯繫中亞

無疑，印度自2018年以來已經營運該港口——例如在2023年，印度向阿富汗出口了2萬噸小麥；前者總共運送了250萬公噸小麥和2000公噸豆類到這個受戰爭蹂躪的國家。去年在該由印度營運的港口，共處理了420萬噸貨物，僅佔伊朗對外貿易總量約2.2%。

然而，上述數字揭示印度對該港口的有限使用程度。儘管印度尚未更積極開發利用這個港口，但歐亞大陸近期事態發展顯示，機會或會愈來愈多。事實上，其中之一是「集體西方」（collective West）與俄羅斯之間日益加劇的競爭。在遭受制裁之下，莫斯科將其貿易和經濟注意力重新轉向亞洲。這一過程始於它入侵烏克蘭之後，惟直至現在俄國與中東和亞洲強權的貿易關係普遍加強，才得以完全具體化。

因此，印度希望進入俄羅斯市場。對新德里來說，查巴哈港協議是一件大事，因為在理想情况下，它將能夠令印度處於更佳位置，可以透過伊朗領土與阿富汗和中亞聯繫。更重要的是，這個協議還將印度與擴展中的國際南北運輸走廊（International North-South Transport Corridor, INSTC）連接起來，該走廊從俄國腹地、裏海和波羅的海之主要港口，延伸到伊朗在波斯灣和阿曼灣的自家港口。印度藉此可以通過裏海的東西兩岸。

例如在今年7月19日，伊朗、俄羅斯、哈薩克和土庫曼同意發展INSTC的東部分支。印度也檢視與黑海地區的潛在連通性。鑑於印度與亞美尼亞的密切聯繫，以及後者本身與伊朗的友好關係，這座通過格魯吉亞去到黑海的地理橋樑是合乎情理的。不令人意外的是，新德里已數次宣布將在第比利斯開設全新的大使館。

故此對印度來說，伊朗是一個連結點（connecting point）。兩國在經濟上也有緊密聯繫，例如在2022/23財政年度，雙邊貿易額達到23.3億美元，比對上一個年度增長21.76%。而這跟俄國與印度之間的貿易額飈升有關——於2022/23財政年度達到500億美元。此外，俄羅斯與伊朗的貿易也有所增加，進一步突顯了INSTC背後的增長潛力。

泛歐亞大陸現象

在查巴哈港的進展，正值圍繞着歐亞大陸連通性（connectivity）的競爭加劇之時。於過去10年，從中國的大型「一帶一路」倡議的誕生，到去年諸如中間走廊（Middle Corridor）、印度-中東-歐洲經濟走廊（India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC）、「發展之路」（Development Road）或上述INSTC等各種倡議，塑造新的連通性的競賽，與中美之間更廣泛的地緣政治角力有錯綜複雜的聯繫，當中有眾多中等強權（middle powers）力爭提高自身在各自地區的態勢。

目前的地緣政治環境似乎更有利於落實查巴哈港項目——由也門高度軍事化的胡塞武裝組織所引發的紅海安全危機，驅使各國和主要航運公司尋求更安全的新航線。

再者，隨着伊朗的佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）當選總統，以及他似乎在努力恢復與西方聯繫，印度現在有額外動力尋求完成該項目。德黑蘭有望跟美國接觸，並達成一個放鬆對伊朗經濟束縛的小型協議（mini-deal），從而可允許印度更自由地投資。事實上，伊朗最終期望會得到10億美元的巨額投資。

最重要的是，「印度-查巴哈-中亞-俄羅斯路線」擁有實在的歷史先例。雖然IMEC沒有任何的過去經驗，但印度和伊朗提出的建議是基於古代和中世紀時期的貿易通道，當時波斯灣與印度次大陸（Indian subcontinent）東岸緊密連繫。從15世紀起，俄國商人就已前往伊朗和印度。自17世紀，印度商賈就在伊朗、高加索東部地區，以至俄羅斯的阿斯特拉罕（Astrakhan）或中亞區域，建立大規模的聚居地。這些商業聯繫的地理位置很能夠說明問題——它們都是沿着INSTC和查巴哈-中亞路線。

投資伊朗港口 與中國競爭

新德里將查巴哈港視為連接歐亞大陸心臟地帶的互聯互通工具之餘，同時該項目也是為了與中國及其在巴基斯坦和其他鄰國（斯里蘭卡、孟加拉、緬甸）的巨額投資進行競爭——中國的有關投資名副其實創造了一串珍珠，而新德里憂慮這可能會限制其海上力量的投射（projection of maritime power）。

因此，狹隘的經濟原因和純粹的地緣政治理由交織一起，驅使印度重新啟動對伊朗的外交政策。不過，在連通性方面的更廣泛競爭，是新德里謀求聯繫俄羅斯和中亞／阿富汗的主要推動力。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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