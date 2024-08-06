奧運熱潮席捲香港 重建社會凝聚力（文：狄志遠） (09:00)

政府購轉播權 推動盛事氛圍

首先，必須讚揚香港特區政府此次購買巴黎奧運及殘疾人奧運的電視轉播權的明智決策。這一舉措讓全港市民能夠在電視上免費觀看賽事，無疑是一個德政。它不僅成功推動了盛事氛圍，更引起了大眾的廣泛共鳴。無論是工作繁忙的上班族，還是足不出戶的長者，都能夠輕鬆地收看比賽、感受奧運魅力。這種全民參與的感覺，大大增強了社會凝聚力，為香港注入一股積極向上的力量。

香港需要更多金牌和冠軍來振奮人心。本港運動員在巴黎奧運會上的表現令人鼓舞，截至目前，香港已經取得兩枚金牌和兩枚銅牌的驕人成績。江旻憓在女子重劍項目奪得金牌；張家朗在男子個人花劍項目衛冕，再次為香港奪得金牌，延續了他在東京奧運會的輝煌表現。在游泳項目中，何詩蓓再次展現了她的實力，在女子200米自由泳和100米自由泳項目裏各奪得一枚銅牌。這些成就不僅是運動員個人努力的結果，更是整個城市共同奮鬥的縮影。

每一面獎牌的獲得，都是對香港精神的最好詮釋，能夠振奮人心，激發我們在逆境中求存、奮起的精神。

運動不應被過度政治化

過去幾年，由於種種原因，許多香港人的心中充滿了失落感，甚至有些迷失方向。在這樣的背景下，運動員在國際賽場上的出色表現，無疑能夠重新點燃香港人的希望和積極性。這些成功的示範效應，能夠激勵更多香港人在各自的領域中追求卓越，為香港的未來發展貢獻力量。

然而，我們也要清醒地認識到，運動就是運動，不應該被過度政治化。如果我們太沉迷於意識形態的爭拗，是不利於社會和諧。我們應當純粹地欣賞運動員艱苦奮鬥的過程，感受他們為夢想所付出的汗水和努力，更不應該用政治議題來掩蓋運動員的成就。運動的魅力，在於它能夠超越種族、文化和政治的界限，將人們團結在一起。我們應該尊重運動員的付出，給予他們應有的讚賞和鼓勵。

此外，奧運熱潮還能夠激發更多香港年輕人參與體育運動，培養健康的生活方式。這不僅有利於提高市民的身心健康水平，還可以為香港的體育事業發展培養後備力量。從長遠來看，這對於提升香港整體競爭力和生活質量，都具有重要意義。

仍在舉行的巴黎奧運會對香港而言，不僅僅是一場體育盛事，更是一次重振城市精神的契機。它為香港提供了一個重新審視自我、凝聚共識的機會。在欣賞運動員精彩表現的同時，我們也應該思考如何以積極樂觀的態度面對今日挑戰，共同為香港的美好未來而努力。

作者是新思維主席、立法會議員

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