移民之後：海外港人收入下降與職業錯配現象（文：潘樂輝、潘學智） (09:00)

移民群體缺乏社會資本，職業降級現象相當普遍。此現象在海外港人身上有多嚴重？轉工轉行後，他們能不能夠從工作中得到滿足感？因為移民而產生的壓力，又怎樣抒發？

香港中文大學全球研究系學生在筆者指導下開展移英港人研究，於2023年7月至12月發放網上問卷，得到非政治性的居英離散群族組織協助，在電子月刊和現場活動中展示網上問卷圖碼，得到1237名移英港人回應。問卷內容針對移英港人的人口、工作、生活及媒體消費等多方面，今天與讀者分享受訪者在移民前後的工作實况。

收入下降 幾無例外

移民成本造成經濟門檻，毫不意外地居英港人亦較本地港人富有、更具生產力及消費力。離港前他們的家庭每月平均收入，達到4.65萬港元，比最新的香港中位數3萬港元高出不少。然而移民之後，這些家庭的每月平均收入下跌至3.33萬港元，即驟降近三成（以1英鎊兌10港元計算）。英國全國的月入中位數約2.67萬港元，雖然居英港人在該國仍算不俗，要過中產生活想必不成問題，但明顯不及香港豐裕。

附圖將家庭數目按收入組別劃分，顯示港人家庭在移民前以高收入為主，移民後普遍降級至中收入水平，能夠保持在同一收入組別的僅屬少數。家庭收入劇減，有各種各樣原因，比如工作種類及行業變動、移民後待業或選擇退休的人數增多等；不少父母亦因為照顧子女的緣故，其中一人放棄工作，留守家中。不管什麼原因，家庭收入減少會直接影響生活質素，例如在休閒活動、娛樂等方面的消費將變相減少。考慮到英國高稅收及物價的情况，我們可預見居英港人在生活上需要變得比較刻苦。

職業錯配 白領變藍領

除了家庭整體收入下降外，就業人士的專業程度也明顯降級。長年研究社會流動的Harry Ganzeboom等學者，建立了「國際職業社會經濟指數」（International Socio-Economic Index of Occupational Status, ISEI），量化評估各個工種的專業性，以便比較。這個指數利用教育要求、社會資源和經濟收入形成層級化的量表，將不同行業變成由0至100分的指數作為分析參考，例如經理為65分、勞動工人為24分。

解讀ISEI的結果時，讀者必須緊記職業無分貴賤，數值高低不等於對社會的貢獻，它只反映某個工種的專業性。我們最關注的不是數值高低，而是變化大小所帶來的經濟結構與個人心理影響。

根據上述問卷數據，移英港人原先在港的ISEI為41.2，而赴英之後則下跌至24.2。此高低轉變代表多重意思。首先，移英港人由過去主要從事文職或專業工作，變成從事勞動或技術工作。每個工作所需要的技能也有不同，背後花上不少個人努力和社會資源培養，所以港人的工作種類突然轉變，反映人力資源嚴重錯配的情况。其次，每個工種和行業有其獨特的社會身分及價值觀。轉職者要接受自己「半途出家」，家人亦需要調整收入和生活開支變化。因此，工作轉換所帶來的生活及心理調節，既影響個人，又影響家庭。這些調整過程難熬，可能衍生家庭衝突，嚴重者更可能患上適應障礙症。

職業降級的情况，相信讀者在朋友圈中也略知一二。以筆者為例，一名曾經共同攻讀碩士、博士的學友，為移民英國而放棄完成博士論文和兼職講師工作，到埗後在當地超市擔任倉務員；跟理髮師聊天也得知，不少原本體面的中產熟客，移民後當上收銀員和司機。網上媒體「綠豆」的「記．香港人」系列報道中，亦曾介紹港人離港赴英後如何成為推拿師，自備「搵食架生」按摩牀游走倫敦。這些故事一方面印證移民生活艱苦的現實，另一方面顯示香港人靈活多變、「馬死落地行」，為求生活而願意走出舒適圈的優秀特質。

一半居英港人 猶豫定居

不過，並非所有移民均能夠快速適應生活和文化上的變化，負面情緒油然而生。他們安撫情緒的應對策略，最常見是與同聲同氣的港人聯繫，從人際交往中互相勉勵。移英港人多數並非獨居，有88%與家人或朋友共住。他們平均每周花9.8個小時進行跟香港有關的網上活動，例如發文、閱讀評論、發信息給居港親友等，內容亦多離不開香港生活時事。部分人會頻繁參與離散群族的活動，尋找有共同經歷的同道人；更有近四分之一人已經回港超過3次。

談到未來計劃，53%受訪者堅定認為不會回港， 24.9%不確定回不回港，21.1%打算回港。後兩者，即近一半人持觀望態度，或是尚待一個契機回流香港。如何「動之以情，曉之以理」，「號召」他們回來，相信亦會是現屆政府「搶人才」政策方向下的目標。某部分聲音曾獻策：既然海外港人仍然關心本港動態，海外經貿辦不妨恒常與當地港人接觸，有系統地扶持僑民組織，大搞節慶活動，推廣家鄉情懷；外訪官員亦宜盡量抽空與他們見面，讓他們感受到自己是香港延攬的對象，香港的大門永遠敞開。這些方法相信對部分思鄉甚深、在英國不適應的港人有一定影響力。

赴英港人多屬青年、壯年，香港因為他們的離去，失去眾多人才。數據顯示他們的薪酬水平普遍下滑，工種行業也面臨巨變，原有的專業能力不被重視。為什麼他們寧願自貶身價都要高飛遠走，我們及政府固然應該反思並檢討。然而，眼觀現時不少居港年輕人對去留尚在猶豫當中，社會需要多做這類研究，使不同持份者了解更多現時情况，好讓大家做最理想的決定。

海外港人的生活狀况，如人飲水，冷暖自知，有人覺得值得，有人覺得不適合。作為香港人的我們，只需要尊重他們的決定。若有人體會過外國環境，重新反思自己的人生價值和奮鬥目標之後決定重投家鄉懷抱，也屬尋常不過之事。

參考資料：Ganzeboom, H. B. G., De Graaf, P. M., & Treiman, D. J. (1992). A standard international socio-economic index of occupational status. Social Science Research, 21(1), 1-56.

作者潘樂輝是香港中文大學香港亞太研究所博士後研究員，潘學智是香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長

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